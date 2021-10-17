Москва деревенская 50-х - 60-х годов XX века

Посмотрим какой была Москва в период своего расширения в 50-е - 60-е годы XX века. Именно в это время город разросся до пределов МКАДа, поглотив множество деревень и поселков, которые до этого были пригородом.

1. 0 Старое рядом с новым!

2. 0 Прокладывают будущий Кутузовский проспект.

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3. 0 Здесь - та часть проспекта, которую успели оформить.

4. 0 На Ленинском проспекте, у нынешней улицы Строителей. Бабушка с коровой не заблудились. Просто деревни на юго-западе столицы, имевшие свой уклад жизни, ещё сохранялись.

5. 0 Дворик у Киевского вокзала.

6. 0 На Бородинском мосту. Низенькая застройка Смоленской улицы и здание Министерства иностранных дел, оно ещё не имело такого окружения, как сейчас...

7. 0 Ростовская набережная. Крылья "Дома архитекторов" ещё не достроены. Храм Благовещения Богородицы, что на Бережках уже обезглавлен, но пока не снесён, как и мелкая застройка вокруг него.

8. 0 У станции метро "Сокол". Резная красота частных домиков и мощь только что построенного "космического" НПО "Алмаз" (тогда оно ещё так не называлось).

9. 0 В этом же районе. Угол 2-й Песчаной и Чапаевского переулка.

10. 0 Новоподмосковная улица (теперь - Зои и Александра Космодемьянских). Не сохранившиеся домики; рейсовый ЗиС-155 и гужевой хлебовоз на встречных курсах.

11. 0 Прежнее Дорогомилово и новая гостиница "Украина".

12. 0 Матвеевское, ещё оставшиеся частные дома и новая Веерная улица. На дальнем плане - Мосфильмовская улица и домики другой ныне исчезнувшей деревни, Гладышева. Фото 1968 года.

13. 0 Мазилово. Катание с горки в овраге речки Фильки. Хрущёвки Кастанаевской и Тарутинской улиц, которые здесь достраиваются, ныне уже снесены и заменены жильём современных серий. Фото 1963 года.

14. 0 Живописно расположенное село Крылатское. Видны МГУ и ниже - главный дом усадьбы Кунцево. 1962 год.

15. 0 Понтонный мост на Москве-реке, который в зимнее время соединял деревни Щукино и Строгино. Вид на щукинский берег. Среди деревенских домов и заборов одиноко возвышается больница 3-го Главного управления Минздрава СССР. 1960 год

16. 0 Деревня Петрово, испещрённый овражками склон прекрасной Сходненской чаши. 1965 год.

17. 0 Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. 1968 год.

18. 0 Бараки Астрадамского посёлка (что возле Тимирязевского леса), перед сносом. 1963 год.

19. 0 Пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото сделано между 1963-1966 годами.

20. 0 6-й проезд Марьиной Рощи: "Хазы" и "малины" повыведены, да и сами домики доживают. 1967 год.

21. 0 Бабушкин, улица Коминтерна. 1962 год.

22. 0 Проспект Мира, у дома 173. Опустевшая изба на фоне городских построек. 1963 год.

23. 0 Ещё вполне дачные Сокольники, Олений Вал. Фото 1966 года.

24. 0 Измайлово. 1966 год.

25. 0 Гуси на Перовом Поле (Зелёный проспект). Фото 1962 года.

26. 0 Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются "личные наделы" с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?)... 1962 год.

27. 0 Станция "Выхино" (метро+платформа ж/д) только строится. Вид в сторону Москвы. 1966 год.

28. 0 Бараки в деревне Кожухово (ныне - улица Трофимова). 1967 год.

29. 0 Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре - знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут "спальным районом". Фото 1966 года.

30. 0 Будущая Нагатинская набережная.

31. 0 Последние остатки села Черёмушки (вид с улицы Шверника). Ещё стоит обезглавленная сельская церковь...1962 год.

32. 0 Зюзино старое и новое. К подписи под снимком добавлю, что если мысленно провести по грязям диагональ из левого нижнего угла к середине правого края, получим современную улицу Каховку (в принципе, её трасса "читается" на снимке). И пруд сохранился. 1964 год.

33. 0 Землепашцы деревни Семёновское на фоне новостроек улицы Архитектора Власова. 1965 год.

34. 0 У церкви Троицы в Конькове. 1969 год.

35. 0 Песчаные переулки. Деревянные дома уступают место новой застройке. Вдали строится институт "Гидропроект" на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. 1965 год (датировка на самом снимке ошибочна).