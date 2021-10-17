Москва деревенская 50-х - 60-х годов XX века

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Посмотрим какой была Москва в период своего расширения в 50-е - 60-е годы XX века. Именно в это время город разросся до пределов МКАДа, поглотив множество деревень и поселков, которые до этого были пригородом.
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4.
На Ленинском проспекте, у нынешней улицы Строителей. Бабушка с коровой не заблудились. Просто деревни на юго-западе столицы, имевшие свой уклад жизни, ещё сохранялись.
6.
На Бородинском мосту. Низенькая застройка Смоленской улицы и здание Министерства иностранных дел, оно ещё не имело такого окружения, как сейчас...
7.
Ростовская набережная. Крылья "Дома архитекторов" ещё не достроены. Храм Благовещения Богородицы, что на Бережках уже обезглавлен, но пока не снесён, как и мелкая застройка вокруг него.
8.
У станции метро "Сокол". Резная красота частных домиков и мощь только что построенного "космического" НПО "Алмаз" (тогда оно ещё так не называлось).
10.
Новоподмосковная улица (теперь - Зои и Александра Космодемьянских). Не сохранившиеся домики; рейсовый ЗиС-155 и гужевой хлебовоз на встречных курсах.
12.
Матвеевское, ещё оставшиеся частные дома и новая Веерная улица. На дальнем плане - Мосфильмовская улица и домики другой ныне исчезнувшей деревни, Гладышева. Фото 1968 года.
13.
Мазилово. Катание с горки в овраге речки Фильки. Хрущёвки Кастанаевской и Тарутинской улиц, которые здесь достраиваются, ныне уже снесены и заменены жильём современных серий. Фото 1963 года.
14.
Живописно расположенное село Крылатское. Видны МГУ и ниже - главный дом усадьбы Кунцево. 1962 год.
15.
Понтонный мост на Москве-реке, который в зимнее время соединял деревни Щукино и Строгино. Вид на щукинский берег. Среди деревенских домов и заборов одиноко возвышается больница 3-го Главного управления Минздрава СССР. 1960 год
17.
Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. 1968 год.
19.
Пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото сделано между 1963-1966 годами.
26.
Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются "личные наделы" с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?)... 1962 год.
29.
Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре - знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут "спальным районом". Фото 1966 года.
31.
Последние остатки села Черёмушки (вид с улицы Шверника). Ещё стоит обезглавленная сельская церковь...1962 год.
32.
Зюзино старое и новое. К подписи под снимком добавлю, что если мысленно провести по грязям диагональ из левого нижнего угла к середине правого края, получим современную улицу Каховку (в принципе, её трасса "читается" на снимке). И пруд сохранился. 1964 год.
35.
Песчаные переулки. Деревянные дома уступают место новой застройке. Вдали строится институт "Гидропроект" на развилке Волоколамского и Ленинградского шоссе. 1965 год (датировка на самом снимке ошибочна).
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Это почему же?
Это деревенский дом с небольшой усадьбой. Год постройки: 1907
Но в Ленинграде лягушек больше было..