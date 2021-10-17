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Москва деревенская 50-х - 60-х годов XX века

Москва деревенская 50-х - 60-х годов XX века (36 фото)

Автор:
17 октября 2021 21:10
Метки: Москва   СССР   история   люди   страна   фотографии   
545
36
Посмотрим какой была Москва в период своего расширения в 50-е - 60-е годы XX века. Именно в это время город разросся до пределов МКАДа, поглотив множество деревень и поселков, которые до этого были пригородом.
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Источник:

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Метки: Москва   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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14  комментариев
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4k
Ыукп 3 часа назад
Похожая картина для всех развивающихся городов. Даже "Белые росы" есть.)
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21k
Валерий Полчаса назад
Многие места узнал. Вот признаки развивающегося города!
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29
carlmarx 53 минуты назад
Последний деревянный дом на Хорошевской горке. 1985 г.
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carlmarx 54 минуты назад
Село Хорошево. 1960 - 1965 гг.
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29
carlmarx 54 минуты назад
Село Хорошево-Мневники в 1958 году.
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29
carlmarx 55 минут назад
На пересечении улиц Живописная и Тухачевского. Дома вдали это д.5 к.4 или к.2 по Живописной улице. 1963 г.
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29
carlmarx 55 минут назад
Деревня Хорошево. 1960 г.
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1k
Alex Belarus Час назад
Не вижу под этими фото вопля "Такую страну проср@ли!"
Это почему же?
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Посмотрите на карте Болотная улица 14с4
Это деревенский дом с небольшой усадьбой. Год постройки: 1907
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5k
maclay 2 часа назад
Спасибо, всегда интересно и познавательно !
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47k
doker 2 часа назад
Не зря в Питере называли - Мас кваааа!

Но в Ленинграде лягушек больше было..
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
жил на коммнтерна снесли дом
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12k
Павел 3 часа назад
Спасибо за Измайлово. Снова увидел дом моей матушки.
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