Лучшая "Баба Яга" отечественного кинематографа

Развеиваем миф о судьбе великого советского актера Георгия Милляра
Сегодня мы с вами вспомним о творчестве гениального советского актера театра и кино по имени Георгий Милляр. Его великолепное исполнение сказочных персонажей уже не один десяток лет радует зрителей от мала до велика. Но в современных разночтениях вокруг видной фигуры актёра сложилось масса мифов и не подтвержденных слухов, которые мы сегодня и будем развеивать.
Георгий Францевич де Мильё родился в Москве 25 октября (7 ноября) 1903 года в семье французского инженера Франца де Мильё и дочери иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлёвой. Юный Георгий рос в достатке, изучал иностранные языки, занимался музыкой и много читал.
Его отца рано не стало и содержанием ребенка занималась мать, на плечи которой легло не лучшее время для состоятельной семьи. После революции в 1917 году у них отобрали всё, а роскошную квартиру в Москве превратили в коммуналку где их семье выделили одну комнату.
Опасаясь нарастающих в стране волнений, на какое-то время они перебрались в Геленджик к бабушке и дедушке. Георгию пришлось сменить фамилию на Милляр, что бы не афишировать свое аристократические происхождение. Там юный Георгий начал подрабатывать бутафором в местном театре. Мечтая стать актером, он заучивал все роли и однажды ему представился случай выступить на сцене.
После того, как заболела актриса, исполняющая роль "Золушки", Георгий совершенно мастерски исполнил её роль. В театре его заметили и Георгий Францевич быстро стал известным провинциальным артистом. Решив получить образование по этой специальности, Георгий перебрался в Москву и поступил в Школу юниоров при театре Революции (сейчас это Театр им. Маяковского).
Еще во время обучения, Георгий познакомился с одной из актрис театра, на которой женился в 1925 году, но брак был недолгим. Все дело в том, что после одного из визитов к врачу выяснилось, что Милляр не может иметь детей. Но по законам абсурда, его жена сообщила актёру новость, что она беременна. Прекрасно понимая, что это не его ребенок, Георгий порекомендовал возлюбленной переехать к настоящему отцу будущего малыша и подал на развод.
У Георгия Милляра не было своих детей и поэтому к чужим детям у него всегда было теплое отношение, а дети любили актера и всегда собирались вокруг него толпами. В одном из интервью актёр очень тонко заметил: "Чтобы на старости стать вундеркиндом, нужно в детство почаще впадать".
Завершив обучение, Милляр продолжил работать на сцене театра до 1938 года, после чего он буквально заболел кинематографом. Ему пришлось сделать сложный выбор, но всё же Георгий Францевич ушел из театра, чтобы начать удивительную карьеру киноактёра, сыгравшего самых невероятных сказочных героев.
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Свою кинокарьеру артист начал с эпизодов в нескольких фильмах. Но главным событием в жизни Милляра стало знакомство с его будущим лучшим другом и наставником Александром Роу, вместе с которым сложился великий творческий дуэт. Первой их совместной работой стала экранизация сказки "По щучьему велению" (1938), где Георгий сыграл царя Гороха.
Ради этой роли актёру пришлось сбрить все волосы на голове, чем он очень сильно удивил коллег. Но это того стоило! Картина была тепло принята критикой и зрителями, а Роу вскоре получил заказ на следующую экранизацию, которой стала киносказка “Василиса Прекрасная” (1939), где Георгий Милляр исполнил сразу три роли: гусляра, старика-отца и Бабу-Ягу.
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Милляр и Роу вместе создали порядка шестнадцати сказочных художественных фильмов, в которых Георгий Францевич воплощал различных персонажей. И среди замечательных образов Милляра главным его творением остаются конечно же роли легендарной Бабы-Яги, которую он играл совершенно феерично. Гениальный артист создал на экране разнохарактерные и разноплановые образы Бабы-Яги.
В исполнении Милляра она была и доброй и уставшей, а порой злой и вредной. Однажды Георгий Францевич сказал знаменитую фразу: “Не женское это дело - Бабу-Ягу играть!”. А ведь и в правду, немногие актрисы согласились бы видеть себя в таком образе, да еще и с таким количеством грима. Хотя стоит заметить, что одной из претенденток на эту роль была Фаина Раневская.
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А как он воплотил на экране образ Кащея Бессмертного в одноимённой киносказке 1944 года - это нечто! Кащей, в исполнении Милляра, был настолько убедительным, что наводил ужас на зрителей, которые выходили в потрясении из кинозалов.
Но нашлись и те, кто стал упрекать Милляра в излишнем натурализме, дескать, его Кащей очень похож на Адольфа Гитлера и олицетворяет собой фашизм. Но Георгий Милляр всегда отрицал подобные сравнения и отвечал своим оппонентам следующее:
“Я до такой вульгарной трактовки не дошёл... Каждая эпоха выявляет своего Кащея и в этом смысле он бессмертен”.
Каждое появление на экране Милляра становилась подлинным шедевром, и не важно - была ли это одна из главных ролей или небольшой эпизод. На счету Георгия Францевича огромное количество ролей, перечислить которые не хватит и места. Но каждый зритель, который хоть однажды видел работу мастера, уже давно определил для себя любимый образ неповторимого Милляра.
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Что касается личной жизни Георгия Милляра, то гуляют слухи о нетрадиционной ориентации великого артиста, хотя до сих пор нет ни одного доказательства этой версии. По легенде, Георгий Милляр ещё в молодости оказался в тюремной камере из-за подозрений в связях с мужчиной. Но и эта история хранит немало тайн, как и вся личная жизнь знаменитого актёра до 1969 года.
Во второй раз Милляр женился после ухода из жизни его матери, на тот момент актеру было 66 лет. Его избранницей стала соседка по коммунальной квартире Мария Васильевна.
Интересно, что когда Милляр сделал ей предложение, то женщина ответила, что в свои 60 лет не нуждается в мужчине. Но Георгий Францевич не растерялся и в свойственной для него манере ответил, что он не мужчина, а Баба-Яга. В итоге женщина ответила согласием, а свадьбу сыграли на берегу Москва-реки, во время съёмок картины "Варвара-краса, длинная коса".
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Существует версия, что якобы инициатором этого брака стал сам режиссёр Александр Роу, чтобы спасти от тюрьмы и снять подозрения со своего любимого актёра, который якобы опять где-то “отличился”. Но эта версия - большое заблуждение. Во-первых, даже если Роу и настоял на этом браке, то это было связано с тем обстоятельством, что после ухода матери Милляра, актеру будет трудно жить одному и присутствие женщины в его жизни просто необходимо. А во-вторых, вряд ли этот брак можно назвать фиктивным, ведь супруги прожили больше двадцати лет в мире и согласии, поддерживая друг друга.
В последние годы жизни у Георгия Милляра почти не было работы в кино. И ему приходилось соглашаться на любые, даже самые крошечные роли, лишь бы остаться в профессии. При этом актёру было уже далеко за восемьдесят.
Однажды Георгия Милляра позвали выступить в концертном зале на 850 мест, и когда он узнал, что там будут дети, то нарисовал от руки 850 картинок с изображением Бабы-Яги и поставил подпись: "С любовью, Г. Ф. Милляр", чтобы у каждого ребенка остался подарочек.
Сложно представить, каково же было разочарование Георгия Францевича когда в назначенное время за ним никто не приехал, про него просто забыли. А его старательно сделанные рисунки разошлись по соседям и знакомым.
Георгий Францевич Милляр ушёл из жизни 4 июня 1993 года в Москве, в возрасте 89 лет. Его супруги, Марии Васильевны, не стало через 6 лет, в 1999 году. Но остались потрясающие сказочные персонажи, в исполнении Милляра, на которых выросло уже не одно поколение отечественных зрителей. И эти советские фильмы и уникальные роли артиста будут жить вечно.
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