Лучшая "Баба Яга" отечественного кинематографа

Сегодня мы с вами вспомним о творчестве гениального советского актера театра и кино по имени Георгий Милляр. Его великолепное исполнение сказочных персонажей уже не один десяток лет радует зрителей от мала до велика. Но в современных разночтениях вокруг видной фигуры актёра сложилось масса мифов и не подтвержденных слухов, которые мы сегодня и будем развеивать.

Георгий Францевич де Мильё родился в Москве 25 октября (7 ноября) 1903 года в семье французского инженера Франца де Мильё и дочери иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлёвой. Юный Георгий рос в достатке, изучал иностранные языки, занимался музыкой и много читал.

Его отца рано не стало и содержанием ребенка занималась мать, на плечи которой легло не лучшее время для состоятельной семьи. После революции в 1917 году у них отобрали всё, а роскошную квартиру в Москве превратили в коммуналку где их семье выделили одну комнату.

Опасаясь нарастающих в стране волнений, на какое-то время они перебрались в Геленджик к бабушке и дедушке. Георгию пришлось сменить фамилию на Милляр, что бы не афишировать свое аристократические происхождение. Там юный Георгий начал подрабатывать бутафором в местном театре. Мечтая стать актером, он заучивал все роли и однажды ему представился случай выступить на сцене.