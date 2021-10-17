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Топ-10 фильмов и сериалов пионерского лета 1980-х

Топ-10 фильмов и сериалов пионерского лета 1980-х (11 фото)

Автор:
17 октября 2021 08:19
Сообщество : Кино
Метки: каникулы   кино   подборка   сериал   фильм   фото   
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Сегодняшнему поколению сложно понять, насколько важную часть досуга советских детей составлял просмотр кино по телевизору в летние каникулы.

Иного источника видеоконтента у подавляющего большинства семей не было, и те детские сериалы и фильмы, которые транслировались по центральным каналам, были главной темой для обсуждения в детских компаниях в городе и, особенно, на даче. Давайте вспомним наших десять самых любимых сериалов, время трансляции которых мы обводили в программе передач фломастером.



Кортик / Бронзовая птица (1973-1974)

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Повести Анатолия Рыбакова о первых годах пионерской организации были экранизированы на студии Беларусьфильм. Рассказ о том, как группа ребят раскрывает сначала тайну кортика, за которым охотятся бывшие белогвардейцы, а затем и бронзовой птицы, скрывавшей тайну клада в поместье, в котором был размещен пионерский лагерь, был одним из любимых у детей 70-80-х годов. Еще бы – ассоциировать себя с первыми пионерами! Под влиянием этих фильмов в каждом пионерлагере создавались инициативные группы, искавшие таинственные артефакты.




Три веселые смены (1977)

Трехсерийный фильм о жизни и приключениях советских детей в пионерском лагере, каждая из серий которого посвящена одному из летних месяцев. В каждой из трех новелл – Селюжонок, Ошибка Микоши и Тайна Фенимора – рассказывается отдельная история, произошедшая в одну из летних смен. Самой любимой нашей серией была, конечно, третья, где к мальчишкам по ночам являлся таинственный гость Фенимор и рассказывал им удивительные истории про индейцев и инопланетян.




Приключения в каникулы / Spadla z oblakov (1980)

Этот многосерийный фильм был снят в Чехословакии в 1978-80-м годах, однако по советскому телевидению его показали только летом 1984 года. Причем из оригинальных 13 коротких эпизодов наши телевизионщики сделали 4 полнометражных серии. История прилетевшей на Землю девочки Майки с планеты Гурун и подружившейся с земными детьми, жившими в вымышленном словацком городке Чабовцы, получилась очень трогательной и увлекательной. Естественно, за необычной девочкой тут же начали охотиться неведомые спецслужбы, а взрослые долго отказывались поверить в то, что Майка прилетела из космоса, а не приехала на отдых.




Каникулы Кроша (1980)

Четырехсерийный телефильм по повести Анатолия Рыбакова про то, как московский школьник по прозвищу Крош проводил в городе свои летние каникулы. Родители уехали в отпуск без него, а он свел знакомство с соседом, увлекающимся коллекционированием японских миниатюрных скульптур нэцкэ. Однако по мере того, как Крош узнает соседа ближе, он понимает, что тот одержим только одной идеей – заполучить в свою коллекцию редчайшую нэцкэ «Рисующий мальчик», ради чего он готов обманывать как своих друзей, так и ничего не подозревающих пенсионеров. Поучительный и немного детективный сериал.




Приключения капитана Врунгеля (1980)

Шедевр Творческого объединения художественной мультипликации студии «Киевнаучфильм» впервые вышел в эфир на весенних каникулах 1980 года, однако после этого неизменно повторялся и летом. Все песни из этого 13-ти серийного мультфильма мы заучили наизусть, а многие фразы и строчки песен стали столь же крылатыми, как и высказывания героев «Бриллиантовой руки» или «Кавказской пленницы». «Мы бандито – гангстерито, мы кастето - пистолето»…




Приключения Петрова и Васечкина / Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные (1983-1984)

Два лета подряд, в 1983 и 1984 годах, телевизионщики радовали нас двухсерийными музыкальными фильмами про двух друзей-пионеров и их приключения не только в школе, но и на летних каникулах. Надо сказать, что создатели картин во многом попали в точку, показав быт и развлечения московских школьников достаточно близко к тому, какими они были на самом деле (хотя не обошлось и без приукрашивания). Фильмы стали настолько популярными, что в 1988 году даже был выпущен одноименный мюзикл на трех виниловых пластинках.




Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона (1979-1986)

Формально взрослый сериал, на самом деле, воспринимался совершенно своим детьми Советского Союза. Просмотр всех серий подряд был обязательным атрибутом летнего отдыха, и особенно сильно мы радовались, когда на экраны выходили новые части. В частности, в 1984 и 1987 году летний отдых на даче запомнился особо сильно, поскольку именно в эти годы в эфир выходили свежие эпизоды «Сокровища Агры» и «Двадцатый век начинается».




Приключения Электроника (1979)

«Ури, Ури, где у него кнопка?» Если посланцу западных гангстеров так и не удалось найти заветную кнопку у Электроника, то авторы фильма про мальчика-робота и его двойника точно нашли её у зрителей. Сериал по мотивам повестей Евгения Велтистова, поставленный режиссером Константином Бромбергом, стал настоящим событием в жизни советских детей. Мы пересматривали его всякий раз, когда его показывали по телевизору, а песни Евгения Крылатова разучивали в школе на уроках музыки.




Гостья из будущего (1985)

Экранизация написанной Киром Булычевым повести про приключения Алисы Селезневой и мальчика Коли, пошедшего за кефиром, а попавшего в будущее. Излишне напоминать, насколько популярным был этот пятисерийный фильм. Про его персонажей моментально начали сочинять анекдоты, музыка до сих пор заставляет нас плакать, а исполнители главных детских ролей стали кумирами целого поколения. Если бы они только знали, насколько непохожим на киношное будет их настоящее будущее…




Осьминожки со второго этажа / Chobotnice z druhého patra (1987)

Те, чье детство пришлось на вторую половину восьмидесятых годов, должны помнить, какой эффект разорвавшейся бомбы произвел этот чешский сериал. В нем есть всё, о чем только мечтали советские дети – пейзажи старинной Праги, неведомый нашим детям быт, путешествие на машине в Португалию (!), дружба с неведомыми, но милыми существами, обладающими сверхъестественными способностями. Сериал вышел на экраны в июле 1988 года и стал главным событием сезона.


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Метки: каникулы   кино   подборка   сериал   фильм   фото   
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
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69
SHAGREEN 7 минут назад
Приключения в каникулы / Spadla z oblakov. Я думал, это уже в России пявились оху..ные переводчики названий.
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10k
Valiko Полчаса назад
Раз вспомнили осьминожек, нельзя не включить в список "Пугало из чердачного окна (1987)".
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11k
поручик Ржевский 45 минут назад
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2k
amens 54 минуты назад
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148
pka2004 54 минуты назад
Кроша никогда не любил. Человек-зануда.
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99k
дедушка ленина Час назад
Ну, приключения Петрова и Васечкина продолжаются и по сей день. Стоит только вспомнить их увлекательную поездку в Англию полюбоваться церковными шпилями
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4k
Доехал нормально Час назад
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6k
Сергей Час назад
А где "Гардемарины"? Где "Айвенго"? Где "Стрелв Робин Гуда"?
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3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Осьминожки со второго этажа не смотрел так что ничего не скажу.
А вот "Завтрак на траве" почему то проигнорировали .
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49
Evgen Виталий Касандров Час назад
Осьминожки мечтали стать птицами, и мечта сбылась.
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