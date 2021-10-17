Топ-10 фильмов и сериалов пионерского лета 1980-х

Два лета подряд, в 1983 и 1984 годах, телевизионщики радовали нас двухсерийными музыкальными фильмами про двух друзей-пионеров и их приключения не только в школе, но и на летних каникулах. Надо сказать, что создатели картин во многом попали в точку, показав быт и развлечения московских школьников достаточно близко к тому, какими они были на самом деле (хотя не обошлось и без приукрашивания). Фильмы стали настолько популярными, что в 1988 году даже был выпущен одноименный мюзикл на трех виниловых пластинках.







Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона (1979-1986)