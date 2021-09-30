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Эти фильмы получили «Оскар» за лучшие костюмы

Эти фильмы получили «Оскар» за лучшие костюмы (22 фото)

Автор:
30 сентября 2021 08:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   костюм   оскар   подборка   фильм   фото   
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У премии «Оскар» существует 24 номинации, которые позволяют отметить самые разные аспекты фильма. Среди них есть и награда за лучшие костюмы.

Ведь с их помощью можно без слов рассказать о героях и характерах, ну а исторически достоверные наряды только добавляют фильмам атмосферности.


Здесь мы собрали 20 кинолент, которые получили «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов», начиная с 2000 года. Если вы ищите, что такого красивого бы посмотреть, то милости просим в этом список!


2021 год, «Ма Рейни: Мать блюза»

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Режиссёр: Джордж С. Вольф. Художница по костюмам: Энн Рот.


2020 год, «Маленькие женщины»

Режиссёр: Грета Гервиг. Художница по костюмам: Жаклин Дюрран.


2019 год, «Чёрная Пантера»

Режиссёр: Райан Куглер. Художница по костюмам: Рут Э. Картер.


2018 год, «Призрачная нить»

Режиссёр: Пол Томас Андерсон. Художник по костюмам: Марк Бриджес.


2017 год, «Фантастические твари и где они обитают»

Режиссёр: Дэвид Йейтс. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.


2016 год, «Безумный Макс: Дорога ярости»

Режиссёр: Джордж Миллер. Художница по костюмам: Дженни Беван.


2015 год, «Отель «Гранд Будапешт»

Режиссёр: Уэс Андерсон. Художница по костюмам: Милена Канонеро.


2014 год, «Великий Гэтсби»

Режиссёр: Баз Лурман. Художница по костюмам: Кэтрин Мартин.


2013 год, «Анна Каренина»

Режиссёр: Джо Райт. Художница по костюмам: Жаклин Дюрран.


2012 год, «Артист»

Режиссёр: Мишель Хазанавичус. Художник по костюмам: Марк Бриджес.


2011 год, «Алиса в Стране чудес»

Режиссёр: Тим Бёртон. Художница по костюмам: Коллин Этвуд


2010 год, «Молодая Виктория»

Режиссёр: Жан-Марк Валле. Художница по костюмам: Сэнди Пауэлл.


2009 год, «Герцогиня»

Режиссёр: Сол Дибб. Художник по костюмам: Майкл О’Коннор.


2008 год, «Золотой век»

Режиссёр: Шекхар Капур. Художница по костюмам: Александра Бирн.


2007 год, «Мария-Антуанетта»

Режиссёр: София Коппола. Художница по костюмам: Милена Канонеро.


2006 год, «Мемуары гейши»

Режиссёр: Роб Маршалл. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.


2005 год, «Авиатор»

Режиссёр: Мартин Скорсезе. Художница по костюмам: Сэнди Пауэлл.


2004 год, «Властелин колец: Возвращение короля»

Режиссёр: Питер Джексон. Художники по костюмам: Найла Диксон и Ричард Тейлор.


2003 год, «Чикаго»

Режиссёр: Роб Маршалл. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.


2002 год, «Мулен Руж!»

Режиссёр: Баз Лурман. Художники по костюмам: Кэтрин Мартин и Энгус Страти.


2001 год, «Гладиатор»

Режиссёр: Ридли Скотт. Художница по костюмам: Джанти Йейтс.


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Метки: актеры   кино   костюм   оскар   подборка   фильм   фото   
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