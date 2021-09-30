Эти фильмы получили «Оскар» за лучшие костюмы

У премии «Оскар» существует 24 номинации, которые позволяют отметить самые разные аспекты фильма. Среди них есть и награда за лучшие костюмы.
Ведь с их помощью можно без слов рассказать о героях и характерах, ну а исторически достоверные наряды только добавляют фильмам атмосферности.
Здесь мы собрали 20 кинолент, которые получили «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов», начиная с 2000 года. Если вы ищите, что такого красивого бы посмотреть, то милости просим в этом список!
2021 год, «Ма Рейни: Мать блюза»
Режиссёр: Джордж С. Вольф. Художница по костюмам: Энн Рот.
2020 год, «Маленькие женщины»
Режиссёр: Грета Гервиг. Художница по костюмам: Жаклин Дюрран.
2019 год, «Чёрная Пантера»
Режиссёр: Райан Куглер. Художница по костюмам: Рут Э. Картер.
2018 год, «Призрачная нить»
Режиссёр: Пол Томас Андерсон. Художник по костюмам: Марк Бриджес.
2017 год, «Фантастические твари и где они обитают»
Режиссёр: Дэвид Йейтс. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.
2016 год, «Безумный Макс: Дорога ярости»
Режиссёр: Джордж Миллер. Художница по костюмам: Дженни Беван.
2015 год, «Отель «Гранд Будапешт»
Режиссёр: Уэс Андерсон. Художница по костюмам: Милена Канонеро.
2014 год, «Великий Гэтсби»
Режиссёр: Баз Лурман. Художница по костюмам: Кэтрин Мартин.
2013 год, «Анна Каренина»
Режиссёр: Джо Райт. Художница по костюмам: Жаклин Дюрран.
2012 год, «Артист»
Режиссёр: Мишель Хазанавичус. Художник по костюмам: Марк Бриджес.
2011 год, «Алиса в Стране чудес»
Режиссёр: Тим Бёртон. Художница по костюмам: Коллин Этвуд
2010 год, «Молодая Виктория»
Режиссёр: Жан-Марк Валле. Художница по костюмам: Сэнди Пауэлл.
2009 год, «Герцогиня»
Режиссёр: Сол Дибб. Художник по костюмам: Майкл О’Коннор.
2008 год, «Золотой век»
Режиссёр: Шекхар Капур. Художница по костюмам: Александра Бирн.
2007 год, «Мария-Антуанетта»
Режиссёр: София Коппола. Художница по костюмам: Милена Канонеро.
2006 год, «Мемуары гейши»
Режиссёр: Роб Маршалл. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.
2005 год, «Авиатор»
Режиссёр: Мартин Скорсезе. Художница по костюмам: Сэнди Пауэлл.
2004 год, «Властелин колец: Возвращение короля»
Режиссёр: Питер Джексон. Художники по костюмам: Найла Диксон и Ричард Тейлор.
2003 год, «Чикаго»
Режиссёр: Роб Маршалл. Художница по костюмам: Коллин Этвуд.
2002 год, «Мулен Руж!»
Режиссёр: Баз Лурман. Художники по костюмам: Кэтрин Мартин и Энгус Страти.
2001 год, «Гладиатор»
Режиссёр: Ридли Скотт. Художница по костюмам: Джанти Йейтс.
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