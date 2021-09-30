Эти фильмы получили «Оскар» за лучшие костюмы

Ведь с их помощью можно без слов рассказать о героях и характерах, ну а исторически достоверные наряды только добавляют фильмам атмосферности.

Здесь мы собрали 20 кинолент, которые получили «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов», начиная с 2000 года. Если вы ищите, что такого красивого бы посмотреть, то милости просим в этом список!

2021 год, «Ма Рейни: Мать блюза»