10 известных людей, чьими особенностями и манерами вдохновлялись актёры

Кристофер Феттес — известный британский театральный педагог, чьими студентами в своё время были Энтони Хопкинс, Колин Фёрт и Пирс Броснан. Хопкинс лично признался, что копировал своего наставника в «Молчании ягнят».

Он был очень харизматичным и смертельно опасным. Он разорвёт вас на части. Он раздавит вас интеллектуально. Этот учитель остаётся в моём сознании всю мою жизнь. После выхода фильма он позвонил мне: «Тони, прекрасная игра! Вы случайно не скопировали этого персонажа с меня?»

До этого Энтони Хопкинс упоминал более известные массам источники вдохновения для голоса Лектера. Среди них знаменитая актриса Кэтрин Хепбёрн, автор повести «Завтрак у Тиффани» Труман Капоте, а также компьютер из «Космической одиссеи 2001 года» HAL 9000.

Джон Константин — Стинг