10 известных людей, чьими особенностями и манерами вдохновлялись актёры

Чью походку, речевые особенности, мимику и другие визуальные элементы образа использовали актёры, создавая некоторых известных всем нам персонажей. В том числе это могли быть и другие актёры предыдущих поколений, которые также вдохновили своих коллег.
Как создать отличного персонажа с нуля, когда вы снимаетесь в фильме по оригинальному сценарию, и у вашего героя нет реально существовавшего прототипа? Ответ: скопируйте чьи-нибудь интересные повадки! У каждого есть свои кумиры и вдохновители среди знаменитостей, друзей, учителей и членов семьи, чьи манеры обычный человек невольно, а профессиональный актёр намеренно перенимают.
Капитан Джек Воробей — Кит Ричардс
Гитарист The Rolling Stones стал вдохновением для Джонни Деппа, когда тот прорабатывал походку, манеру разговора и движения знаменитого пирата. Позже Кит Ричардс, что довольно символично, сыграл роль капитана Эдвард Тиг, отца Джека Воробья, в последних двух фильмах франшизы «Пираты Карибского моря». Естественно его приглашение в картину не состоялось бы без участия Деппа.
Голос Джокера в исполнении Хита Леджера — Том Уэйтс
Создавая свой легендарный образ Хит Леджер использовал множество источников вдохновения: взгляд исподлобья Алекса Деларджа из «Заводного апельсина», грим Эрика Дрейвена из фильма «Ворон», манеры Сида Вишеса из Sex Pistols и даже смех гиен.
А вот знаменитую разговорную манеру он, по всей видимости, позаимствовал у американского музыканта Тома Уэйтса. В интернете разошлось видео с интервью Уэйтса австралийскому телевиденью в 1979 году, где его голос практически неотличим от тембра и растяжной манеры произнесения слов Джокера Леджера. Сам Леджер не успел подтвердить эту теорию, но сходство слишком сильно, чтобы это было простым совпадением.
Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса — Кристофер Феттес
Кристофер Феттес — известный британский театральный педагог, чьими студентами в своё время были Энтони Хопкинс, Колин Фёрт и Пирс Броснан. Хопкинс лично признался, что копировал своего наставника в «Молчании ягнят».
Он был очень харизматичным и смертельно опасным. Он разорвёт вас на части. Он раздавит вас интеллектуально. Этот учитель остаётся в моём сознании всю мою жизнь. После выхода фильма он позвонил мне: «Тони, прекрасная игра! Вы случайно не скопировали этого персонажа с меня?»
До этого Энтони Хопкинс упоминал более известные массам источники вдохновения для голоса Лектера. Среди них знаменитая актриса Кэтрин Хепбёрн, автор повести «Завтрак у Тиффани» Труман Капоте, а также компьютер из «Космической одиссеи 2001 года» HAL 9000.
Джон Константин — Стинг
Комиксовый Джон Константин был срисован с музыканта и актёра Стинга, точнее с его персонажей в фильмах «Сера и елей» (1982) и «Квадрофения» (1979). До фильма «Константин: Повелитель тьмы» (2005) визуальное влияние музыканта тоже дошло, хотя у Киану Ривза был другой цвет волос и американский акцент.
Логан из одноимённого фильма в исполнении Хью Джекмана — Клинт Иствуд
В своём новом более мрачном исполнении роли Росомахи Хью Джекман подражал персонажу Иствуда Уиллу Манни из фильма «Непрощённый» (1992). Джекман сравнивал персонажей, их судьбы и то, к чему они приходят в конце фильмов, смиряясь с тьмой внутри себя. Это состояние, по мнению Джекмана, как раз отлично передал Клинт Иствуд.
Веном в исполнении Тома Харди — Джеймс Браун
По признанию Харди, во время поиска голоса агрессивного инопланетянина его тянуло подражать музыкантам, потому что их голоса звучали «наэлектризованно и проникновенно, но в то же время первобытно». Он вдохновлялся знаменитым американским певцом Джеймсом Брауном, а также рэперами Баста Раймсом и Редменом, чтобы найти голос, который бы звучал «загадочно и харизматично, но в то же время опасно и страшно».
Агент Смит — Мэттью Марш в сериале «Красный карлик» (1988-…)
Создавая образ знаменитого злодея-программу актёр Хьюго Уивинг подражал телевизионным дикторам, а одну важную речевую особенность Смита подглядел у персонажа британского сериала «Красный карлик» капитана Эркюля Платини в исполнении Мэттью Марша. Причём персонаж этот появлялся всего в одной сцене во всём сериале и в виде голограммы. Но отрывистая речь персонажа вдохновила Уивинга на характерный способ агента Смита делать непредсказуемые паузы в словах через случайные промежутки времени.
Танос — Марлон Брандо
Джош Бролин, сыгравший злодея Таноса в фильмах Марвел, вдохновлялся Марлоном Брандо и его исполнением роли полковника Курца в знаменитом фильме «Апокалипсис сегодня» (1979).
Тони Монтана в исполнении Аль Пачино — Роберто Дуран и Мерил Стрип
Исполнение роли главного героя фильма «Лицо со шрамом» (1983) было частично вдохновлено панамским боксёром-профессионалом Роберто Дураном.
В нём был некий аспект, который я перенял, внутри него как будто жил лев.
Также Аль Пачино отметил, что, играя в «Лице со шрамом», он находился под впечатлением от работы Мерил Стрип в фильме «Выбор Софи» (1982).
Её отыгрыш человека из другой страны и другого мира был особенно прекрасным, целеустремленным и… смелым.
Макс Рокатански в исполнении Мела Гибсона — Клинт Иствуд
Исполнитель главной роли в оригинальном «Безумном Максе» (1979) также как и Хью Джекман перенял многое от Клинта Иствуда, а именно его персонажа — знаменитого Блондина из фильма «Хороший, плохой, злой» (1968).
Вообще образы Иствуда произвели сильное влияние на актёров последующих поколений. В дополнение к двоим из этого списка стоит отметить Кристиана Бэйла в фильме «Недруги» (2017), Педро Паскаля в сериале «Мандалорец» и Джейми Фокса в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (2014). Все они признавались, что создавали своих персонажей на основе различных героев, сыгранных Клинтом Иствудом.
Источник:
- 13 актеров, которые играли сразу нескольких персонажей в одном фильме
- 16 знаменитых персонажей, которые появлялись и в видеоиграх, и в фильмах
- 10 случаев, когда актёры предложили внести изменения в фильмы, и что из этого получилось
- 10 случаев, когда мирных и безобидных персонажей превращали в крутых и опасных героев
- Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей
Понравилось38