Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом

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Конец XIX - начало ХХ века стали для США эпохой великих переселений. Появление электричества и железных дорог оживили экономику, и люди ехали туда, где росло производство, где была работа и надежды на счастливую жизнь. Причем переезжали зачастую не просто с имуществом, но и с собственным домом, а иногда и целым поселком. Организовывали такие переезды исключительно с помощью лошадей. Как? Смотрите!
На этих старинных фотографиях XIX и начала XX веков, сделанных в Соединенных Штатах, - упряжки лошадей, которых использовали для перемещения целых домов по новым адресам. С бумом развития железных дорог и городов многие люди захотели переместить свои бревенчатые хижины, дома, викторианские особняки и другие жилища в более выгодные места - и решали эту проблему всего лишь с помощью упряжки сильных лошадей. При этом для перевозки небольшого дома вполне достуточно было запрячь двух лошадей.
Прежде всего, дом снимали с фундамента и ставили на тяжелые деревянные балки. Концы этих балок были заостренными, а сами они действовали подобно санным полозьям..
Прежде всего, дом снимали с фундамента и ставили на тяжелые деревянные балки. Концы этих балок были заостренными, а сами они действовали подобно санным полозьям..
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Когда сам дом был готов к перемещению, на улице прокладывали временные деревянные рельсы, по которым скользили смазанные "полозья". "Рельсы" делались из плоских досок, поддерживаемых шпалами, аналогичными тем, что используются на железнодорожных путях. По мере того, как дом медленно продвигался по улице, оставшиеся позади доски подбирали и вручную переносили к передней части дома. Использованные "пути" разбирались - и при необходимости использовались для перемещения следующего здания.
Как же в дом запрягали лошадей? Очевидно, было невозможно прицепить упряжку прямо к зданию: тянуть его по прямой все же было чрезмерно для небольшого числа лошадиных сил. Вместо этого на улице устанавливали ворот, прикрепленный к очень прочным объектам далеко впереди дома - например, к к деревьям с помощью толстых цепей, канатов или тросов.
Как же в дом запрягали лошадей? Очевидно, было невозможно прицепить упряжку прямо к зданию: тянуть его по прямой все же было чрезмерно для небольшого числа лошадиных сил. Вместо этого на улице устанавливали ворот, прикрепленный к очень прочным объектам далеко впереди дома - например, к к деревьям с помощью толстых цепей, канатов или тросов.
Шкив был надежно прикреплен к передней части дома, вероятно, к поперечине между деревянными полозьями. Один конец очень прочной веревки или стального троса шел от этого шкива к стволу дерева или другому неподвижному объекту. Пройдя через шкив, трос или канат оборачивался вокруг ворота. Ходившие по кругу лошади поворачивали ворот и тянули за шест, соединенный с воротом. Пока они шли, трос медленно наматывался на шест и тянул дом вперед. И да, лошадям приходилось перешагивать через трос каждый раз, когда они на него натыкались.
Если конструкция была небольшой, то ее просто тащили лошади без использования ворота. Для одного небольшого дома использовалось от двух до шести лошадей, а крупное здание могла тащить упряжка в пару десятков животных.
Переезд домов, церквей и школ некоторое время был большой, имевшей спрос отраслью в Соединенных Штатах. Множество фирм в конце XIX - начале ХХ столетий предлагали свои услуги по переезду вашего дома на новый адрес. Однако по мере того, как инфраструктура страны становилась более развитой, а строительные материалы дешевели, спрос снижался: дом становилось проще и выгоднее построить на новом месте. Автомобили, телефонные линии и новые строительные технологии положили конец эпохе перемещения зданий.
Переезд домов, церквей и школ некоторое время был большой, имевшей спрос отраслью в Соединенных Штатах. Множество фирм в конце XIX - начале ХХ столетий предлагали свои услуги по переезду вашего дома на новый адрес. Однако по мере того, как инфраструктура страны становилась более развитой, а строительные материалы дешевели, спрос снижался: дом становилось проще и выгоднее построить на новом месте. Автомобили, телефонные линии и новые строительные технологии положили конец эпохе перемещения зданий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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