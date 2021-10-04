FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 988 постов • 217 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом

Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом (15 фото)

Автор:
04 октября 2021 18:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: дом переехал   интересно   история   лошади   переезды   познавательно   сша   факты   
355
15
Конец XIX - начало ХХ века стали для США эпохой великих переселений. Появление электричества и железных дорог оживили экономику, и люди ехали туда, где росло производство, где была работа и надежды на счастливую жизнь. Причем переезжали зачастую не просто с имуществом, но и с собственным домом, а иногда и целым поселком. Организовывали такие переезды исключительно с помощью лошадей. Как? Смотрите!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: дом переехал   интересно   история   лошади   переезды   познавательно   сша   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
446
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
И сейчас гоняют)
И сейчас гоняют)Посмотреть
И сейчас гоняют)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты Что скрывают недра горы Таврос? Что скрывают недра горы Таврос? Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Катастрофа "Титаника" в фотографиях Катастрофа "Титаника" в фотографиях Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

387903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
6
59
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
3
92
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Набирающие популярность в сообществах
8 книг о&nbsp;школьной жизни, которые понравятся современным детям
0
3
8 книг о школьной жизни, которые понравятся современным детям
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
1
3
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#картинки#автомобили#автомир#прикол#аварии#сша#позитив
#Юмор#интересно#новости#подборка#животные#прикольные#Россия#дтп#авто аварии#смешные
#факты#СССР#Разное#кино#фотографии#ynews#полиция#еда#актеры#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться