Переезд в XIX веке: на конной упряжке и со своим домом

Когда сам дом был готов к перемещению, на улице прокладывали временные деревянные рельсы, по которым скользили смазанные "полозья". "Рельсы" делались из плоских досок, поддерживаемых шпалами, аналогичными тем, что используются на железнодорожных путях. По мере того, как дом медленно продвигался по улице, оставшиеся позади доски подбирали и вручную переносили к передней части дома. Использованные "пути" разбирались - и при необходимости использовались для перемещения следующего здания.

Как же в дом запрягали лошадей? Очевидно, было невозможно прицепить упряжку прямо к зданию: тянуть его по прямой все же было чрезмерно для небольшого числа лошадиных сил. Вместо этого на улице устанавливали ворот, прикрепленный к очень прочным объектам далеко впереди дома - например, к к деревьям с помощью толстых цепей, канатов или тросов.