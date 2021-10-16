Оправдания американских спортсменов по делу о допинге

Дамочку полностью оправдали. Она снова выступает. Спортивный мир заткнулся. Сама Калаланг называет себя элитной спортсменкой, которая ничего плохого не делала. Еще одна такая «невинная» спортсменка – боксерша Вирджиния Фукс. Да, да, снова американка, оправданная по делу о применении допинга. На этом раз проверяющие заявили, что запрещенное вещество попало в ее тело после интимной близости. Мол, партнер виноват.

Аналогичный случай произошел и с канадской каноисткой Лоренс Венсан-​Лапуант, которая тоже все валила на секс. Опять партнер опрофанился.

Удивительное дело, но российские спортсмены почему-​то с допинговыми партнерами не спариваются и косметикой, содержащей запрещенные вещества, не мазюкаются. Или же дело в том, что речь идет именно о россиянах, которые должны быть всегда виноваты?

Медикам вне политики смешно читать подобный бред. Допинг не передается половым путем! Канадка просто охреневшая тварь, решившая, что вокруг нее одни дураки. Ее послушать, так скоро человек так лечиться будет… методом «опыления». Один лекарство выпил, второй его поцеловал (как минимум!) и получил свою дозу лекарственного препарата.

Еще один момент – спортсмен лично отвечает за то, чтобы в его организм не попали запрещенные вещества.

Что касается косметики, то американская фигуристка не первая лгунья, заявившая, что допинг попал в организм через макияж. В 2016 году норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что запрещенное вещество попало в организм благодаря лечебному крему для губ марки «Трофодермин».