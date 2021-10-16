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Оправдания американских спортсменов по делу о допинге

Оправдания американских спортсменов по делу о допинге (3 фото)

Автор:
16 октября 2021 13:29
Метки: допинг   спорт   сша   фигуристка   
342
3

Американскую фигуристку в парном катании Джессику-​Ноэль Калаланг недавно отстранили от занятий спортом из-за применения допинга.


Антидопинговое агентство США провело восьмимесячное расследование, по итогам которого проверяющие заявили, что дамочка якобы чиста и невинна как агнец. Мол, допинг был, но в организм попал таинственным путем. Просто фигуристка красилась, вот и задопинговалась.



×

Дамочку полностью оправдали. Она снова выступает. Спортивный мир заткнулся. Сама Калаланг называет себя элитной спортсменкой, которая ничего плохого не делала. Еще одна такая «невинная» спортсменка – боксерша Вирджиния Фукс. Да, да, снова американка, оправданная по делу о применении допинга. На этом раз проверяющие заявили, что запрещенное вещество попало в ее тело после интимной близости. Мол, партнер виноват.


Аналогичный случай произошел и с канадской каноисткой Лоренс Венсан-​Лапуант, которая тоже все валила на секс. Опять партнер опрофанился.


Удивительное дело, но российские спортсмены почему-​то с допинговыми партнерами не спариваются и косметикой, содержащей запрещенные вещества, не мазюкаются. Или же дело в том, что речь идет именно о россиянах, которые должны быть всегда виноваты?


Медикам вне политики смешно читать подобный бред. Допинг не передается половым путем! Канадка просто охреневшая тварь, решившая, что вокруг нее одни дураки. Ее послушать, так скоро человек так лечиться будет… методом «опыления». Один лекарство выпил, второй его поцеловал (как минимум!) и получил свою дозу лекарственного препарата.


Еще один момент – спортсмен лично отвечает за то, чтобы в его организм не попали запрещенные вещества.


Что касается косметики, то американская фигуристка не первая лгунья, заявившая, что допинг попал в организм через макияж. В 2016 году норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что запрещенное вещество попало в организм благодаря лечебному крему для губ марки «Трофодермин».




Тереза плакалась, что ее несправедливо обвинили. Мол, не виноватая я. И это при том, что на заводской упаковке крема было предупреждение для спортсменов – надпись «допинг». Там, где российскую лыжницу заклеймили позором, норвежскую дамочку оправдали. #Ачотакова!


Сложилась странная ситуация. В Штатах на допинге ловят больше всего спортсменов, а винят постоянно Россию. И все благодаря мощным пиар-​технологиям, которые задействуют американцы. Они своих мразот обеляют и оправдывают всеми способами, что вызывает лишь отвращение. Пора бы и нам своих спортсменов защищать до последнего, затыкая рты тем, кто считает россиян терпилами. Что касается американской фигуристки, то пожелать ей хочется только поражений… из-за ее наглой лжи.

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Метки: допинг   спорт   сша   фигуристка   
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svarog19692007 Час назад
Ну... СыШыА за своих глотку всем порвет , а вот наше правительсво и комитеты , признают , спортсмена своего накажут , ну а максимум ноты протеста напишет !
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235
Мы Ул 23 минуты назад
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65k
Пулемет самому нужен. 51 минуту назад
В декабре 2014 года российская бегунья Юлия Степанова написала в агентство WADA письмо с подробным описанием своего опыта применения допинга и о действиях российских спортивных чиновников, долгие годы прикрывавших ее действия[b].

Сообщение Степановой привлекли внимание прессы, и WADA начала расследование[c]. В ноябре 2015 года независимой комиссией ВАДА Родченков был обвинён в умышленном уничтожении в сентябре 2015 года более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами[10]. Родченков отверг эти обвинения, утверждая, что им были уничтожены пробы с истёкшим сроком хранения, и это уничтожение было плановым[11]. В докладе независимой комиссии ВАДА также утверждалось, что Родченков был частью схемы по вымогательству денег у спортсменов за сокрытие положительных проб. Другим нарушением, выявленным комиссией, было нарушение принципа независимости московской антидопинговой лаборатории, которая в своей оперативной деятельности оказалась зависимой от РУСАДА и Министерства спорта, а органы государственной безопасности прямо вмешивались в её работу[12]. Все выявленные факты, по мнению комиссии, должны вести к незамедлительному увольнению Родченкова с поста директора лаборатории[10].

В результате скандала Родченков подал в отставку, которая была принята 11 ноября 2015 года..
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3k
Сергей 52 минуты назад
Кто за девочку, то бишь WADA, платит, то её и танцует.
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42k
Максим Т. 55 минут назад
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4k
VL Час назад
а наши, безродные и безфлаговые, всё равно унижаясь, на корачках и в коленно-локтевой, лезут туда, оправдываясь хрен знает чем.
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