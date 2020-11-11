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Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль

Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль (5 фото)

Автор:
11 ноября 2020 12:54
Сообщество : Спорт
Метки: Майк Тайсон   бокс   допинг   допинг контроль   признание   спорт   спортсмены   фальшивые тесты   
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Майк Тайсон признался, что использовал мочу жены и ребенка, чтобы обмануть допинг-контроль. Но, конечно, сейчас он стал совсем другим человеком!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Майк Тайсон   бокс   допинг   допинг контроль   признание   спорт   спортсмены   фальшивые тесты   
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2  комментария
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2k
SSD 3 часа назад
Но, конечно, сейчас он стал совсем другим человеком! (С)
...старый стал - говном стал...да и молодой был - говном был)))
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