Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль

Майк Тайсон в интервью признался, что использовал чужую мочу для прохождения допинг-проб во время карьеры в большом боксе. 54 летний экс-чемпион рассказал, что использовал для сдачи допинг-проб искусственный пенис с чужой мочой. "Я наливал туда мочу своего ребенка, - говорит Тайсон. - А однажды я даже исползовал мочу жены, так она мне сказала: "Ты, дорогой, теперь молись, чтобы у тебя не обнаружили беременность или что-то в этом роде! Я испугался - а вдруг, действительно такое будет? И сказал себе, что больше не буду так поступать - лучше, пожалуй, и дальше использовать детскую мочу".

По словам функционера UFC Джеффа Новицки, вице-президента организации по здоровью спортсменов, такой случай действительно был - однажды сдавшему анализы бойцу врачи сообщили: "Сэр, вы беременны!" Но с Тайсоном такого, к счастью, не произошло.