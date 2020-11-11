Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль

Майк Тайсон признался, что использовал мочу жены и ребенка, чтобы обмануть допинг-контроль. Но, конечно, сейчас он стал совсем другим человеком!
Майк Тайсон в интервью признался, что использовал чужую мочу для прохождения допинг-проб во время карьеры в большом боксе. 54 летний экс-чемпион рассказал, что использовал для сдачи допинг-проб искусственный пенис с чужой мочой. "Я наливал туда мочу своего ребенка, - говорит Тайсон. - А однажды я даже исползовал мочу жены, так она мне сказала: "Ты, дорогой, теперь молись, чтобы у тебя не обнаружили беременность или что-то в этом роде! Я испугался - а вдруг, действительно такое будет? И сказал себе, что больше не буду так поступать - лучше, пожалуй, и дальше использовать детскую мочу".
По словам функционера UFC Джеффа Новицки, вице-президента организации по здоровью спортсменов, такой случай действительно был - однажды сдавшему анализы бойцу врачи сообщили: "Сэр, вы беременны!" Но с Тайсоном такого, к счастью, не произошло.
По словам функционера UFC Джеффа Новицки, вице-президента организации по здоровью спортсменов, такой случай действительно был - однажды сдавшему анализы бойцу врачи сообщили: "Сэр, вы беременны!" Но с Тайсоном такого, к счастью, не произошло.
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По словам Тайсона, обвести вокруг пальца лаборанта, принимавшего тесты, ему было довольно несложно: он явно боялся грозного и непредсказуемого боксера, и поэтому избегал смотреть в упор на его анатолмические подробности, когда тот перед боем, как полагается по правилам, сдавал мочу для теста.
"Лаборант просто говорил мне: "Так, парень, бери баночку" - и отворачивался, как будто сам стеснялся меня", - рассказал Тайсон. Так что заметить его искусственный пенис у лаборанта не было шансов.
Тайсон не уточнил, в каком году имели место эти события, и кто именно из его жен и детей был задействован в мошеннической схеме. Тайсон был женат трижды: в 1988-89 г-.г. - на Робин Гивенс, в 1997 - 2003 г.г. - на Монике Тернер, а с 2009 года по настоящее время находится в браке с Лакией Спайсер. У Тайсона восемь детей, включая внебрачных. 28 ноября 2020 года 54-летний боксер панирует вернуться на ринг, встретившись с Роем Джонсом младшим в "Лиге легенд". Будем надеяться, в этот раз с анализами все будет в порядке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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...старый стал - говном стал...да и молодой был - говном был)))