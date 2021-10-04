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Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён

Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 19:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: FoxNews   Ochsner   видео   луизиана   семья   сотрудники   сша   штрафы   
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Крупнейшая сеть здравоохранения Луизианы Ochsner Health System начнёт наказывать сотрудников на сотни долларов в месяц, если они состоят в браке с человеком не прошедшим вакцинацию.

В FOXNews сообщается, что некоммерческая медицинская организация , базирующаяся на юго-востоке Луизианы - Ochsner Health System намерена ускорить темпы вакцинации работников, высчитывая деньги за непривитых членов семьи.


«Реальность такова, что лечение COVID-19, особенно для пациентов, нуждающихся в интенсивной стационарной помощи, обходится дорого, и мы потратили более 9 миллионов долларов на лечение COVID для тех, кто за последний год покрывается нашими планами медицинского страхования», – говорит  генеральный директор  Ochsner Health, Уорнер Томас.


Ochsner Health начнёт взимать с сотрудников 200 долларов в месяц или 100 долларов за определённый период, если их супруга или партнёр не вакцинированы. «Плата за невакцинацию от COVID для супругов» начнётся в 2022 году.


В В FOXNews пояснили, что штрафы будут распространяться только за сожителей или супругов, но не на других иждивенцев, например, детей, на которых распространяется медицинская страховка сотрудника.


Эта новость была встречена осуждением некоторых в социальных сетях, в том числе и либертарианской организации студенчества - «Молодые американцы за свободу», .


Несмотря на всю свою проваксерную политику, FOXNews отметили и опубликовали один из комментариев сети:


Это вкус того, что нас ждёт. Безумию нет конца.


Источник:

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Метки: FoxNews   Ochsner   видео   луизиана   семья   сотрудники   сша   штрафы   
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32  комментария
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1k
MC 2 часа назад
А в Швеции сняли почти все ограничения, даже желтые разметки дистанции во всех магазинах с полов сняли. Ковид 19 приравняли к обычному грипу. Происходят массовые мероприятия, концерты, футбольные матчи. Вакцинация только добровольная, невакцинированных никто не осуждает. На видеотболельщики едут на матч. Снято в это воскресенье в метро.
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781
zenon 13 минут назад
Действуйте так, как США научил Хитлера - избавляться от балласта при помощи уколов в сердце.
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658
Ermak 39 минут назад
Особенно абсурдным это решение выглядит в свете того что вакцинированные точно также заражаются и болеют covid 19.
Следовательно настоящая цель данной акции не сбережение финансов компании а именно принудиловка к вакцинации.
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197
Вжик Andrey Abramov 14 минут назад
Например "бессимптомно".
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798
Autumn2015 41 минуту назад
Ну вот я инвалид с лимфадемой, возникшей после онколечения, причём ещё год назад было в противопоказаниях к прививке от ковида заболевания лимфатической системы, т.к. даже у здоровых от прививки увеличиваются лимфоузлы и возникает ряд нехороших ситуаций для лимфатической системы. В этом году сняли все! противопоказания , в т.ч. для онкобольных, лимфатиков и прочее, прививки делают, просто померив давление и температуру в " Евроопте" (торговая сеть , принадлежащая самизнаетекому , Беларусь). Как так? Например после химиотерапии иммунитет падает на ноль, но прививку можно и даже нужно!
Естественно, хороших мыслей это не вызывает.
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5k
КремлеКот 50 минут назад
А в Швейцарии планируют с 10 октября все ПЦР-тесты сделать платными. Будут определённые исключения, например для тех, кто сделал первую прививку, но не успел вторую, но в общей массе только за деньги.
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Комментарий удален
−11
237
Brontozavr1 2 часа назад
Американцы это не русские. Молча не проглотят. Ждите новый всплеск протестов.
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165k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
You are ready?
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2k
andrey morozov 2 часа назад
Демократия что то уж слишком разбушевалась
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