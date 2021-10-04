Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён

Ochsner Health начнёт взимать с сотрудников 200 долларов в месяц или 100 долларов за определённый период, если их супруга или партнёр не вакцинированы. «Плата за невакцинацию от COVID для супругов» начнётся в 2022 году.





В В FOXNews пояснили, что штрафы будут распространяться только за сожителей или супругов, но не на других иждивенцев, например, детей, на которых распространяется медицинская страховка сотрудника.



