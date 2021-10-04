Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён

Крупнейшая сеть здравоохранения Луизианы Ochsner Health System начнёт наказывать сотрудников на сотни долларов в месяц, если они состоят в браке с человеком не прошедшим вакцинацию.
В FOXNews сообщается, что некоммерческая медицинская организация , базирующаяся на юго-востоке Луизианы - Ochsner Health System намерена ускорить темпы вакцинации работников, высчитывая деньги за непривитых членов семьи.
«Реальность такова, что лечение COVID-19, особенно для пациентов, нуждающихся в интенсивной стационарной помощи, обходится дорого, и мы потратили более 9 миллионов долларов на лечение COVID для тех, кто за последний год покрывается нашими планами медицинского страхования», – говорит генеральный директор Ochsner Health, Уорнер Томас.
Ochsner Health начнёт взимать с сотрудников 200 долларов в месяц или 100 долларов за определённый период, если их супруга или партнёр не вакцинированы. «Плата за невакцинацию от COVID для супругов» начнётся в 2022 году.
В В FOXNews пояснили, что штрафы будут распространяться только за сожителей или супругов, но не на других иждивенцев, например, детей, на которых распространяется медицинская страховка сотрудника.
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Эта новость была встречена осуждением некоторых в социальных сетях, в том числе и либертарианской организации студенчества - «Молодые американцы за свободу», .
Несмотря на всю свою проваксерную политику, FOXNews отметили и опубликовали один из комментариев сети:
Это вкус того, что нас ждёт. Безумию нет конца.
When do you draw the line? https://t.co/MENdLG7plN— Five Times August (@FiveTimesAugust) October 1, 2021
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Следовательно настоящая цель данной акции не сбережение финансов компании а именно принудиловка к вакцинации.
Зная её как активную крепкую женщину как-то страшно, получается нет никаких гарантий повторения такого сценария после первой прививки.
Естественно, хороших мыслей это не вызывает.
Перевожу: да это справа.