Неотложка от BLM: шустро и беспардонно

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Пока WASP американец лежал без сознания, два чёрных собрата молниеносно оказали пострадавшему первую помощь: один фотографировал неподвижное тело, другой, в это же время, во мановение ока обчистил карманы жертвы.
На показательном выступлении дрифтеров в США белого парня зацепило машиной и он на какое-то время лишился сознания и кто бы сомневался - два, по соседству стоящих молодых человека, негроидного вида, не раздумывая, бросились на "помощь"...
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*жив.
Ну а то что медицина в Америке очень сильно платная всем известно :)