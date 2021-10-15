FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 753 поста • 234 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Неотложка от BLM: шустро и беспардонно

Неотложка от BLM: шустро и беспардонно (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 07:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: WASP   blm   Травма   видео   дрифтинг   первая   помощщь   сша   
3333
2
1

Пока WASP американец лежал без сознания, два чёрных собрата молниеносно оказали пострадавшему первую помощь: один фотографировал неподвижное тело, другой, в это же время, во мановение ока обчистил карманы жертвы.

На показательном выступлении дрифтеров в США белого парня зацепило машиной и он на какое-то время лишился сознания и кто бы сомневался - два, по соседству стоящих молодых человека, негроидного вида, не раздумывая, бросились на "помощь"...

Видео "американской помощи" было опубликовано в социальной сети во "ВКонтакте".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: WASP   blm   Травма   видео   дрифтинг   первая   помощщь   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Павел Астахов 2 часа назад
Вся суть черных...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
378
Вадим Курбатов Полчаса назад
Что жертва сама какая-то неадекватная. Ему вроде намекнули, что надо отойти, но кто-то возомонмил себя невероятным Халком, похоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
811
Руслан Час назад
Интересно, светочи демократических СМИ типа BBC и прочие помойки осудили этот грабеж в негативном свете, как акт вопиющего расизма и несправедливости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Илья Час назад
Это шедевр !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Да вроде парнишка белый его обчистил и леща дал, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS Час назад
И пощечину дал после очистки карманов: "Ах вы каналья!Ни сантима не имеете за душой!Стыдно, сударь!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дормидонт Час назад
Негры, конечно, конченые сволочи, но и белый - придурок ещё тот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ГГалка 2 часа назад
Не однозначно. Те же BLM-эшники его оттаскивали от зоны дрифта, а он отмахивался. Мужик явно подал заявку на премию Дарвина. А что там они из кармана кинулись ныкать - не видно, может у него там дурь была. Ему же и по физиономии съездили - видать достал там всех, нарывался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
882
metrolog 2 часа назад
Чё-то как-то всё странно и не понятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кенвуд 2 часа назад
Белый тоже хорош. На кой ляд ему лопатник с зеленью, если ему жизнь не дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
SVG 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли 2 часа назад
Grove street mazafaka!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
* 2 часа назад
Не только обчистил, ещё и по морде дал... Что вообще происходит? Никто не проверил даже, жил ли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
insaider 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён Шок - это по-ихнему: в США начнут штрафовать за непривитых мужей и жён Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка Полицейские задержали адвоката, разгуливающего по пляжу в костюме маньяка У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения
0
45
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день...
В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса
1
201
В Москве прохожая напала на мужчину, получила сдачи и оказалась под колесами электробуса
Набирающие популярность в сообществах
Что мы не знали про "Игру Престолов"
0
56
Что мы не знали про "Игру Престолов"
У 70% переболевших Covid-19 могут быть проблемы со здоровьем
1
98
У 70% переболевших Covid-19 могут быть проблемы со здоровьем
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#как приготовить#Ynews#дтп#кухня#в мире#история#аварии#кино#Разное
#фото#животные#Россия#завтрак#новости#люди#суп#автомобили#СССР#солянка
#Рецепт#Юмор#прикол#интересно#факты#манная каша#каша#еда#автомир#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться