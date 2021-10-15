Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире

Если посмотреть на это сооружение со стороны моря, создаётся иллюзия, что перед нами встроенная в скалу крепость.
Да ещё и со смотровой площадкой, вход в которую расположился точно не со стороны отвесного берега. Однако первое впечатление обманчиво – никакая это не крепость, и построена столь примечательная морская гавань была в 1924 году.
Находится в Италии на западном побережье Сардинии (коммуна Иглезиас), и носит имя Флавии Вечелли – дочери инженера, который два года воплощал собственный проект рудника в жизнь. Придумал воистину гениальное сооружение: его прелесть иллюстрирует следующий эскиз.
Вагонетки подвозят сырьё, которое в свою очередь транспортируется по конвейерной ленте в сторону каркасной «стрелы». Оттуда руда аккуратно ссыпается в трюм грузового корабля. Дёшево и сердито.
В среднем сооружение позволяло транспортировать около 500 тонн сырья в час. Девять резервуаров с рудой постоянно наполнялись и разгружались, работа кипела – не без несчастных случаев, но с этим приходилось мириться и сводить риск увечий к минимуму всеми доступными на тот момент способами.
Проект окупился в два года, и работал вплоть до… конца 80-х, тогда его работа была полностью остановлена. В настоящее время находится под покровительством «ЮНЕСКО» и принадлежит частной организации, благодаря которой тысячи туристов в год посещают этот рудник.
Помимо впечатляющего вида, тут можно и нужно прогуляться по коридорам шахты (каска и маска обязательны). В отличие от прочих рудников, тут относительно безопасно – никто ещё не пострадал и не заблудился. Экскурсии ежедневные, если случай занесёт вас на Сардинию – имейте это место ввиду, другого такого – нигде в мире нет!
Источник:
- Здесь находится самое гигантское болото на планете
- Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды?
- Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
- Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России
- Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы
Понравилось30