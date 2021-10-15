Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире

Помимо впечатляющего вида, тут можно и нужно прогуляться по коридорам шахты (каска и маска обязательны). В отличие от прочих рудников, тут относительно безопасно – никто ещё не пострадал и не заблудился. Экскурсии ежедневные, если случай занесёт вас на Сардинию – имейте это место ввиду, другого такого – нигде в мире нет!