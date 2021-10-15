FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6136 постов • 721 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире

Порто-Флавиа: столетняя шахта, аналогов которой нет нигде в мире (12 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Порто-Флавиа   в мире   интересно   крепость   факты   фото   шахта   
871
12

Если посмотреть на это сооружение со стороны моря, создаётся иллюзия, что перед нами встроенная в скалу крепость.

Да ещё и со смотровой площадкой, вход в которую расположился точно не со стороны отвесного берега. Однако первое впечатление обманчиво – никакая это не крепость, и построена столь примечательная морская гавань была в 1924 году.

×

Находится в Италии на западном побережье Сардинии (коммуна Иглезиас), и носит имя Флавии Вечелли – дочери инженера, который два года воплощал собственный проект рудника в жизнь. Придумал воистину гениальное сооружение: его прелесть иллюстрирует следующий эскиз.

Вагонетки подвозят сырьё, которое в свою очередь транспортируется по конвейерной ленте в сторону каркасной «стрелы». Оттуда руда аккуратно ссыпается в трюм грузового корабля. Дёшево и сердито.

В среднем сооружение позволяло транспортировать около 500 тонн сырья в час. Девять резервуаров с рудой постоянно наполнялись и разгружались, работа кипела – не без несчастных случаев, но с этим приходилось мириться и сводить риск увечий к минимуму всеми доступными на тот момент способами.

Проект окупился в два года, и работал вплоть до… конца 80-х, тогда его работа была полностью остановлена. В настоящее время находится под покровительством «ЮНЕСКО» и принадлежит частной организации, благодаря которой тысячи туристов в год посещают этот рудник.

Помимо впечатляющего вида, тут можно и нужно прогуляться по коридорам шахты (каска и маска обязательны). В отличие от прочих рудников, тут относительно безопасно – никто ещё не пострадал и не заблудился. Экскурсии ежедневные, если случай занесёт вас на Сардинию – имейте это место ввиду, другого такого – нигде в мире нет!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Порто-Флавиа   в мире   интересно   крепость   факты   фото   шахта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−15
Фома 2 часа назад
Какая руда-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пулемет самому нужен. Час назад
добывали цинк, свинец и другие полезные ископаемые, в том числе и серебро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Почему мост в Уругвае имеет круглую форму? Почему мост в Уругвае имеет круглую форму? "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Здесь находится самое гигантское болото на планете Здесь находится самое гигантское болото на планете Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1088300



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения
0
46
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день...
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
2
182
Владелица BMW ключом поцарапала автомобиль Tesla за "неправильную" парковку
Набирающие популярность в сообществах
Кое-что о правильном приеме витаминов
0
4
Кое-что о правильном приеме витаминов
Больше четырех часов в сутки забирают у нас смартфоны
1
35
Больше четырех часов в сутки забирают у нас смартфоны
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#Ynews#прикол#кухня#автомобили#автомир#суп#еда#фотографии
#вкусно#животные#Россия#завтрак#новости#люди#манная каша#каша#кино#Разное
#Рецепт#Юмор#дтп#интересно#в мире#факты#история#аварии#СССР#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться