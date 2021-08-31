FISHKINET
Сообщество Юмор 12770 постов • 2703 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
24 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа

24 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа (25 фото)

Автор:
31 августа 2021 23:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   два типа людей   забавно   смешные фото   фото   
1171
25

Каждый из нас поступает по-своему и решает повседневные задачи своим способом, но как понять, какой из этих способов – правильный? Итак, люди делятся на два типа...

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   два типа людей   забавно   смешные фото   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Ego sum qui sum 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
kamanch Час назад
Типов людей всего 10.
Те, кто понимает двоичную систему счисления, и те, кто не понимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото) Африканка родила ребенка с головой в форме груши и потеряла мужа и работу (4 фото) Они восприняли их просьбу слишком буквально Они восприняли их просьбу слишком буквально 17 ярких примеров как&nbsp;парни фотографируют девушек 17 ярких примеров как парни фотографируют девушек Плохо выходить на фотографиях могут не только люди, но и животные Плохо выходить на фотографиях могут не только люди, но и животные Такие кадры редко увидишь! Такие кадры редко увидишь! 15 работ самого известного фотошоп-тролля 15 работ самого известного фотошоп-тролля
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

300729



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
0
70
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране
2
306
Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране
Набирающие популярность в сообществах
Необычная версия, объясняющая, почему у гуманоидов крупные головы
0
16
Необычная версия, объясняющая, почему у гуманоидов крупные головы
«Прикона»: спасти и сохранить от скуки
0
2
«Прикона»: спасти и сохранить от скуки
Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет
Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#история#прикол#забавно#фильм#сатира#в мире#милота
#Юмор#люди#подборка#картинки#Россия#новости#афганистан#прикольные#интересное#прошлое
#интересно#животные#фотографии#сша#СССР#Разное#позитив#природа#актеры#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться