24 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа

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Каждый из нас поступает по-своему и решает повседневные задачи своим способом, но как понять, какой из этих способов – правильный? Итак, люди делятся на два типа...
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22. У каждого есть друг, который терпеть не может фотографироваться, и друг, который обожает позировать
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор два типа людей забавно смешные фото фото
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