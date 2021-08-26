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Одни дома: отец помещает своих детей в опасные ситуации с помощью фотошопа

Одни дома: отец помещает своих детей в опасные ситуации с помощью фотошопа (16 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: ynews   Кенни Деусс   Юмор   отец   родители и дети   смешные фото   фотошоп   
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Этот молодой отец из Бельгии стал настоящей звездой интернета благодаря своему необычному хобби: с помощью фотошопа он помещал свою маленькую дочь в опасные ситуации и отправлял получившиеся снимки своей девушке, чтобы подшутить над ней. Недавно в семье произошло пополнение, и заядлый шутник теперь создает «опасные» фото с участием обоих детей.

32-летний Кенни Деусс из Антверпена, Бельгия, регулярно разыгрывает свою девушку еще с тех пор, как их дочери Аликс, которой сейчас год, было три месяца. С помощью фотошопа он помещал ее в различные опасные ситуации: например, заставлял висеть на краю скалы, пить пиво и даже пользоваться дрелью.

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Впервые Кенни разыграл свою девушку, Тинеке Ванобберген, когда та вернулась на работу после декретного отпуска и попросила присылать ей фотографии Аликс в течение дня. Кенни тут уже ухватился за возможность подшутить над девушкой и начал делать уморительные снимки, которые принесли ему около 120 000 подписчиков в Инстаграме.

Теперь же у Кенни и Тинеке появилась вторая дочь, Астер, и новые фотографии не заставили себя ждать.

«Когда я впервые отправил фото своей девушке, она сначала была в шоке, но потом поняла, что это просто шутка, и теперь она считает их забавными, – рассказал Кенни. – Люди иногда думают, что снимки настоящие, что я воспринимаю как комплимент, но мне доводилось получать гневные комментарии от людей, которые не понимали, что это не так».

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Метки: ynews   Кенни Деусс   Юмор   отец   родители и дети   смешные фото   фотошоп   
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17k
KOSTELLO Час назад
"Кенни тут уже ухватился за возможность подшутить над девушкой"

Дурак ты боцман и шутки у тебя дурацкие
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14k
Hairy. 42 минуты назад
Докаркается муд. лан, не приведи господи.
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11k
Элитный тигр 49 минут назад
Шутки на уровне дома-2 и камедиклаба, подписчики на уровне...
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6k
Гавал 2 часа назад
Почему-то совершенно не смешно..
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