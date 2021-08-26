Одни дома: отец помещает своих детей в опасные ситуации с помощью фотошопа

Впервые Кенни разыграл свою девушку, Тинеке Ванобберген, когда та вернулась на работу после декретного отпуска и попросила присылать ей фотографии Аликс в течение дня. Кенни тут уже ухватился за возможность подшутить над девушкой и начал делать уморительные снимки, которые принесли ему около 120 000 подписчиков в Инстаграме.

Теперь же у Кенни и Тинеке появилась вторая дочь, Астер, и новые фотографии не заставили себя ждать.