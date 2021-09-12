Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера

Когда же из клетки активно начинают появляться пузыри, становится очевидным тот факт, что существо оказалось запертым внутри.



Поняв это, один из присутствующих рядом мужчин быстро предпринял попытку открыть дверцу сверху, после чего, уже через несколько секунд, акула смогла выбраться из западни и уплыть прочь.



Спустя несколько мгновений после случившегося можно увидеть то, как уже ныряльщик под аплодисменты людей, находящихся на лодке, благополучно покидает клетку, постукивая рукой по макушке, тем самым демонстрируя, что с ним всё в порядке.



«Мое сердце колотится», — говорит потрясённый ныряльщик, стуча по своей груди.