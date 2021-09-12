Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера

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В ужасном видеоролике, который вы найдёте ниже, дайверу удалось выйти невредимым после столкновения лицом к лицу с большой белой акулой.
На кадрах, сделанных на камеру неподалёку от острова Гуадалупе у западного побережья Мексики испуганным свидетелем, видно, как 4-метровая зверюга прорывается через защитную от акул металлическую клетку.
Акула, которая уже выглядит взволнованной, сначала бросается к приманке, болтающейся за бортом.
Но вскоре существо начинает ещё сильнее паниковать, после чего ломает заслонку и пробирается внутрь клетки, где находится совершенно напуганный дайвер.
«Эта акула бросилась на приманку, случайно ударилась о край клетки, скорее всего, была сбита с толку и не смогла уплыть назад, она протиснулась вперёд и сломала металлический поручень клетки», — говорится в описании к ролику.
Но вскоре существо начинает ещё сильнее паниковать, после чего ломает заслонку и пробирается внутрь клетки, где находится совершенно напуганный дайвер.
«Эта акула бросилась на приманку, случайно ударилась о край клетки, скорее всего, была сбита с толку и не смогла уплыть назад, она протиснулась вперёд и сломала металлический поручень клетки», — говорится в описании к ролику.
Когда же из клетки активно начинают появляться пузыри, становится очевидным тот факт, что существо оказалось запертым внутри.
Поняв это, один из присутствующих рядом мужчин быстро предпринял попытку открыть дверцу сверху, после чего, уже через несколько секунд, акула смогла выбраться из западни и уплыть прочь.
Спустя несколько мгновений после случившегося можно увидеть то, как уже ныряльщик под аплодисменты людей, находящихся на лодке, благополучно покидает клетку, постукивая рукой по макушке, тем самым демонстрируя, что с ним всё в порядке.
«Мое сердце колотится», — говорит потрясённый ныряльщик, стуча по своей груди.
Поняв это, один из присутствующих рядом мужчин быстро предпринял попытку открыть дверцу сверху, после чего, уже через несколько секунд, акула смогла выбраться из западни и уплыть прочь.
Спустя несколько мгновений после случившегося можно увидеть то, как уже ныряльщик под аплодисменты людей, находящихся на лодке, благополучно покидает клетку, постукивая рукой по макушке, тем самым демонстрируя, что с ним всё в порядке.
«Мое сердце колотится», — говорит потрясённый ныряльщик, стуча по своей груди.
Отметим, что данное видео было опубликовано на канале Gabe and Garrett ещё в 2016 году, но недавно снова приобрело популярность в Сети.
«Дайвер — очень опытный мастер дайвинга, сохранил спокойствие, а когда акула вылетела из клетки, он спокойно выплыл и выбрался из неё совершенно невредимым», — утверждается в описании.
«Дайвер — очень опытный мастер дайвинга, сохранил спокойствие, а когда акула вылетела из клетки, он спокойно выплыл и выбрался из неё совершенно невредимым», — утверждается в описании.
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Три раза делал вид, что "щас как прыгну" и всё решу. И все три раза передумывал)