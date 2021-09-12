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Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера

Белая акула проникла в защитную клетку, сильно напугав дайвера (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 09:10
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   видео   драйвер   испуг   природа   фото   
749
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В ужасном видеоролике, который вы найдёте ниже, дайверу удалось выйти невредимым после столкновения лицом к лицу с большой белой акулой.

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Метки: акула   в мире   видео   драйвер   испуг   природа   фото   
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5  комментариев
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35k
Лесли 🥰 Час назад
Бедная акула, поранилась)))
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12k
net 7 минут назад
Чувак в оранжевой футболке шикарен.
Три раза делал вид, что "щас как прыгну" и всё решу. И все три раза передумывал)
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871
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 43 минуты назад
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13k
SpoiltNail 51 минуту назад
Гидрокостюм изнутри хорошо моется?
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Дилетанты. Крышку надо надежнее закрывать. Мы тоже раньше так рыбачили. Кидаешь в "мордушку" приманку и всё.
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