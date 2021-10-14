Женщина спасла брошенного питбуля с железнодорожных путей за секунды до прибытия поезда

FISHKINET
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою... "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились,... Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову медаль «За обоср***е штаны» Макгрегор попросил главу СК Бастрыкина вручить Нурмагомедову... Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки,... Так себе картинки к ужину Так себе картинки к ужину Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать подозреваемого Женщины-полицейские потерпели неудачу, когда пытались задержать... Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений «Приятного полета!» «Приятного полета!» Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат" Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат" В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП В Тольятти мамкин гонщик переоценил свои способности и попал в ДТП 15 неожиданных снимков, которые были сделаны в тот самый момент 15 неожиданных снимков, которые были сделаны в тот самый момент Сбил 49 фашистских самолетов и разбился в 50 лет. Кем был единственный крымский татарин, ставший дважды Героем Советского Союза? Сбил 49 фашистских самолетов и разбился в 50 лет. Кем был... Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших гражданство бонусом Черногория огласила список инвесторов-россиян, получивших... 40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от Филиппа Халсмана 40 фотографий самых харизматичных знаменитостей прошлого века от... Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Женщина спасла брошенного питбуля с железнодорожных путей за секунды до прибытия поезда

Женщина спасла брошенного питбуля с железнодорожных путей за секунды до прибытия поезда (12 фото)

Автор:
14 октября 2021 14:55
Метки: животные   люди   милосердие   
553
12
Познакомьтесь с Зеной, небольшой очерк-история о милосердии, и не важно в какой стране!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   люди   милосердие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
иванов дмитрий 4 часа назад
за добрые посты- всегда плюсую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed 3 часа назад
Да и поезда там небыло, смотрел видео этой истории на другом ресурсе, сидят себе на рельсах, обнимаются, такое впечатление, что это их сбежавшая собака, а вся история для тик-тока и инсты, срубить лайков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kappaneed 3 часа назад
То есть, себе они оставлять не собираются, подумаешь, очередной стресс для собакена, желаю песелю побыстрей найти достойных хозяев и не успеть привязаться к этим лайкодрочерам (не про автора сейчас), которые выставили напоказ, свое будущее предательство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение Доброта делает мир лучше Доброта делает мир лучше Как нас обманывают наши глаза Как нас обманывают наши глаза Мужчина из Сербии спасает сотни бродячих собак с улицы Мужчина из Сербии спасает сотни бродячих собак с улицы Кота бросили в лесу в переноске и с лотком Кота бросили в лесу в переноске и с лотком
Кaleidoscope
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230948



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит
3
39
Да что же это такое: 18 исторических фото на которых что-то происходит
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
2
375
"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"
Набирающие популярность
«Игра в кальмара» стал самым топовым сериалом Netflix
0
36
«Игра в кальмара» стал самым топовым сериалом Netflix
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если температура повысится
0
22
Исследователи показали, какими будут известные места планеты в 2050 году, если...
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
«Самая красивая девочка в мире» прошлась по подиуму в нижнем белье (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#Юмор#Россия#завтрак#новости#манная каша#каша#люди#яблоки
#вкусно#интересно#животные#дтп#кухня#автомобили#Разное#аварии#позитив#авто аварии
#Рецепт#факты#прикол#Ynews#кино#автомир#суп#еда#солянка#шарлотка

На что жалуетесь?

Вернуться