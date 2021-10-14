Женщина спасла брошенного питбуля с железнодорожных путей за секунды до прибытия поезда

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Познакомьтесь с Зеной, небольшой очерк-история о милосердии, и не важно в какой стране!
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Ветеринар подтвердил, что Зена ранее подвергалась насилию, и поэтому теперь она боится людей. Пока она полностью не выздоровеет и не получит шанс найти свой новый дом, будет оставаться в приемной семье.
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Метки: животные люди милосердие
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