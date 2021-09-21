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15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами

15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами (16 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:54
Сообщество : Животные
Метки: добро   животные   интересно   люди   милота   подборка   прикол   
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Некоторые хозяева готовы не только окружить своего питомца теплом и заботой, но и баловать его всевозможными способами.

Нельзя просто так взять и не окружить заботой любимого домашнего питомца — а как только начинаешь проявлять любовь к животным, остановиться уже просто невозможно! Владельцы котиков и собак готовы на многое, чтобы побаловать пушистых друзей: они и угощают лакомствами, и заботливо накрывают одеяльцем, и с радостью берут на ручки… Лишь бы домашние любимцы были рады!

Сосед проделал отверстия в заборе, чтобы его пёс мог смотреть на улицу

×

Брат приглядывает за моим котом и шлёт такие фото. А утверждает, что к котам равнодушен!

Всем иногда хочется побыть маленькими

Сегодня пошли в зоомагазин вместе с кошкой. Она осталась в восторге!

Коллега попросил плёнку, чтобы вывести собак погулять в дождь

Я думал, он хочет сделать накидку для себя, но нет!

Увидели в Токио палатку для кошек и даже не раздумывали

Вот так любит спать наш пёс

Мама только что положила этому наглецу ложечку красной икры, а он отказался её есть

Малибу не может начать день без нескольких глоточков моего кофе

У моих котов есть собственные апартаменты

И не подумайте, что диван слишком маленький. Он раскладывается!

Мой кот любит кататься, так что я часто беру его с собой

Нельзя сходить в туалет, пока не погладишь кота. И так каждый раз!

Мы не знаем, когда у нашего пса день рождения, поэтому они празднуют вместе с папой

Даю коту другую книгу, чтобы можно было почитать свою

Иногда я смотрю на него и думаю — может, это чересчур?

Да, иногда друзей и правда нужно побаловать — особенно четвероногих!

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Метки: добро   животные   интересно   люди   милота   подборка   прикол   
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