15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами

Нельзя просто так взять и не окружить заботой любимого домашнего питомца — а как только начинаешь проявлять любовь к животным, остановиться уже просто невозможно! Владельцы котиков и собак готовы на многое, чтобы побаловать пушистых друзей: они и угощают лакомствами, и заботливо накрывают одеяльцем, и с радостью берут на ручки… Лишь бы домашние любимцы были рады!

Сосед проделал отверстия в заборе, чтобы его пёс мог смотреть на улицу