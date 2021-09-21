15 фотографий домашних питомцев, которых побаловали самыми разными способами

Некоторые хозяева готовы не только окружить своего питомца теплом и заботой, но и баловать его всевозможными способами.
Нельзя просто так взять и не окружить заботой любимого домашнего питомца — а как только начинаешь проявлять любовь к животным, остановиться уже просто невозможно! Владельцы котиков и собак готовы на многое, чтобы побаловать пушистых друзей: они и угощают лакомствами, и заботливо накрывают одеяльцем, и с радостью берут на ручки… Лишь бы домашние любимцы были рады!
Сосед проделал отверстия в заборе, чтобы его пёс мог смотреть на улицу
Брат приглядывает за моим котом и шлёт такие фото. А утверждает, что к котам равнодушен!
Всем иногда хочется побыть маленькими
Сегодня пошли в зоомагазин вместе с кошкой. Она осталась в восторге!
Коллега попросил плёнку, чтобы вывести собак погулять в дождь
Я думал, он хочет сделать накидку для себя, но нет!
Увидели в Токио палатку для кошек и даже не раздумывали
Вот так любит спать наш пёс
Мама только что положила этому наглецу ложечку красной икры, а он отказался её есть
Малибу не может начать день без нескольких глоточков моего кофе
У моих котов есть собственные апартаменты
И не подумайте, что диван слишком маленький. Он раскладывается!
Мой кот любит кататься, так что я часто беру его с собой
Нельзя сходить в туалет, пока не погладишь кота. И так каждый раз!
Мы не знаем, когда у нашего пса день рождения, поэтому они празднуют вместе с папой
Даю коту другую книгу, чтобы можно было почитать свою
Иногда я смотрю на него и думаю — может, это чересчур?
Да, иногда друзей и правда нужно побаловать — особенно четвероногих!
Источник:
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