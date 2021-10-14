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Любитель Хэллоуина украсил свой дом гигантским скелетом, выползающим из земли

Любитель Хэллоуина украсил свой дом гигантским скелетом, выползающим из земли (14 фото)

Автор:
14 октября 2021 14:27
Сообщество : Сделай сам!
Метки: гигантский скелет   инсталляция   как это сделано   праздники   сделай сам   скульптура   украшение   хеллоуин   
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Существует два типа людей: те, кто обожает праздновать Хэллоуин, и те, кто предпочел бы никогда о нем не слышать. Житель Огайо Алан Перкинс - из первой категории. Чтобы украсить свой дом к празднику в этом году, он выложился на все сто.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гигантский скелет   инсталляция   как это сделано   праздники   сделай сам   скульптура   украшение   хеллоуин   
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22k
Сибиряк 54 минуты назад
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370
vijilante 9 минут назад
..."Я увидел, как сквозь крышу пробивается дерево, и подумал, что это весело..." .
Да уж,охенно весело, гы-гы-гы.
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
надо тыковок прикупить )))
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159k
☭Cheкаво☭ Час назад
Началась, 2х недельная пропаганда на всех русскоязычных ресурсах пропаганда бусурманского сатанинского праздника)
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