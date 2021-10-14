Любитель Хэллоуина украсил свой дом гигантским скелетом, выползающим из земли

Алан провел 25 дней, конструируя жутковатую инсталляцию. Заколотить окна, повесить на фасад фигуры паука и скелета, поставить еще один скелет во дворе ему показалось недостаточно. Композиция была бы неполной, если бы ее не довершали две гигантские руки третьего скелета, будто выползающего из-под дома.



В общем, зрелище в итоге вышло захватывающее и не для слабонервных (особенно в темноте).