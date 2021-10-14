Любитель Хэллоуина украсил свой дом гигантским скелетом, выползающим из земли

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Существует два типа людей: те, кто обожает праздновать Хэллоуин, и те, кто предпочел бы никогда о нем не слышать. Житель Огайо Алан Перкинс - из первой категории. Чтобы украсить свой дом к празднику в этом году, он выложился на все сто.
Алан провел 25 дней, конструируя жутковатую инсталляцию. Заколотить окна, повесить на фасад фигуры паука и скелета, поставить еще один скелет во дворе ему показалось недостаточно. Композиция была бы неполной, если бы ее не довершали две гигантские руки третьего скелета, будто выползающего из-под дома.
В общем, зрелище в итоге вышло захватывающее и не для слабонервных (особенно в темноте).
В общем, зрелище в итоге вышло захватывающее и не для слабонервных (особенно в темноте).
Идея проекта пришла Перкинсу в голову три года назад: "Я увидел, как сквозь крышу пробивается дерево, и подумал, что это весело, а потом применил эту идею на Хэллоуин. Разве плохо, что из моего дома будто бы вырывается скелет?"
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Поскольку, по словам мастера, в хозяйственных магазинах "не осталось гигантских скелетов", пришлось все делать самому. Руки гиганта изготовлены из пенопласта с арматурой из ПВХ для поддержки (которую Перкинс описывает как "скелет скелета"). В работе Перкинсу помогали двое его детей.
"Я разрезал пену, приклеил ПВХ с помощью аэрозольной пены и придал деталям форму, - объясняет он. - Наружная поверхность покрыта клеем и песком, чтобы немного защитить ее от истирания при установке, и еще она гидроизолирована с помощью прозрачного внешнего герметика".
Самое удивительное, что это еще не всё. Перкинс собирается смастерить еще и гигантский череп, пробивающий крышу. Это будет вишенка на торте.
Алан уже не первый год придумывает что-нибудь эдакое на Хэллоуин. В прошлом он уже делал лабиринт из паутины, бэтмобиль ЛЕГО в натуральную величину для своего сына, и даже превратил местный мост в огромную паутину.
Дом Алана Перкинса находится на Ривер-роуд в Олмстед-Фоллс - юго-западном пригороде Кливленда, штат Огайо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: гигантский скелет инсталляция как это сделано праздники сделай сам скульптура украшение хеллоуин
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