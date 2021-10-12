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50 новых костюмов от короля бюджетного косплея

50 новых костюмов от короля бюджетного косплея (51 фото)

Автор:
12 октября 2021 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Ануча Саенгчарт   Ануча Саенчарт   Юмор   бюджетный косплей   из подручных средств   косплей   приколы   сделай сам   
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51
Ануча Саенчарт - самый популярный в Интернете мастер "дешевого" косплея. Косплееров много, но такой - один. Он способен перевоплотиться и скопировать кого угодно и что угодно, и при этом потратить минимум средств. А то и вовсе ничего: взял первое, что под руку попалось, и вошел в образ! Да, фантазии и чувства юмора этому парню не занимать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ануча Саенгчарт   Ануча Саенчарт   Юмор   бюджетный косплей   из подручных средств   косплей   приколы   сделай сам   
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3  комментария
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11k
VM Varga 23 минуты назад
Мне не нравится, что он жирный и педиковатый...
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Kozlodoev 9 минут назад
Да он чёртов гений! )))
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69
The Sinner 23 минуты назад
Ну на... ну фу.
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