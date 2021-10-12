50 новых костюмов от короля бюджетного косплея

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Ануча Саенчарт - самый популярный в Интернете мастер "дешевого" косплея. Косплееров много, но такой - один. Он способен перевоплотиться и скопировать кого угодно и что угодно, и при этом потратить минимум средств. А то и вовсе ничего: взял первое, что под руку попалось, и вошел в образ! Да, фантазии и чувства юмора этому парню не занимать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ануча Саенгчарт Ануча Саенчарт Юмор бюджетный косплей из подручных средств косплей приколы сделай сам
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