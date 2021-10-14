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"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале

"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Прививка   антиваксеры   видео   коронавирус   старый оскол   сюжет   
1843
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Говоря об "антиваксерах", которыми переполнены клиники города, журналисты внезапно узнали, что парень из интервью, на самом деле прививался. Но все равно заболел. После паузы было принято решение эту часть в сюжете не показывать.

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Метки: Прививка   антиваксеры   видео   коронавирус   старый оскол   сюжет   
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32  комментария
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1k
Алексей Заг 49 минут назад
Нет уже больше журналистов, одни пропагандоны.
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Василий Минуту назад
это не журналисты, это соловьисты.
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122
Сергей Викторович 2 минуты назад
В смысле прививался? Тупой вопрос, бесят такие. В прямом смысле, пришел в больничку, написал анкетку, поставили прививочку - так понятно?
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30k
Татьяна Юсова 4 минуты назад
Неправильный сюжет сделали журналисты!
Надо было не в больничных палатах снимать, а в морге!

На антиваксеров ситуация, что парень, который якобы привился (когда привился, когда заболел, привился ли вообще) до сих пор жив, вызвала только раздражение.
У них память, как у рыбки, они не помнят, или не понимают, что 5 человек из 100 привитых всё-таки могут заболеть, если после прививки прошло слишком мало времени и иммунный ответ не успел сформироваться, или он слишком слабый, ввиду особенностей иммунной системы самого человека.

А в морге надо было выставить тележки в ряд, подходить к каждой, откидывать простыню и рассказывать – вот этот человек, имя, фамилия, возраст, умер от ковида, не был привит. Добавить, что без отца (матери) осталось столько детей. Несколько фактов биографии по каждому.
И так по всем трупам. И каждый день! Сделать рубрику «Новости ковидного морга».
Может это на дебилов подействует? Хотя, вряд ли, на то они и дебилы!

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511
Mazter 9 минут назад
Проблема вот таких вещей даже не в том, что они информацию исказили. Гораздо хуже долгосрочные последствия - полное недоверие людей ни к сми, ни к власти. И не дай бог завтра случится что-нибудь еще (новый вирус, конфликт, техногенные проблемы) - управляемость будет НОЛЬ, ибо лимит доверия вычерпан не просто до нуля, уже а в минус ушел.
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2k
tessio 10 минут назад
Людям далеким от медицины наверно кажется, что прививка должна помогать на 200% мне, жене, детям (которые живут в другом городе) и домашнему коту, на 100 лет вперёд и от всех болезней...
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4k
Михаил 13 минут назад
потому что в России нет государственных СМИ,
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4k
torum11 16 минут назад
ОБОСРАЛИСЬ!
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14k
SpoiltNail Полчаса назад
Мерзкие лживые твари
Причем все.
Любой представитель СМИ танцует под чью-то дудку и работает по заказам.
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8k
Alex Djeff Полчаса назад
Да это и в Европе так. Сосед сделал прививку в январе этого года, а летом заболел в тяжёлой форме. Быстрые тесты показали ковид, а официальный почему-то нет. Статистика и пропаганда - дело тонкое...
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5k
Echo Полчаса назад
Ничего удивительного, вторая древнейшая профессия
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2k
Сергей Полчаса назад
Враньё СМИ это уже тенденция.это пол беды,вот враньё от правительства это беда,но к сожалению это уже тоже тенденция.а по другому не получается.по количеству заболевших и смертности Россия уже на первом месте.несмотря на куеву хучу вакцин.самое интересное что пик заболеваемости происходит когда активируются чиновники от правительства.может нам не надо такой(заботы)!
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362
Вадим Курбатов 38 минут назад
Ну кто б сомневался! Лишнее доказательство того, что все давно знают!) Ну кроме путиноидов, конечно. Они то скажут, что это все диверсанты из иносми)
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556
cana61s 43 минуты назад
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4k
Димыч 46 минут назад
Мне тут одна тётенька в магазине заявила: "Вот вы телевизор не смотрите, поэтому ничего не знаете.." А таких "знающих" людей, как она, в России - тьма..
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790
Ksenia2 48 минут назад
Независимая журналистика давно мертва. Что тут еще можно сказать.
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1k
Radugananebe 50 минут назад
Никогда такого не было и вот опять. А главное, что в сюжете и вовсе наврали, а не опустили, как обещали. Двойное вранье.
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