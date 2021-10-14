"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале

В сюжете, который прошел по ТВ, было сказано, что парень не прививался. Это все, что нужно знать об отечественной журналистике. И речь тут даже не о прививках и коронавирусе, а скорее о творчестве в рамках "линии партии". И неважно, что при этом приходится врать. Главное, делать это убедительно.

2021-10-14T08:35:07+03:00