"Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале

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Говоря об "антиваксерах", которыми переполнены клиники города, журналисты внезапно узнали, что парень из интервью, на самом деле прививался. Но все равно заболел. После паузы было принято решение эту часть в сюжете не показывать.
Телевизионных дел мастера, снимая сюжет о переполненных ковидными пациентами больницах города, рассказали о 27-летнем парне, которых "не пьет, не курит", но при этом уже два месяца лежит в клинике, борясь с коварной инфекцией.
Причина этому - отсутствие прививки от коронавируса, поясняют журналисты. Однако правда в том, что тот самый Никита был вакцинирован. Это выяснилось в ходе интервью, однако информация в лучших традициях изящно трансформировалась в прямо противоположную по смыслу.
Как прививался? В смысле?
Вторая камера, снимавшая парня, запечатлела, каким был разговор с журналистами на самом деле.
В сюжете, который прошел по ТВ, было сказано, что парень не прививался. Это все, что нужно знать об отечественной журналистике. И речь тут даже не о прививках и коронавирусе, а скорее о творчестве в рамках "линии партии". И неважно, что при этом приходится врать. Главное, делать это убедительно.
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Надо было не в больничных палатах снимать, а в морге!
На антиваксеров ситуация, что парень, который якобы привился (когда привился, когда заболел, привился ли вообще) до сих пор жив, вызвала только раздражение.
У них память, как у рыбки, они не помнят, или не понимают, что 5 человек из 100 привитых всё-таки могут заболеть, если после прививки прошло слишком мало времени и иммунный ответ не успел сформироваться, или он слишком слабый, ввиду особенностей иммунной системы самого человека.
А в морге надо было выставить тележки в ряд, подходить к каждой, откидывать простыню и рассказывать – вот этот человек, имя, фамилия, возраст, умер от ковида, не был привит. Добавить, что без отца (матери) осталось столько детей. Несколько фактов биографии по каждому.
И так по всем трупам. И каждый день! Сделать рубрику «Новости ковидного морга».
Может это на дебилов подействует? Хотя, вряд ли, на то они и дебилы!
Причем все.
Любой представитель СМИ танцует под чью-то дудку и работает по заказам.