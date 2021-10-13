Коровы помогли задержать пьяного водителя в Красноярском крае

За рулём мопеда находился 32-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не имел водительских прав. Мужчина не стал отрицать, что перед поездкой немного выпил - при медосвидетельствовании алкотестер показал 0,94 мл/л. Задержанного тёлками мопедиста-неудачника на 12 суток определили в обезьянник. К сожалению, о поощрении буренок не сообщается. Но если не медали за "Содействие", то прибавку к ужину они точно заслужили!