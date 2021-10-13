Коровы помогли задержать пьяного водителя в Красноярском крае

Не перевелись еще тёлки в русских селениях, что мопедиста "на скаку" остановят!
В городе Иланский Красноярского края пьяный и самоуверенный мопедист решил поиграть в догонялки с сотрудника ДПС. Но из-за особенностей сельской местности погоня превратилась в комедию. При попытке скрыться от патрульной машины байкер на минималках свернул на проселочную и встретил на своем пути двух бурёнок, заблокировавших дорогу. Пьяный водитель не смог объехать животных, врезался в корову и упал. После чего задержать его уже не составило труда.
При съемках остросюжетной погони ни одно животное не пострадало:
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За рулём мопеда находился 32-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не имел водительских прав. Мужчина не стал отрицать, что перед поездкой немного выпил - при медосвидетельствовании алкотестер показал 0,94 мл/л. Задержанного тёлками мопедиста-неудачника на 12 суток определили в обезьянник. К сожалению, о поощрении буренок не сообщается. Но если не медали за "Содействие", то прибавку к ужину они точно заслужили!
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