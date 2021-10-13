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Коровы помогли задержать пьяного водителя в Красноярском крае

Коровы помогли задержать пьяного водителя в Красноярском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: Красноярский край   видео   дпс   коровы   курьез   мопедист   
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Не перевелись еще тёлки в русских селениях, что мопедиста "на скаку" остановят!

В городе Иланский Красноярского края пьяный и самоуверенный мопедист решил поиграть в догонялки с сотрудника ДПС. Но из-за особенностей сельской местности погоня превратилась в комедию. При попытке скрыться от патрульной машины байкер на минималках свернул на проселочную и встретил на своем пути двух бурёнок, заблокировавших дорогу. Пьяный водитель не смог объехать животных, врезался в корову и упал. После чего задержать его уже не составило труда.

За рулём мопеда находился 32-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не имел водительских прав. Мужчина не стал отрицать, что перед поездкой немного выпил - при медосвидетельствовании алкотестер показал 0,94 мл/л. Задержанного тёлками мопедиста-неудачника на 12 суток определили в обезьянник. К сожалению, о поощрении буренок не сообщается. Но если не медали за "Содействие", то прибавку к ужину они точно заслужили!

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Метки: Красноярский край   видео   дпс   коровы   курьез   мопедист   
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10  комментариев
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Там еще бык на разборки придет, т.к. его телку какой-то мопедист по жопе шлепнул
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17k
Егор 9 минут назад
Коровы, они такие...

Ссылка coub.com
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−10
SHAGREEN 51 минуту назад
Тёлки +синька до добра не доводят.
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−45
Снежный Барс 52 минуты назад
Тёлки совсем уже оборзели
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871
Сергей Дусаков Час назад
Смешно, особенно как он упал.
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582
Ольга 2 часа назад
Объехать буренок было элементарно, если на трезвую голову. А вот автомобиль ДПС они бы точно задержали.
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64k
Viktor 2 часа назад
Придурок, промеж бурёнок не мог проскочить!

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149
Вальдемар Viktor 2 часа назад
Видео посмотри внимательно!
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149
Вальдемар Viktor 24 минуты назад
Он хотел между ними проехать, корова дёрнулась назад и задела его задом.
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