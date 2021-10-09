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Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС

Пьяный тракторист устроил гонки с сотрудниками ДПС (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 октября 2021 11:26
Сообщество : Автомир
Метки: видео   дпс   пьяный водитель   томск   трактор   форсаж   
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Когда ты в душе Доминик Торетто, а на деле водитель трактора в Томске. Но всё меняется, когда в кровь попадает алкоголь и тогда начинается он, суровый форсаж по-русски.

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Метки: видео   дпс   пьяный водитель   томск   трактор   форсаж   
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7  комментариев
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Полями надо было, полями уходить!
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a_komolow Час назад
Это же МТЗ!
А мог развернуться и перед собой их погнать!
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poha 3 часа назад
Ну что сказать, красавчик.
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tamin 3 часа назад
На тракторе в поле легко от погони уйдёшь. Или через речку небольшую
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