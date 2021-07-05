FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5019 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная

Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная (25 фото + 3 видео)

Автор:
05 июля 2021 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Меньшов   актер   звезды   некролог   память   скорбь   умер   шоу бизнес   
1408
25
3

Великий актер, режиссер, сценарист, продюссер, тот, кто подарил нам не мало счастливых минут при просмотре его шедевров, покинул нас навсегда. Светлая память, низкий поклон и глубочайшая благодарность за его жизнь и работу...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Владимир Меньшов   актер   звезды   некролог   память   скорбь   умер   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Гёз Уленшпигель 58 минут назад
И играл и снимал. И Оскар получал. Жил одним словом на разрыв аорты!
Светлая память. И искренние соболезнования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
d_a_a_31 7 минут назад
>>>В 2007 году случился скандал - режиссер отказался вручать награду фильму "Сволочи"

Не скандал, а адекватная реакция на неадекватную ситуацию.
Один из немногих представителей шоубизнеса, который не замарался ничем серьезным.

Очень жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Rest Tremor 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Юрьевич 24 минуты назад
Светлая память! Великий актёр, великий режиссёр и прекрасный Человек! Он снял фильмов не много, но зато великих фильмов!
Это невосполнимая утрата, такие таланты приходят очень редко на нашу Землю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Slonyash Полчаса назад
Светлая память... Спасибо огромное за фильмы, которые вы создали, низкий поклон и последние аплодисменты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася Полчаса назад
эх еслибы так..

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Эльза Вайнц Полчаса назад
Добрая светлая память, Владимир Валентинович!
Спасибо вам за "Любовь и голуби и "Ширли - Мырли".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu Полчаса назад
Пусть земля будет ему пухом, светлая память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 37 минут назад
Печально...
П.С. Посты такого рода "плюсовать" морально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 51 минуту назад
Очень жаль. Хороший актёр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитр Стар 51 минуту назад
очень правильный товарищ был. жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА 51 минуту назад
Светлая память! Достойную жизнь прожил Человек! Жил и работал для людей! Богатейшее наследие оставил! Очень жаль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734k
Result 52 минуты назад
Искренний, настоящий. Светлая память.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик! Модельный дебют Джонни Деппа: просто красавчик! Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом Звезда "Папиных дочек" шокирует поклонников внешним видом Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х? Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х? Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629818



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48 арестантов
5
67
Фестиваль "Реднек рейв": бревно в животе, перерезанное горло, отпиленные пальцы и 48...
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
2
128
Тонкий литературный: пост, который по-настоящему поймут образованные люди
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Моя любимая антистресс-шуршалка
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#фотографии#приколы#шоу бизнес#кино#Россия#автомобили#искусство#память
#фото#история#картинки#познавательно#в мире#комментарии#Москва#девушки#футбол#подборка
#Юмор#СССР#люди#прикол#животные#прикольные#интересное#дети#автомир#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться