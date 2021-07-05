Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная

Также в 2011 году, Меньшов, возглавлявший российскую комиссию, отбирающую фильм для заявки на «Оскар», отказал в этом праве фильму «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова.





В браке с Верой Алентовой у него родилась дочь Юлия Меньшова, впоследствии также ставшая известной актрисой и телеведущей