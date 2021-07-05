Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная

Великий актер, режиссер, сценарист, продюссер, тот, кто подарил нам не мало счастливых минут при просмотре его шедевров, покинул нас навсегда. Светлая память, низкий поклон и глубочайшая благодарность за его жизнь и работу...
Фигура вторая, печальная
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Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, столице Азербайджанской ССР.
Отец Владимира служил в НКВД и в 1947 году семья переехала в Архангельск, а затем в 1950 в Астрахань. В 1961 году Меньшов с четвертой попытки поступил в актерскую школу-студию МХАТ. Никто не верил особо в неказистого студента, но на втором курсе он познакомился с Верой Алентовой, такой же студенткой, которая поддержала его стремление к мечте - стать актером. Вскоре они поженились
Самые первые роли актера - в 1970 году Меньшов стал соавтором сценария фильма своего однокурсника Александра Павловского «Счастливый Кукушкин». В этой короткометражке он также снялся в своей дебютной главной роли – молодого рабочего Пашки Кукушкина. Картина получила главный приз киевского кинофестиваля «Молодость-71».
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Затем был Председатель колхоза
Матрос с трогательным псом
Бескомпромиссный колхозный бригадир Клим Авилов, спасающий от верной смерти колонну пионеров в драме Бориса Бунеева «Последняя встреча»,
В общей сложности в "загашнике" актера более 100 ролей, а если быть точным, то:
Актер
117 фильмов
Продюсер
14 фильмов
Режиссер
7 фильмов
Сценарист
7 фильмов
Актер дубляжа
1 фильм
Фильм "Розыгрыш" (режиссерский дебют Меньшова) считается одним из самых молодежных фильмов той эпохи, смело показывающий насущные проблемы
А далее были еще более интересные и насыщенные фильмы. Пожалуй, самые известные из них:
В первый год проката фильма его посмотрели почти сто миллионов советских граждан. Кстати Оскар режиссер забрал лишь спустя 8 лет. В Америке за него награду получал советский пресс-атташе, а Меньшов даже не знал, что удостоился такой чести.
"Ночной дозор", Легенда №17", "Ликвидация" и многие другие великолепные фильмы выходят один за другим. И слава к ним пришла не без участия великого актера - Владимира Меньшова
В 2007 году случился скандал - режиссер отказался вручать награду фильму "Сволочи"
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Также в 2011 году, Меньшов, возглавлявший российскую комиссию, отбирающую фильм для заявки на «Оскар», отказал в этом праве фильму «Утомленные солнцем-2» Никиты Михалкова.
В 2021 году Владимир Валентинович, несмотря на преклонный возраст, был полон планов. Намеревался баллотироваться в Госдуму VIII созыва от партии «Справедливая Россия». Но в конце июня 81-летний режиссер был госпитализирован с коронавирусом, с которым не справился и 5 июля 2021 года его не стало...
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Светлая память. И искренние соболезнования.
Не скандал, а адекватная реакция на неадекватную ситуацию.
Один из немногих представителей шоубизнеса, который не замарался ничем серьезным.
Очень жаль
Это невосполнимая утрата, такие таланты приходят очень редко на нашу Землю...
Спасибо вам за "Любовь и голуби и "Ширли - Мырли".
П.С. Посты такого рода "плюсовать" морально?