«Здравствуй, Сидни»: первый трейлер нового «Крика»

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В сети появился трейлер пятой части легендарной хоррор-франшизы «Крик», которая расскажет об очередном маньяке в пугающей маске. Фильм продолжит события предыдущих картин и к своим ролям вернутся некоторые актёры.
В производстве принимал участие Кевин Уильямсон — сценарист всех предыдущих фильмов серии. В российский прокат фильм должен выйти в середине января 2022 года.
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