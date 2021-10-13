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«Здравствуй, Сидни»: первый трейлер нового «Крика»

«Здравствуй, Сидни»: первый трейлер нового «Крика» (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 08:21
Метки: видео   кино   крик   трейлер   ужасы   фильм   
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В сети появился трейлер пятой части легендарной хоррор-франшизы «Крик», которая расскажет об очередном маньяке в пугающей маске. Фильм продолжит события предыдущих картин и к своим ролям вернутся некоторые актёры.
В производстве принимал участие Кевин Уильямсон — сценарист всех предыдущих фильмов серии. В российский прокат фильм должен выйти в середине января 2022 года.

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Метки: видео   кино   крик   трейлер   ужасы   фильм   
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Taximaxi 19 минут назад
Подожду очень страшное кино.
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