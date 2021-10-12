Любимые женщины Афони — как сложились судьбы актрис после съемки в популярной комедии

Изначально «Афоню» должны были снимать в Киеве, на киностудии имени Довженко. Исполнителем главной роли должен был стать Борислав Брондуков. Однако сценарий Александра Бородянского победил в конкурсе и попал в Москву. Позднее он оказался у Георгия Данелия, который внес некоторые коррективы.

Теперь на главную роль претендовали Караченцов, Носик, Ольбрыхский и даже Высоцкий, однако Данелия хотел видеть только Куравлева, объясняя это так: