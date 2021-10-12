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Любимые женщины Афони — как сложились судьбы актрис после съемки в популярной комедии

Любимые женщины Афони — как сложились судьбы актрис после съемки в популярной комедии (12 фото)

Автор:
12 октября 2021 23:12
Метки: актеры   ино   интересно   
1257
12

Изначально «Афоню» должны были снимать в Киеве, на киностудии имени Довженко. Исполнителем главной роли должен был стать Борислав Брондуков. Однако сценарий Александра Бородянского победил в конкурсе и попал в Москву. Позднее он оказался у Георгия Данелия, который внес некоторые коррективы.

Теперь на главную роль претендовали Караченцов, Носик, Ольбрыхский и даже Высоцкий, однако Данелия хотел видеть только Куравлева, объясняя это так:

«В Куравлеве есть какой-то секрет. Его Афоне можно простить многое, чего бы не простили Афоне в исполнении другого актера. А ведь по задумке хотелось, чтобы в концовке Афоню пожалели, а не возненавидели».

В итоге Афоня получился таким, каким хотел его видеть Данелия. Отсюда становится удивительно, как у такого Афони было столько привлекательных девушек. Собственно о них мы сегодня и поговорим.


Евгения Симонова — Кареглазая Катя Снегирева

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Данелия утвердил 19-летнюю Евгению Симонову сразу, назвав ее «нашей звездочкой». Евгения снималась в «Афоне» и параллельно работала над картиной «Пропавшая экспедиция». Узнав об этом Георгий Николаевич пришел в ярость, восприняв это как невероятную дерзость. Правда молодую актрису он все же оставил, не видя в этой роли никого другого.

На съемочной площадке «Пропавшей экспедиции» Евгения познакомилась со своим первым мужем Александром Кайдановским. Симонова родила дочь Зою, а через пять лет развелась. Вторым мужем стал актер Дмитрий Полонский - этот брак оказался еще короче. Только с третьей попытки актриса нашла своего единственного - им оказался режиссер Андрей Эшпай, в браке с которым родилась дочь Мария.

Пик карьеры Симоновой пришелся на 70-80-е годы. В 90-х актриса практически пропала с экранов, отдав предпочтение театру. В нулевых она вернулась на широкие экраны, снимаясь по сей день.


Нина Русланова — бывшая Афони

Нина Русланова удостоилась в фильме совсем небольшой роли. А ведь тогда никто не подозревал, что она станет будущей обладательницей престижной премии «Ника». Актриса не любит говорить о своем тяжелом детстве, прошедшем в детском доме.


У Нины есть дочь Олеся от первого брака с юристом Геннадием Рудаковым. Нина очень прямолинейный человек - именно эта излишняя прямолинейность и привела к разводу. Тем не менее ей повезло встретить вторую половинку - оператора Рафката Габитова, с которым актриса больше 30-лет.

За свою карьеру Русланова снялась в 180-ти проектах... Последней работой стал сериал «Жила-была одна баба», вышедший в 2015-ом году.


Тамара Совчи — кассирша в столовой

У Тамары было много интересных ролей. Конечно, если бы не патологическое невезение, то могло быть и больше. Тамару утверждали, начинали снимать, а дальше смены режиссеров, присвоение фильмам с ее участием низкой категории или вовсе запрет на показ. В 90-х Совчи стала режиссером дубляжа и сожалела, что не сделала этого раньше.

А вот в личной жизни Тамаре повезло - ее единственным избранником стал Георгий Совчи, с которым она познакомилась еще во ВГИКе. У пары родилась дочь Мария, ставшая врачом. К сожалению Георгий ушел рано, в возрасте 58 лет. В 2011-ом не стало и Тамары.


Нина Маслова — Леночка, мечта Афони

За свою карьеру Нина Маслова сыграла более 70-ти ролей и лишь несколько из них главных. Актриса постоянно снималась в эпизодах, правда большая часть из них были яркими, что позволяло Масловой оставаться востребованной.


Нина росла с матерью, которая привыкла вымещать на ней все свои проблемы. От постоянного давления Нина рано пристрастилась к алкоголю, который сопровождал ее до 90-х. Потом актриса начала посещать церковь и стала верующим человеком, что спасло ее от пагубной привычки.

Несмотря на многочисленные попытки создать семью личная жизнь Нины так и не сложилась. В начале нулевых ей удалось вернуться в кино. Последняя картина с ее участием вышла в 2017-ом году.


Татьяна Распутина (Катаева) — девушка на дискотеке

Самым сложным моментом в этой небольшой роли был роскошный бюст, который создавался при помощи пакетов с манной крупой. Дальше в дело вступило актерское мастерство Распутиной. Татьяне удалось сделать из эпизода настоящий шедевр.

Татьяна была замужем за композитором Ильей Катаевым. В браке родилась дочь Катерина. В начале 90-х супруги эмигрировали в США, где работали на радиостанции "Надежда" в городке Форт Ли. К сожалению 1 декабря 2003-го года Татьяна ушла из жизни после тяжелой болезни.

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Метки: актеры   ино   интересно   
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RUSSfan 8 часов назад
А как же Ершова (почтальон) в фильме? Она где?
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696
Лебовски 7 часов назад
Одна из интереснейших ролей Н. Руслановой
Ссылка coub.com
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