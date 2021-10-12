Мы закупали восстановленные смартфоны в Китае. Теперь знаем, как не купить такой под видом нового

После этой поездки мы с мужем узнали, на что смотреть при выборе телефона, если не хотите купить реф. Рассказываю.



Начну с того, что обычный покупатель ни за что не сможет понять, новый перед ним телефон или восстановленный. Профессионал сможет отличить восстановленные телефоны низкого качества. Хорошо сделанный реф от оригинала не отличит даже опытный закупщик: он будет выглядеть точь-в-точь как новый смартфон. Сделать однозначный вывод, реф это или нет, можно только после вскрытия такого телефона. Тогда будет сразу видно, что плата подержанная, а пайка не заводская. Обычно это происходит, когда человек сдает свой смартфон в ремонт — мастер вскрывает его и сразу все понимает.



На глаз можно отличить разве что совсем уж некачественный реф, который либо вообще не проверяли, либо просто купили совсем по дешевке. У него будет виден клей, возможны мелкие царапины в районе лотка симкарты и разъема зарядки. Транспортировочная пленка будет наклеена с пузырями. Но это совсем плохой реф, покупать такой не стоит даже с очень большой скидкой.



Понять, что в конкретном магазине торгуют рефами, поможет внимательный анализ сайта или торговой точки. Есть ряд прямых и косвенных признаков, по которым можно сделать выводы.



Вот на что надо смотреть.



Магазин не продает новинки — самый важный признак. Если у всех официалов уже лежит новая модель, а этот магазин предлагает только варианты прошлого года и старше, то это точно рефы. Например, Samsung Galaxy S20 в таком магазине точно не продается. На новые модели рефов не бывает: их только начали продавать, еще нет достаточного количества сломанных телефонов, чтобы начать их восстанавливать.



Магазин продает новые аппараты старых моделей, которые уже сняты с производства более года назад и в официальных магазинах больше не продаются. Продавцы будут рассказывать, что это старые остатки, но это неправда. Старые остатки распродают за месяц-два, на год и больше их точно не хватит, тем более в ассортименте.



Нет дорогих моделей. Продавцы рассчитывают на экономных покупателей и предлагают в основном дешевые телефоны.



Нет смартфонов в кредит. Если магазин не предлагает оформить кредит или рассрочку, то это тоже признак того, что тут продаются рефы. Продавцы серых телефонов не связываются с банками.



Внешний вид. Торговые точки с рефами выглядят очень простенько — это, как правило, небольшие павильоны на рынках или у метро, во внешнем оформлении которых нет никакого единого стиля, у сотрудников нет корпоративной одежды.



Нет продукции «Эпл» — это тоже плохой признак. Дело в том, что восстановленные Айфоны нельзя продать как новые. У «Эпл» есть система защиты, по которой можно проверить любой серийный номер. Покупатель вводит серийный номер на официальном сайте и получает отчет. Если телефон кто-то уже покупал, в отчете будет указана дата первой покупки. У нового Айфона даты покупки не будет. Если магазин продает Айфоны и не боится проверок, значит, они новые.



Дизайн сайта, если это интернет-магазин. У нормального магазина на сайте не должно быть орфографических ошибок, криво расположенных блоков и налезающих друг на друга надписей. При этом обязательно должна быть мобильная версия, сделанная ровно и без ошибок.



Продавцы рефов не стараются сделать хороший сайт, потому что они в любой момент могут его закрыть. Например, если их забанит «Яндекс-маркет» или будет много претензий от покупателей. Они точно знают, что сайт не проработает больше одного-двух лет, поэтому и не вкладываются в разработку, чаще всего используют типовые шаблоны.