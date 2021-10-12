Мы закупали восстановленные смартфоны в Китае. Теперь знаем, как не купить такой под видом нового

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В 2015 году мы с мужем поехали на заработки в Китай. По плану мы должны были переправить в Россию 400 смартфонов и заработать 200 тысяч рублей за месяц.
На деле все прошло не совсем так. Мы закупили только 200 смартфонов и заработали 100 тысяч рублей на двоих. Правда, половину потратили на питание, вещи и подарки. За этот месяц мы узнали, что такое рефы, как работает китайский Грязный рынок, увидели, как собирают гаджеты на коленках.
Пожалуйста, не воспринимайте мою историю как руководство к действию. Расскажем в статье о своем опыте и о том, как понять, что вам пытаются продать восстановленный смартфон из Китая.
Пожалуйста, не воспринимайте мою историю как руководство к действию. Расскажем в статье о своем опыте и о том, как понять, что вам пытаются продать восстановленный смартфон из Китая.
Как мы решились на поездку
У моего мужа есть друг Валера. Раньше он торговал на петербургском рынке смартфонами и мелкой электроникой. Валера заказывал устройства у ребят из Китая, но они часто присылали брак. Друг предложил моему мужу поехать в Китай, чтобы выбрать, проверить и закупить партию смартфонов. Пообещал 50 ¥ (556 Р) за каждый телефон плюс оплату виз, билетов и недорогой гостиницы.
Валера сказал, что всего нам нужно закупить 400 смартфонов разных моделей, потому что скоро Новый год и продажи вырастут. Мы знали, что он торгует восстановленными телефонами, и понимали, что надо будет покупать именно их.
Мы согласились и в октябре 2015 года на месяц уехали в китайский Шэньчжэнь за телефонами.
Валера сказал, что всего нам нужно закупить 400 смартфонов разных моделей, потому что скоро Новый год и продажи вырастут. Мы знали, что он торгует восстановленными телефонами, и понимали, что надо будет покупать именно их.
Мы согласились и в октябре 2015 года на месяц уехали в китайский Шэньчжэнь за телефонами.
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Что такое восстановленный смартфон
Условно смартфоны можно поделить на несколько категорий в зависимости от того, как они ввезены в Россию, как собраны и пользовался ли устройством кто-нибудь до вас.
«Ростест». В России в основном продают новые смартфоны. В крупных федеральных сетях вы купите сертифицированные для России аппараты — это значит, что технику ввезли легально и заплатили за нее таможенную пошлину. В народе официальные аппараты называют ростестовскими.
/rostest/
В чем разница между легальными и нелегальными смартфонами
Серые смартфоны. В маленьких магазинах продают телефоны, не сертифицированные для России, — так называемый «Евротест». Продавцы ввозят товар нелегально и не платят таможенную пошлину. Они доставляют устройства из-за границы в частном порядке, при этом все аппараты новые.
Закон не запрещает человеку купить несколько телефонов в Европе, США или Китае и привезти их в Россию просто в чемодане. В Шэньчжэне в официальных магазинах продают новые смартфоны, и их тоже возят в Россию. Но мы ездили не за такими.
«Ростест». В России в основном продают новые смартфоны. В крупных федеральных сетях вы купите сертифицированные для России аппараты — это значит, что технику ввезли легально и заплатили за нее таможенную пошлину. В народе официальные аппараты называют ростестовскими.
/rostest/
В чем разница между легальными и нелегальными смартфонами
Серые смартфоны. В маленьких магазинах продают телефоны, не сертифицированные для России, — так называемый «Евротест». Продавцы ввозят товар нелегально и не платят таможенную пошлину. Они доставляют устройства из-за границы в частном порядке, при этом все аппараты новые.
Закон не запрещает человеку купить несколько телефонов в Европе, США или Китае и привезти их в Россию просто в чемодане. В Шэньчжэне в официальных магазинах продают новые смартфоны, и их тоже возят в Россию. Но мы ездили не за такими.
В крупных российских магазинах вы с большей вероятностью встретите сертифицированный телефон — «Ростест». Это самый безопасный вариант, но и самый дорогой
На «Ибэе» продают телефоны «Евротест» — они тоже сертифицированы, но для европейских стран. Нет гарантий, что все функции будут работать в России, зато телефон обойдется дешевле
Восстановленные смартфоны обычно называют рефами или рефабрикой: от английского refurbished — отремонтированный. Чтобы сделать реф, берут сломанный смартфон, чинят, меняют корпус и экран — и вот он как новенький. Иногда один восстановленный телефон собирают из нескольких сломанных. Ремонтировать могут и на заводе, и на коленке, поэтому рефабрика бывает заводская и кустарная.
Заводская рефабрика — это продукция «Эпл». В российских магазинах такие аппараты продают с пометкой «как новый» или «восстановленный». Такие смартфоны всегда сертифицированы для России.
Официальные сервисы «Эпла» принимают устройства у людей, которые сдают бракованные Айфоны по гарантии. Затем их ремонтируют на официальном заводе в Шэньчжэне: заменяют поврежденные компоненты, тестируют, ставят новый корпус и экран, упаковывают в коробку, а затем снова продают. Стоят такие Айфоны в среднем на 6—10 тысяч рублей дешевле, при этом гарантия на них такая же, как на новые: 12 месяцев.
Заводская рефабрика — это продукция «Эпл». В российских магазинах такие аппараты продают с пометкой «как новый» или «восстановленный». Такие смартфоны всегда сертифицированы для России.
Официальные сервисы «Эпла» принимают устройства у людей, которые сдают бракованные Айфоны по гарантии. Затем их ремонтируют на официальном заводе в Шэньчжэне: заменяют поврежденные компоненты, тестируют, ставят новый корпус и экран, упаковывают в коробку, а затем снова продают. Стоят такие Айфоны в среднем на 6—10 тысяч рублей дешевле, при этом гарантия на них такая же, как на новые: 12 месяцев.
Иногда восстановленный телефон называют «Как новый», но сути это не меняет: смартфон отремонтировали на том же китайском заводе Foxconn
Этот Айфон на «Авито» подозрительно похож на неофициальный реф: слишком низкая цена, гарантия только от магазина, а из новых деталей только корпус
Кустарные рефы — это все остальные собранные таким способом телефоны. Их большинство. Делают их в маленьких мастерских без каких-либо лицензий. Принцип такой же: китайцы берут несколько сломанных смартфонов и собирают из них один. Обычный покупатель не сможет визуально отличить восстановленный телефон от нового: внешне они одинаковые.
Аппарат без пометки «Ростест» может быть как новым, так и восстановленным. Гарантию дают и на те, и на другие. Официальные смартфоны принимает в ремонт сервисный центр конкретной марки, а неофициальные телефоны чинят сами интернет-магазины в своих мастерских.
Продавать рефы незаконно. Во-первых, это нелегальный ввоз, а во-вторых — прямой обман. Продавец пишет на сайте, что смартфон новый, а на самом деле аппарат восстановленный, причем кустарно. Меня беспокоил этот факт, потому что обманывать плохо.
Аппарат без пометки «Ростест» может быть как новым, так и восстановленным. Гарантию дают и на те, и на другие. Официальные смартфоны принимает в ремонт сервисный центр конкретной марки, а неофициальные телефоны чинят сами интернет-магазины в своих мастерских.
Продавать рефы незаконно. Во-первых, это нелегальный ввоз, а во-вторых — прямой обман. Продавец пишет на сайте, что смартфон новый, а на самом деле аппарат восстановленный, причем кустарно. Меня беспокоил этот факт, потому что обманывать плохо.
Кто и как восстанавливает смартфоны в Китае
В Китае промышленность устроена по территориальному принципу. Одежду и сумки шьют в Гуанчжоу, тяжелую технику производят в Урумчи, а электронику — в Шэньчжэне. Знакомые рассказывали, что в Гонконг регулярно привозят для утилизации фуры сломанных телефонов со всего мира. Китайцы встречают груз и забирают эти смартфоны.
В Шэньчжэне аппараты разбирают, вынимают материнские платы и исправные комплектующие: камеры, разъемы и микрофоны. Дальше работники чинят плату, подбирают остальные запчасти и вставляют содержимое в новые корпуса. Пластиковые корпуса и дополнительные комплектующие производят на маленьких фабриках здесь же.
В Шэньчжэне аппараты разбирают, вынимают материнские платы и исправные комплектующие: камеры, разъемы и микрофоны. Дальше работники чинят плату, подбирают остальные запчасти и вставляют содержимое в новые корпуса. Пластиковые корпуса и дополнительные комплектующие производят на маленьких фабриках здесь же.
Рабочие — приезжие из других городов Китая. Они живут по несколько человек в маленькой комнате. Некоторые вообще не платят за жилье, а спят в подземных переходах: мы видели в Шэньчжэне десятки таких людей каждую ночь. Рядом с каждым спящим человеком стояла сумка с вещами. Такие люди работают без выходных, а домой уезжают лишь на китайский Новый год.
Из-за кустарного производства качество восстановленных телефонов не просто плохое, а очень плохое. Никаких стандартов производства и контроля за работниками нет. Мы брали 20 смартфонов, из них полностью исправных было от силы 5, в остальных что-нибудь обязательно не работало. Поэтому предпринимателям, которые торгуют такой техникой, и нужны свои люди в Шэньчжэне, чтобы проверять качество. Иначе они получат неработающие смартфоны, с которыми уже ничего не сделать.
Из-за кустарного производства качество восстановленных телефонов не просто плохое, а очень плохое. Никаких стандартов производства и контроля за работниками нет. Мы брали 20 смартфонов, из них полностью исправных было от силы 5, в остальных что-нибудь обязательно не работало. Поэтому предпринимателям, которые торгуют такой техникой, и нужны свои люди в Шэньчжэне, чтобы проверять качество. Иначе они получат неработающие смартфоны, с которыми уже ничего не сделать.
Визы, перелет и отель
Шэньчжэнь — город на юге Китая. На метро из Гонконга до него можно добраться за час. В Шэньчжэне есть производственные и торговые районы. Технику и аксессуары продают в районе Хуацянбэй, мы решили остановиться именно там.
Район Хуацянбэй, где находятся все рынки. В каждом здании свой товар: оргтехника, аксессуары, охранные системы и безопасность, светотехника, телефоны. Рынок с продукцией «Эпл» находится отдельно от рынка с подержанной техникой
Виза. Туристическую визу гражданам России дают на 30 дней. Мы ехали на 35, поэтому оформляли бизнес-визу категории M на 60 дней.
В китайском консульстве в Петербурге прием в 2015 году был раз в неделю. А на бизнес-визу дополнительно нужно было получать приглашение китайского партнера со специальной печатью. Это все показалось сложным, а заморачиваться не хотелось, поэтому мы нашли агентство, которое оформило все документы за 10 тысяч рублей на человека. Это оплатил Валера.
Перелет. В 2015 году до Шэньчжэня не было прямых рейсов из Санкт-Петербурга. Было два варианта: лететь до Гонконга через Москву и потом добираться на метро или лететь прямо в Шэньчжэнь с пересадкой в Урумчи.
Билеты через Урумчи оказались дешевле на 8 тысяч рублей на человека, и мы купили их. Заплатили 40 тысяч за двоих — Валера компенсировал и эти расходы. Сейчас в Шэньчжэнь есть прямой рейс из Москвы.
В китайском консульстве в Петербурге прием в 2015 году был раз в неделю. А на бизнес-визу дополнительно нужно было получать приглашение китайского партнера со специальной печатью. Это все показалось сложным, а заморачиваться не хотелось, поэтому мы нашли агентство, которое оформило все документы за 10 тысяч рублей на человека. Это оплатил Валера.
Перелет. В 2015 году до Шэньчжэня не было прямых рейсов из Санкт-Петербурга. Было два варианта: лететь до Гонконга через Москву и потом добираться на метро или лететь прямо в Шэньчжэнь с пересадкой в Урумчи.
Билеты через Урумчи оказались дешевле на 8 тысяч рублей на человека, и мы купили их. Заплатили 40 тысяч за двоих — Валера компенсировал и эти расходы. Сейчас в Шэньчжэнь есть прямой рейс из Москвы.
В 2019 году можно улететь в Шэньчжэнь из Москвы без пересадок. Если бы я брала такие билеты, то поехала бы в Москву из Санкт-Петербурга на поезде, чтобы не тратить время на пересадки
Жилье. Квартиры в Шэньчжэне сдавали на срок минимум от года. Еще требовалось заплатить агентам комиссию и отдать залог арендодателю. Про Airbnb.com в 2015 году мы не знали, жить в хостеле были не готовы, поэтому искали гостиницы в торговом районе Футянь на Booking.com. В итоге забронировали на месяц по акции двухместный номер в отеле «Айхуа», но сейчас на «Букинге» его нет. Со скидкой он стоил 100 ¥ (1113 Р) в сутки, в итоге мы потратили 3300 ¥ (36 723 Р).
Валера поехал с нами: решил остаться на недельку и помочь найти поставщиков, да и просто осмотреться. Он жил в том же отеле, что и мы.
В Шэньчжэне можно найти жилье и за 16 тысяч рублей на двоих, если заселиться в хостел в удаленном районе. Но мы не были готовы каждый день с тяжелыми рюкзаками ездить до рынка на метро.
Важно: в Китае не работают Гугл-сервисы, а все иностранные сайты грузятся очень медленно и только через VPN. Без VPN вы даже не сможете посмотреть карту в интернете. Устанавливать приложение с VPN нужно еще в России, иначе в Китае не сможете пользоваться Вотсапом и Гуглом и скачивать приложения из «Плей-маркета».
Валера поехал с нами: решил остаться на недельку и помочь найти поставщиков, да и просто осмотреться. Он жил в том же отеле, что и мы.
В Шэньчжэне можно найти жилье и за 16 тысяч рублей на двоих, если заселиться в хостел в удаленном районе. Но мы не были готовы каждый день с тяжелыми рюкзаками ездить до рынка на метро.
Важно: в Китае не работают Гугл-сервисы, а все иностранные сайты грузятся очень медленно и только через VPN. Без VPN вы даже не сможете посмотреть карту в интернете. Устанавливать приложение с VPN нужно еще в России, иначе в Китае не сможете пользоваться Вотсапом и Гуглом и скачивать приложения из «Плей-маркета».
Сейчас на «Букинге» есть варианты хостелов и апартаментов с бюджетом до 60 тысяч рублей в месяц на двоих. Их быстро разбирают, потому что для этого района цена небольшая
Как мы искали поставщиков
Восстановленные телефоны в Шэньчжэне продают на Грязном рынке. Это несколько зданий, которые соединены галереями. Там действительно грязно: китайцы кидают обертки, обрезки пластика и прочий мусор прямо под ноги, и к вечеру люди ходят прямо по нему.
Грязный рынок состоит из четырех частей:
Основной зал, где продают рефы и коробки с аксессуарами.
Такой же нижний зал.
Зал с подержанными смартфонами.
Отдельное здание, в котором продают только продукцию «Эпл».
Грязный рынок состоит из четырех частей:
Основной зал, где продают рефы и коробки с аксессуарами.
Такой же нижний зал.
Зал с подержанными смартфонами.
Отдельное здание, в котором продают только продукцию «Эпл».
На рынке несколько входов, залы связаны системой галерей и переходов. На лестницах торгуют жареными сосисками на палочках и лимонадом. В каждой секции продают одну марку: «Сони», «Хуавей», «Мейзу» и так далее. Одной и той же маркой на рынке занимаются несколько продавцов — они конкурируют между собой.
В первый день мы просто ходили по рынку, смотрели, кто что продает, и приценивались. У Валеры был план закупок на неделю, но мы решили для начала приобрести по два-три смартфона у нескольких продавцов и сравнить качество. В наличии у китайцев есть только два-три одинаковых аппарата, большее количество сделают только на заказ. Еще у продавцов никогда не бывает всей линейки смартфонов одного бренда. Поэтому приходилось закупаться у разных.
Торговаться с китайцами не стоит: они на все согласятся, но потом принесут товар плохого качества. Об этом говорили все наши русские знакомые.
На Грязном рынке принимают только наличные, поэтому мы таскали с собой огромные пачки денег. Самая большая купюра в Китае — 100 ¥ (1113 Р), а мы каждый день закупались примерно на 30 000 ¥. Все закупщики ходят с рюкзаками, но надевают их не на спину, а на живот. В рюкзаках товар и деньги, на спине носить опасно: могут украсть.
В первый день мы просто ходили по рынку, смотрели, кто что продает, и приценивались. У Валеры был план закупок на неделю, но мы решили для начала приобрести по два-три смартфона у нескольких продавцов и сравнить качество. В наличии у китайцев есть только два-три одинаковых аппарата, большее количество сделают только на заказ. Еще у продавцов никогда не бывает всей линейки смартфонов одного бренда. Поэтому приходилось закупаться у разных.
Торговаться с китайцами не стоит: они на все согласятся, но потом принесут товар плохого качества. Об этом говорили все наши русские знакомые.
На Грязном рынке принимают только наличные, поэтому мы таскали с собой огромные пачки денег. Самая большая купюра в Китае — 100 ¥ (1113 Р), а мы каждый день закупались примерно на 30 000 ¥. Все закупщики ходят с рюкзаками, но надевают их не на спину, а на живот. В рюкзаках товар и деньги, на спине носить опасно: могут украсть.
Узкие улочки между маркетами. Тут продают готовую еду и упаковку, которая нужна, чтобы подготовить товар к отправке
Язык
Языковой барьер нам серьезно мешал. Никто из нас не знал китайского, а траты на переводчика не вписывались в бюджет. Мы наивно думали, что продавцы, которые работают с иностранцами, должны говорить по-английски, но это не так. Английский знали примерно 20% продавцов, при этом цены у них были выше. Сначала мы заказали товар у англоговорящих китайцев, потом походили по рынку и нашли варианты дешевле.
Через несколько дней мы поняли, что для закупки достаточно знать всего пару фраз: «нихао» — «привет» и «тим бутон» — «слышу, но не понимаю». Это было самое популярное выражение: так мы с китайцами сообщали друг другу, что ничего не поняли. Остальное объясняли жестами.
Диалог строился так. Мы подходили к прилавку, тыкали пальцем на витрину или показывали список нужных моделей телефонов и количество на бумаге. Спрашивали, «сколько» или «хау мач». Китаец по вопросительной интонации понимал, что от него хотят. Он брал наш блокнот и рядом с названием модели писал цену. Или просто набирал цифры на калькуляторе.
Сложнее было с цветом, но мы показывали пальцем на витрине. Потом мы выучили названия основных цветов и числительные. Самым сложным было объяснить, где неисправность у каждого аппарата. Показывали жестами, использовали общие понятия: камера и джи-пи-эс везде звучат одинаково. Приложениями для перевода мы тогда не пользовались, потому что перевод постоянно был некорректным.
Через несколько дней мы поняли, что для закупки достаточно знать всего пару фраз: «нихао» — «привет» и «тим бутон» — «слышу, но не понимаю». Это было самое популярное выражение: так мы с китайцами сообщали друг другу, что ничего не поняли. Остальное объясняли жестами.
Диалог строился так. Мы подходили к прилавку, тыкали пальцем на витрину или показывали список нужных моделей телефонов и количество на бумаге. Спрашивали, «сколько» или «хау мач». Китаец по вопросительной интонации понимал, что от него хотят. Он брал наш блокнот и рядом с названием модели писал цену. Или просто набирал цифры на калькуляторе.
Сложнее было с цветом, но мы показывали пальцем на витрине. Потом мы выучили названия основных цветов и числительные. Самым сложным было объяснить, где неисправность у каждого аппарата. Показывали жестами, использовали общие понятия: камера и джи-пи-эс везде звучат одинаково. Приложениями для перевода мы тогда не пользовались, потому что перевод постоянно был некорректным.
Это моя шпаргалка с китайскими словами, которые нужны, чтобы торговаться. Составить такой словарь мне помогла девочка, которая продавала Мейзу. Я в ответ написала ей, как звучат числительные по-русски
Через неделю Валера улетел в Россию. Каждые два-три дня он отправлял нам деньги и план закупок. Деньги пересылали через «Вестерн-юнион»: Валера посылал доллары, мы получали юани. Мы с мужем работали каждый день, за месяц у нас не было ни одного выходного.
Всю нашу работу можно условно разделить на четыре этапа: закупка, рекламации, подготовка к продаже, отправка.
Всю нашу работу можно условно разделить на четыре этапа: закупка, рекламации, подготовка к продаже, отправка.
Закупка
По плану нам надо было каждую неделю покупать несколько десятков телефонов разных марок и разного цвета, обычно около 70 штук. Чаще всего это были Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z3, LG Nexus 5, HTC One, Samsung Galaxy A5.
Мы шли на рынок и оставляли заказ у продавца каждой марки. Если заказ небольшой — до 5 штук — готовые смартфоны отдавали через пару часов: их собирали либо на рынке, либо в мастерской неподалеку. Если в заказе было больше пяти позиций, его могли делать два-три дня.
Мы обязательно оставляли продавцам предоплату. Без нее китайцы не будут собирать смартфоны специально для вас, вдруг вы потом не вернетесь? Минимальная предоплата на Грязном рынке — 30%.
Вместе с телефонами мы обязательно брали товарные чеки на случай, если придется вернуть неисправный аппарат. Сразу скажу, что так приходилось делать постоянно. Еще при покупке мы проверяли, чтобы в каждом пакете лежала наклейка с IMEI — это индивидуальный номер телефона. У каждого устройства он свой и обычно нанесен на внутреннюю часть под аккумулятором. Китайцы копируют его и распечатывают на небольших наклейках тут же, на Грязном рынке.
Затем мы несли гаджеты в отель и проверяли работоспособность: камеру, GPS-модуль, микрофон, динамик, передачу данных, корректность работы клавиатуры и экрана, наличие русского меню. У нас были две симкарты местного оператора, их мы вставляли в смартфоны для проверки. Все телефоны были подготовлены для международной продажи: установлены Гугл-сервисы, был выбор языков.
Мы шли на рынок и оставляли заказ у продавца каждой марки. Если заказ небольшой — до 5 штук — готовые смартфоны отдавали через пару часов: их собирали либо на рынке, либо в мастерской неподалеку. Если в заказе было больше пяти позиций, его могли делать два-три дня.
Мы обязательно оставляли продавцам предоплату. Без нее китайцы не будут собирать смартфоны специально для вас, вдруг вы потом не вернетесь? Минимальная предоплата на Грязном рынке — 30%.
Вместе с телефонами мы обязательно брали товарные чеки на случай, если придется вернуть неисправный аппарат. Сразу скажу, что так приходилось делать постоянно. Еще при покупке мы проверяли, чтобы в каждом пакете лежала наклейка с IMEI — это индивидуальный номер телефона. У каждого устройства он свой и обычно нанесен на внутреннюю часть под аккумулятором. Китайцы копируют его и распечатывают на небольших наклейках тут же, на Грязном рынке.
Затем мы несли гаджеты в отель и проверяли работоспособность: камеру, GPS-модуль, микрофон, динамик, передачу данных, корректность работы клавиатуры и экрана, наличие русского меню. У нас были две симкарты местного оператора, их мы вставляли в смартфоны для проверки. Все телефоны были подготовлены для международной продажи: установлены Гугл-сервисы, был выбор языков.
В таком виде телефоны продавали на рынке. В каждый пакетик вложена наклейка с IMEI, ее потом надо наклеить на коробку. Наклейки печатали на этом же рынке, услуга стоила 1 ¥ (около 9 Р) — за это платил продавец
Рекламации
Рекламация — это претензия покупателя продавцу, когда изделие бракованное. На Грязном рынке обращаться с рекламациями нам приходилось постоянно. Китайцы дают гарантию три месяца на все телефоны.
После покупки проверяли аппараты в отеле. Из 10 телефонов минимум 4 были с дефектами: например, GPS-модуль не видел спутник, динамик не работал, экран зависал. На следующий день мы шли на рынок и сдавали бракованные аппараты обратно. Их принимали без проблем: тут это такой рабочий момент. Продавец говорил, когда исправит недочеты. Как правило, телефон быстро чинили и возвращали уже на следующий день.
Исправленные аппараты мы проверяли по всем параметрам. Как правило, с несколькими отремонтированными телефонами было что-то не так. Приходилось идти на рынок и сдавать их снова.
В итоге на закупку одной партии — 70 смартфонов — уходила минимум неделя.
Поскольку сроки ремонта у всех продавцов разные, на рынок мы ходили каждый день. Он работал с 15:00 до 19:00, мы проводили там все это время.
После покупки проверяли аппараты в отеле. Из 10 телефонов минимум 4 были с дефектами: например, GPS-модуль не видел спутник, динамик не работал, экран зависал. На следующий день мы шли на рынок и сдавали бракованные аппараты обратно. Их принимали без проблем: тут это такой рабочий момент. Продавец говорил, когда исправит недочеты. Как правило, телефон быстро чинили и возвращали уже на следующий день.
Исправленные аппараты мы проверяли по всем параметрам. Как правило, с несколькими отремонтированными телефонами было что-то не так. Приходилось идти на рынок и сдавать их снова.
В итоге на закупку одной партии — 70 смартфонов — уходила минимум неделя.
Поскольку сроки ремонта у всех продавцов разные, на рынок мы ходили каждый день. Он работал с 15:00 до 19:00, мы проводили там все это время.
Когда мы заказывали партию, продавцы давали товарные чеки. Если телефон сломается, его можно отнести на ремонт даже через два месяца. Сложность только в доставке из России в Шэньчжэнь
Подготовка к продаже
Когда все телефоны в партии наконец-то были в рабочем состоянии, мы готовили их к продаже. Каждому аппарату нужна была коробка и аксессуары: зарядные устройства, наушники, кабели. Все эти вещи продавали на том же рынке, но в отдельных киосках.
Коробки для смартфонов выглядели точь-в-точь как заводские, да и аксессуары не отличались от оригинала. Единственное, надо было проверять, чтобы зарядные устройства были с европейской вилкой: у китайцев она другая. В среднем коробка и аксессуары для одного телефона стоили примерно 50 ¥ (556 Р).
В отеле мы паковали смартфоны по коробкам и клали внутрь всю документацию и аксессуары. Нужно было следить, чтобы не потерялась наклейка с IMEI: ее потом клеили на коробки.
Коробки для смартфонов выглядели точь-в-точь как заводские, да и аксессуары не отличались от оригинала. Единственное, надо было проверять, чтобы зарядные устройства были с европейской вилкой: у китайцев она другая. В среднем коробка и аксессуары для одного телефона стоили примерно 50 ¥ (556 Р).
В отеле мы паковали смартфоны по коробкам и клали внутрь всю документацию и аксессуары. Нужно было следить, чтобы не потерялась наклейка с IMEI: ее потом клеили на коробки.
Мы собирали аксессуары сами, потому что не доверяли продавцам. Они часто клали в коробку китайскую зарядку, у которой вилка отличается от европейской
На рынке продавали коробки, предназначенные для любой модификации телефона: хочешь — для европейской, хочешь — для американской
Отправка
Мы пользовались услугами карго — так называют логистические фирмы. Их офисы находятся в том же районе Хуацянбэй, на вывесках обычно так и пишут: Cargo. Если в фирме работают русскоговорящие сотрудники, то вывеска будет на русском языке.
Чтобы отправить телефоны в Петербург, нам надо было привезти в карго товар и упаковку для посылки. Ребята помогали упаковать все так, чтобы ничего не пострадало при перевозке. За доставку платил Валера: примерно 1000 Р за один телефон. Дальше карго сами выстраивали логистику и решали проблемы с таможней.
Первую партию — 82 смартфона — мы отправили через 10 дней после приезда в Китай. До России телефоны доехали быстро: за неделю. По словам менеджера карго Тимофея, нашу посылку отвезли в Гонконг, а оттуда самолетом через Франкфурт доставили в Питер. В 2015 году все так и возили: китайские карго сотрудничали с крупной транспортной компанией ULS Global, которая брала на себя заботы по оформлению документов на ввоз в Россию.
В ноябре 2015 года государство арестовало груз этой компании в Пулкове. Нам просто повезло, что наша посылка пришла на 2 дня раньше. Дальше начались проверки и обыски, руководителям предъявили обвинения в контрабанде. В итоге компания закрылась, а ребятам из карго пришлось искать другой вариант перевозки.
Следующие наши посылки карго-компании перевозили в Россию уже другим способом.
По территории Китая смартфоны могут ехать только наземным транспортом: китайские законы запрещают возить в самолете аккумуляторы. Пассажирам разрешено провозить только личные телефоны в ручной клади. Смартфоны из второй партии доехали до приграничного Хэйхэ на автомобиле, а потом их отправили самолетом из Благовещенска в Петербург. Через границу телефоны переносят обычные люди: один человек несет один смартфон, как будто он купил его для себя. Срок доставки увеличился до 15 дней.
Мы отправили три посылки: первую через Гонконг и две через сухопутную схему, всего — 200 телефонов. План Валеры мы выполнили и уехали из Китая в конце декабря. Нам не понравилось работать закупщиками, поэтому больше мы такую авантюру не повторяли.
Чтобы отправить телефоны в Петербург, нам надо было привезти в карго товар и упаковку для посылки. Ребята помогали упаковать все так, чтобы ничего не пострадало при перевозке. За доставку платил Валера: примерно 1000 Р за один телефон. Дальше карго сами выстраивали логистику и решали проблемы с таможней.
Первую партию — 82 смартфона — мы отправили через 10 дней после приезда в Китай. До России телефоны доехали быстро: за неделю. По словам менеджера карго Тимофея, нашу посылку отвезли в Гонконг, а оттуда самолетом через Франкфурт доставили в Питер. В 2015 году все так и возили: китайские карго сотрудничали с крупной транспортной компанией ULS Global, которая брала на себя заботы по оформлению документов на ввоз в Россию.
В ноябре 2015 года государство арестовало груз этой компании в Пулкове. Нам просто повезло, что наша посылка пришла на 2 дня раньше. Дальше начались проверки и обыски, руководителям предъявили обвинения в контрабанде. В итоге компания закрылась, а ребятам из карго пришлось искать другой вариант перевозки.
Следующие наши посылки карго-компании перевозили в Россию уже другим способом.
По территории Китая смартфоны могут ехать только наземным транспортом: китайские законы запрещают возить в самолете аккумуляторы. Пассажирам разрешено провозить только личные телефоны в ручной клади. Смартфоны из второй партии доехали до приграничного Хэйхэ на автомобиле, а потом их отправили самолетом из Благовещенска в Петербург. Через границу телефоны переносят обычные люди: один человек несет один смартфон, как будто он купил его для себя. Срок доставки увеличился до 15 дней.
Мы отправили три посылки: первую через Гонконг и две через сухопутную схему, всего — 200 телефонов. План Валеры мы выполнили и уехали из Китая в конце декабря. Нам не понравилось работать закупщиками, поэтому больше мы такую авантюру не повторяли.
Коробки с товаром обычно большие и тяжелые. Чтобы довезти их до карго, приходилось брать тележку или звать на помощь мотоблок. Логистические компании, в которых есть русскоговорящие сотрудники, можно узнать по вывескам на русском языке
Цены и наценки
По словам Валеры, в среднем наценка на серый смартфон в 2015 году была 3—8 тысяч рублей: на дешевую модель поменьше, а на дорогую побольше.
Например, Xiaomi Mi 4i на Грязном рынке стоил 850 ¥ (9459 Р). Еще 50 ¥ (556 Р) стоила коробка с аксессуарами, 100 ¥ (1113 Р) — доставка, 50 ¥ (556 Р) — гонорар закупщика. Получается, что телефон обходился в 10 500 Р. Валера накидывал сверху 3000 Р и продавал смартфон за 13 500 Р. Это розничная цена.
Своим партнерам он делал скидку 50% от наценки, то есть предприниматель платил за телефон 12 000 Р.
Например, Xiaomi Mi 4i на Грязном рынке стоил 850 ¥ (9459 Р). Еще 50 ¥ (556 Р) стоила коробка с аксессуарами, 100 ¥ (1113 Р) — доставка, 50 ¥ (556 Р) — гонорар закупщика. Получается, что телефон обходился в 10 500 Р. Валера накидывал сверху 3000 Р и продавал смартфон за 13 500 Р. Это розничная цена.
Своим партнерам он делал скидку 50% от наценки, то есть предприниматель платил за телефон 12 000 Р.
Сколько мы заработали
Валера платил нам 50 ¥ (556 Р) за каждый смартфон. Изначально мы планировали привезти 400 телефонов, но новогодний ажиотаж в России в 2015 году так и не начался, поэтому мы с трудом дотянули до 200.
Мы заработали 10 000 ¥ (111 281 Р), но в Россию привезли только 50 тысяч. Половину заработанных денег мы потратили на еду в Китае, подарки родным и пару курток себе. Мы улетели в осенней одежде, а на обратном пути в Урумчи и в Петербурге уже был мороз −10 °C, так что куртки были необходимы. Родственникам в подарок мы купили технику: внешние аккумуляторы, кабели, наушники, портативные колонки.
Еще мы купили себе недорогие смартфоны на Грязном рынке: наши были уже практически сломанными, и это было в планах. Остановились на Huawei P7 и Meizu MX5 — оба обошлись в 18 тысяч. Телефоны мы поменяли через полтора года: захотели модели поновее. Но смартфоны с Грязного рынка все еще работают: Huawei лежит как запасной, а Meizu мы подарили сыну нашей няни.
Мы заработали 10 000 ¥ (111 281 Р), но в Россию привезли только 50 тысяч. Половину заработанных денег мы потратили на еду в Китае, подарки родным и пару курток себе. Мы улетели в осенней одежде, а на обратном пути в Урумчи и в Петербурге уже был мороз −10 °C, так что куртки были необходимы. Родственникам в подарок мы купили технику: внешние аккумуляторы, кабели, наушники, портативные колонки.
Еще мы купили себе недорогие смартфоны на Грязном рынке: наши были уже практически сломанными, и это было в планах. Остановились на Huawei P7 и Meizu MX5 — оба обошлись в 18 тысяч. Телефоны мы поменяли через полтора года: захотели модели поновее. Но смартфоны с Грязного рынка все еще работают: Huawei лежит как запасной, а Meizu мы подарили сыну нашей няни.
На что потратили заработанные в Китае 100 000 Р
Привезли домой - 50 000 Р
Смартфоны - 18 000 Р
Еда - 15 000 Р
Подарки родным - 10 000 Р
Расходы в аэропорту и на пересадке - 4500 Р
Куртки - 2500 Р
Привезли домой - 50 000 Р
Смартфоны - 18 000 Р
Еда - 15 000 Р
Подарки родным - 10 000 Р
Расходы в аэропорту и на пересадке - 4500 Р
Куртки - 2500 Р
Впечатления и сложности
Лично мне эта работа показалась очень грязной и тяжелой из-за погоды и графика.
Погода. В Шэньчжэне до конца ноября было жарко — около +30 °C — и очень влажно. Мы ходили потные, майка становилась липкой уже через 10 минут после выхода из отеля. Улицы города грязные, везде мусор. Ноги ниже колена, руки и лицо были постоянно в пыли. Я боялась заразиться какой-нибудь болезнью через босые ноги, а в закрытой обуви было невыносимо жарко.
В декабре в Шэньчжэне похолодало до +15 °C, задул ветер и пошли дожди. Я все время ходила с мокрыми ногами: промокали и кроссовки, и штаны. В отеле мы мерзли: отопления не было, а через щели в окнах дул сильный ветер.
График. Мы работали без выходных.
Как выглядел наш день
12:30 - Подъем, кофе.
13:30 - Обедаем в столовой.
14:30 - Собираемся на рынок, кладем все бракованные телефоны в рюкзаки и идем.
15:00—19:00 - Мы на рынке. Все время кого-то ждем, объясняем, спорим, что-то забираем и сдаем. Душно, грязно и отвратительно пахнет жареной едой. Постоянно боюсь, как бы ничего не украли, обнимаю рюкзак.
20:00 - Идем в отель, оставляем рюкзаки, моемся и немного отдыхаем, так как после вечера на рынке ноги гудят.
22:00 - Идем ужинать лапшой.
23:00—03:00 - Проверяем смартфоны, общаемся с Валерой — в России в это время 18:00.
04:00 - Отбой.
Погода. В Шэньчжэне до конца ноября было жарко — около +30 °C — и очень влажно. Мы ходили потные, майка становилась липкой уже через 10 минут после выхода из отеля. Улицы города грязные, везде мусор. Ноги ниже колена, руки и лицо были постоянно в пыли. Я боялась заразиться какой-нибудь болезнью через босые ноги, а в закрытой обуви было невыносимо жарко.
В декабре в Шэньчжэне похолодало до +15 °C, задул ветер и пошли дожди. Я все время ходила с мокрыми ногами: промокали и кроссовки, и штаны. В отеле мы мерзли: отопления не было, а через щели в окнах дул сильный ветер.
График. Мы работали без выходных.
Как выглядел наш день
12:30 - Подъем, кофе.
13:30 - Обедаем в столовой.
14:30 - Собираемся на рынок, кладем все бракованные телефоны в рюкзаки и идем.
15:00—19:00 - Мы на рынке. Все время кого-то ждем, объясняем, спорим, что-то забираем и сдаем. Душно, грязно и отвратительно пахнет жареной едой. Постоянно боюсь, как бы ничего не украли, обнимаю рюкзак.
20:00 - Идем в отель, оставляем рюкзаки, моемся и немного отдыхаем, так как после вечера на рынке ноги гудят.
22:00 - Идем ужинать лапшой.
23:00—03:00 - Проверяем смартфоны, общаемся с Валерой — в России в это время 18:00.
04:00 - Отбой.
При этом мы с мужем жили настолько скромно, что русские ребята из карго над нами посмеивались. Наш бюджет был 50 ¥ (556 Р) на двоих в день. На эти деньги можно было два раза поесть в столовой и выпить банку пива или лимонада. Мы не ходили в клубы и рестораны, потому что не было денег. Мы не были ни на море, ни в горах — каждый день только рынок и отель. За месяц мы два раза выбрались в парк неподалеку от гостиницы.
Мне не понравилось настолько интенсивно работать за такие небольшие деньги. В России мы получали примерно столько же, хотя работали на обычной пятидневке. При этом мы жили в своей квартире. Поэтому ради такой зарплаты я вообще не вижу смысла уезжать в Китай. Возможно, за сумму вдвое больше, как мы и планировали, я бы смирилась с жарой, дождем и грязью.
Мне не понравилось настолько интенсивно работать за такие небольшие деньги. В России мы получали примерно столько же, хотя работали на обычной пятидневке. При этом мы жили в своей квартире. Поэтому ради такой зарплаты я вообще не вижу смысла уезжать в Китай. Возможно, за сумму вдвое больше, как мы и планировали, я бы смирилась с жарой, дождем и грязью.
У этого парня мы обычно покупали ужин, потому что он работал до двух часов ночи. Большая порция лапши с овощами, мясом и яйцом стоила 10 ¥ (около 100 Р)
Это наша еда из столовой: рис стоил 2 ¥ (около 20 Р), фрикаделька и курица в кисло-сладком соусе — по 5 ¥ (около 50 Р). Без риса обед не продавали, но зато вода бесплатная. Вкусно: похоже на блюда, которые подают в наших китайских ресторанах
Обратно мы летели через Урумчи с 23-часовой стыковкой, поэтому пришлось оплатить отель и такси. В Урумчи иностранцев селят только в крупные гостиницы, номер в таких стоит от 3 тысяч рублей. Недорогие заведения принимают только граждан Китая. В итоге мы потратили еще 4500 Р на такси, отель и еду.
Если в будущем мы поедем в Китай, то только как туристы.
Если в будущем мы поедем в Китай, то только как туристы.
Что сейчас происходит с рынком рефов в России
Специально для этой статьи я позвонила Валере и узнала, как идут дела. В 2019 году он регулярно ездил в Китай сам: месяц жил там, месяц в России. Свой павильон он закрыл, но у него покупают товар три предпринимателя.
По его словам, рынок рефов изменился: основной канал продаж через «Яндекс-маркет» перестал давать стабильный доход, там теперь нельзя продавать рефы, а нарушителей банят. Правда, нарушения еще нужно отследить и доказать.
Если в 2015 году по одному и тому же смартфону в Петербурге было 25—35 предложений на «Яндекс-маркете», то сейчас их около 200. Разброс цен — около 30%. Конкуренцию выдержать сложно, и с маркета приходит в пять раз меньше покупателей, чем в 2015 году.
Сейчас стало выгодно продавать не рефы, а подержанные смартфоны. Они минимум вдвое дешевле, а от рефа отличаются только красотой корпуса. Плюс их можно легально продавать через «Яндекс-маркет», если честно писать, что это б/у. Подержанные аппараты хорошо покупают. Валера считает, что у людей в России стало меньше денег, поэтому б/у телефоны — это перспективно.
А еще Валера добавил, что китайская тема вообще себя изжила: и конкуренция мешает, и «Алиэкспресс». Сам он планирует искать другие возможности для заработка.
По его словам, рынок рефов изменился: основной канал продаж через «Яндекс-маркет» перестал давать стабильный доход, там теперь нельзя продавать рефы, а нарушителей банят. Правда, нарушения еще нужно отследить и доказать.
Если в 2015 году по одному и тому же смартфону в Петербурге было 25—35 предложений на «Яндекс-маркете», то сейчас их около 200. Разброс цен — около 30%. Конкуренцию выдержать сложно, и с маркета приходит в пять раз меньше покупателей, чем в 2015 году.
Сейчас стало выгодно продавать не рефы, а подержанные смартфоны. Они минимум вдвое дешевле, а от рефа отличаются только красотой корпуса. Плюс их можно легально продавать через «Яндекс-маркет», если честно писать, что это б/у. Подержанные аппараты хорошо покупают. Валера считает, что у людей в России стало меньше денег, поэтому б/у телефоны — это перспективно.
А еще Валера добавил, что китайская тема вообще себя изжила: и конкуренция мешает, и «Алиэкспресс». Сам он планирует искать другие возможности для заработка.
Как понять, что в магазине торгуют рефами
После этой поездки мы с мужем узнали, на что смотреть при выборе телефона, если не хотите купить реф. Рассказываю.
Начну с того, что обычный покупатель ни за что не сможет понять, новый перед ним телефон или восстановленный. Профессионал сможет отличить восстановленные телефоны низкого качества. Хорошо сделанный реф от оригинала не отличит даже опытный закупщик: он будет выглядеть точь-в-точь как новый смартфон. Сделать однозначный вывод, реф это или нет, можно только после вскрытия такого телефона. Тогда будет сразу видно, что плата подержанная, а пайка не заводская. Обычно это происходит, когда человек сдает свой смартфон в ремонт — мастер вскрывает его и сразу все понимает.
На глаз можно отличить разве что совсем уж некачественный реф, который либо вообще не проверяли, либо просто купили совсем по дешевке. У него будет виден клей, возможны мелкие царапины в районе лотка симкарты и разъема зарядки. Транспортировочная пленка будет наклеена с пузырями. Но это совсем плохой реф, покупать такой не стоит даже с очень большой скидкой.
Понять, что в конкретном магазине торгуют рефами, поможет внимательный анализ сайта или торговой точки. Есть ряд прямых и косвенных признаков, по которым можно сделать выводы.
Вот на что надо смотреть.
Магазин не продает новинки — самый важный признак. Если у всех официалов уже лежит новая модель, а этот магазин предлагает только варианты прошлого года и старше, то это точно рефы. Например, Samsung Galaxy S20 в таком магазине точно не продается. На новые модели рефов не бывает: их только начали продавать, еще нет достаточного количества сломанных телефонов, чтобы начать их восстанавливать.
Магазин продает новые аппараты старых моделей, которые уже сняты с производства более года назад и в официальных магазинах больше не продаются. Продавцы будут рассказывать, что это старые остатки, но это неправда. Старые остатки распродают за месяц-два, на год и больше их точно не хватит, тем более в ассортименте.
Нет дорогих моделей. Продавцы рассчитывают на экономных покупателей и предлагают в основном дешевые телефоны.
Нет смартфонов в кредит. Если магазин не предлагает оформить кредит или рассрочку, то это тоже признак того, что тут продаются рефы. Продавцы серых телефонов не связываются с банками.
Внешний вид. Торговые точки с рефами выглядят очень простенько — это, как правило, небольшие павильоны на рынках или у метро, во внешнем оформлении которых нет никакого единого стиля, у сотрудников нет корпоративной одежды.
Нет продукции «Эпл» — это тоже плохой признак. Дело в том, что восстановленные Айфоны нельзя продать как новые. У «Эпл» есть система защиты, по которой можно проверить любой серийный номер. Покупатель вводит серийный номер на официальном сайте и получает отчет. Если телефон кто-то уже покупал, в отчете будет указана дата первой покупки. У нового Айфона даты покупки не будет. Если магазин продает Айфоны и не боится проверок, значит, они новые.
Дизайн сайта, если это интернет-магазин. У нормального магазина на сайте не должно быть орфографических ошибок, криво расположенных блоков и налезающих друг на друга надписей. При этом обязательно должна быть мобильная версия, сделанная ровно и без ошибок.
Продавцы рефов не стараются сделать хороший сайт, потому что они в любой момент могут его закрыть. Например, если их забанит «Яндекс-маркет» или будет много претензий от покупателей. Они точно знают, что сайт не проработает больше одного-двух лет, поэтому и не вкладываются в разработку, чаще всего используют типовые шаблоны.
Начну с того, что обычный покупатель ни за что не сможет понять, новый перед ним телефон или восстановленный. Профессионал сможет отличить восстановленные телефоны низкого качества. Хорошо сделанный реф от оригинала не отличит даже опытный закупщик: он будет выглядеть точь-в-точь как новый смартфон. Сделать однозначный вывод, реф это или нет, можно только после вскрытия такого телефона. Тогда будет сразу видно, что плата подержанная, а пайка не заводская. Обычно это происходит, когда человек сдает свой смартфон в ремонт — мастер вскрывает его и сразу все понимает.
На глаз можно отличить разве что совсем уж некачественный реф, который либо вообще не проверяли, либо просто купили совсем по дешевке. У него будет виден клей, возможны мелкие царапины в районе лотка симкарты и разъема зарядки. Транспортировочная пленка будет наклеена с пузырями. Но это совсем плохой реф, покупать такой не стоит даже с очень большой скидкой.
Понять, что в конкретном магазине торгуют рефами, поможет внимательный анализ сайта или торговой точки. Есть ряд прямых и косвенных признаков, по которым можно сделать выводы.
Вот на что надо смотреть.
Магазин не продает новинки — самый важный признак. Если у всех официалов уже лежит новая модель, а этот магазин предлагает только варианты прошлого года и старше, то это точно рефы. Например, Samsung Galaxy S20 в таком магазине точно не продается. На новые модели рефов не бывает: их только начали продавать, еще нет достаточного количества сломанных телефонов, чтобы начать их восстанавливать.
Магазин продает новые аппараты старых моделей, которые уже сняты с производства более года назад и в официальных магазинах больше не продаются. Продавцы будут рассказывать, что это старые остатки, но это неправда. Старые остатки распродают за месяц-два, на год и больше их точно не хватит, тем более в ассортименте.
Нет дорогих моделей. Продавцы рассчитывают на экономных покупателей и предлагают в основном дешевые телефоны.
Нет смартфонов в кредит. Если магазин не предлагает оформить кредит или рассрочку, то это тоже признак того, что тут продаются рефы. Продавцы серых телефонов не связываются с банками.
Внешний вид. Торговые точки с рефами выглядят очень простенько — это, как правило, небольшие павильоны на рынках или у метро, во внешнем оформлении которых нет никакого единого стиля, у сотрудников нет корпоративной одежды.
Нет продукции «Эпл» — это тоже плохой признак. Дело в том, что восстановленные Айфоны нельзя продать как новые. У «Эпл» есть система защиты, по которой можно проверить любой серийный номер. Покупатель вводит серийный номер на официальном сайте и получает отчет. Если телефон кто-то уже покупал, в отчете будет указана дата первой покупки. У нового Айфона даты покупки не будет. Если магазин продает Айфоны и не боится проверок, значит, они новые.
Дизайн сайта, если это интернет-магазин. У нормального магазина на сайте не должно быть орфографических ошибок, криво расположенных блоков и налезающих друг на друга надписей. При этом обязательно должна быть мобильная версия, сделанная ровно и без ошибок.
Продавцы рефов не стараются сделать хороший сайт, потому что они в любой момент могут его закрыть. Например, если их забанит «Яндекс-маркет» или будет много претензий от покупателей. Они точно знают, что сайт не проработает больше одного-двух лет, поэтому и не вкладываются в разработку, чаще всего используют типовые шаблоны.
У этого магазина самый типовой дизайн, и даже на главной странице уже есть ошибка. Честные предприниматели следят за своими сайтами, вкладывают в них деньги и время
Магазины в социальных сетях и на «Авито» однозначно вызывают подозрение. Честный предприниматель вряд ли будет торговать только через Инстаграм. Я не рекомендую покупать телефоны в магазинах в соцсетях: могут даже не реф прислать, а просто исчезнуть с деньгами.
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Ребята, вы знали китайский, просто не догадывались об этом !