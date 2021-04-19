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Владислав Иванов вовсе не планировал становиться поп-идолом - он и петь-то не умеет. Однако китайцы готовы простить что угодно за смазливое европейское лицо.
Владислав Иванов в одно мгновение превратился из студента в Китае в кумира миллионов. И сам тому не рад.
Парень несколько жил в Китае, учился в университете Фудань в Шанхае, а в свободное время чем только не занимался: рекламировал одежду, репетиторствовал, подрабатывал переводчиком. Однажды он случайно оказался на музыкальном шоу Produce Camp 2021 или Chuang 2021 ( это китайский аналог вокального
российского реалити-шоу «Фабрика звезд»). Друг-китаец попросил Влада поработать переводчиком, и тот согласился. А дальше все пошло не так, как планировалось.
российского реалити-шоу «Фабрика звезд»). Друг-китаец попросил Влада поработать переводчиком, и тот согласился. А дальше все пошло не так, как планировалось.
На площадке парня заметили китайские продюсеры. Надо сказать, в Поднебесной на любого европейца сразу обращают внимание, а уж на светловолосого - тем паче. Китайцы стали уговаривать Иванова принять участие в этом шоу. Дескать, выйдешь-пропоешь, а там - как карта ляжет. Участие европейца сразу поднимает рейтинги программы, поэтому Иванова стали уговаривать, не жалея сил. Даже отговорки, что он не умеет петь, не помешали.
А петь Иванов реально не умеет - попасть в ноты для него сродни подвигу. Впрочем, это, как оказалось, никого не смущало. Иванов взял себе сценическое имя Lelush в честь главного персонажа аниме «Код Гиасс. Восставший Лелуш» и вышел на сцену. Внезапно для себя Влад стал кумиром миллионов китайцев. И хотя продюсеры шоу обещали, что он уже через 2 недели сможет покинуть проект, по условиям контракта его участник сделает это, если против него проголосуют фанаты программы. Поклонники раз за разом оставляют россиянина в шоу, а уйти самостоятельно недоартист не может, иначе придется платить суровую неустойку.
Иванов ничем не напоминает айдолов. Он ужасно поет, ругается и плохо себя ведет на программе. Он практически не улыбается, ни с кем не хочет дружить и общаться. На фоне остальных участников, которые чуть ли не из штанов выпрыгивали, чтобы получить лишнюю секунду экранного времени, Лелуш своим "покер-фейсом" неожиданно выделился из огромной толпы участников (90 человек, на минуточку!).
Несмотря на то, что Влад отвратительно спел песню на русском, рассчитывая, что его выгонят, жюри "певца" поддержало и песня завирусилась в Сети.
И чем сильнее Лелуш хочет уйти с проекта, тем активнее за него голосуют.
В соцсетях даже придумали тэги #свободулелушу #lelush, чтобы освободить "заложника", но, похоже, это только усугубляет ситуацию.
Несмотря на то, что Влад отвратительно спел песню на русском, рассчитывая, что его выгонят, жюри "певца" поддержало и песня завирусилась в Сети.
И чем сильнее Лелуш хочет уйти с проекта, тем активнее за него голосуют.
В соцсетях даже придумали тэги #свободулелушу #lelush, чтобы освободить "заложника", но, похоже, это только усугубляет ситуацию.
Влад уже дошел до финала проекта, притом, что по-прежнему не попадает в ноты и толком не умеет танцевать. Однако фанаты не хотят с ним прощаться. Он даже спел песню про то, как хочет домой - и снова остался в программе.
Еще один участник шоу, украинец, выходя из проекта, попросил не голосовать на Лелуша, и добился обратного эффекта.
И чем дольше Лелуш упрашивает фанатов не голосовать за него, тем больше раззадоривает их, а жюри раз за разом оставляет его в проекте. Ведь своим отчужденным выражением лица и нежеланием быть как все он привлекает на шоу новых поклонников, готовых платить нехилые денежки за голосование, покупать футболки, постеры и прочую ерунду с портретами участников шоу. Одним словом, пока Лелуш будет выгоден проекту, его никто не отпустит, несмотря на неумение петь, танцевать и личную неприязнь к программе.
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Китайская пытка ))))))) медленно сводят с ума )))))
Пишут приближается финал, Лилуш на 10-м месте.
А вот это на первом:
Времена застоя. В Тбилиси выступают звезды советской эстрады. На
сцену выходит София Ротару. Из зала раздается мужской голос:
- Сафия! У тэбэ груды ест? Ротару (теряясь от неожиданности - она тогда была молодая и худая):
- Есть...
- А попа ест?
- Есть...
- Ну, так с сабой возыт нада, панимаэшь!...
Ротару смущается и убегает. На сцену выходит Людмила Зыкина со своими формами и проникновенно говорит:
- Дорогие мои, извините, я сегодня слегка простужена, поэтому петь не могу...
Тот же голос из зала:
- Луся! Ны нада пет! Просто ходи по сцена - туда ходы, суда ходы...