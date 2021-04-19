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Россиянин случайно попал на китайскую "Фабрику звезд", и теперь умоляет отпустить его домой

Россиянин случайно попал на китайскую "Фабрику звезд", и теперь умоляет отпустить его домой (9 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 11:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Lelush   Produce Camp 2021   Владислав Иванов   история   китай   конкурс   певец   шоу бизнес   
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Владислав Иванов вовсе не планировал становиться поп-идолом - он и петь-то не умеет. Однако китайцы готовы простить что угодно за смазливое европейское лицо.

Источник:

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Метки: Lelush   Produce Camp 2021   Владислав Иванов   история   китай   конкурс   певец   шоу бизнес   
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33  комментария
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26k
Aqueronte 2 часа назад
Вот проблемы у пацана. Небось всех китайских фанаток перетрахал и недоволен ещё.
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27k
gfjhtgfjhf 9 минут назад
Пусть скажет, что в Китае нарушают права уйгуров,- его в две секунды выкинут.
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5k
geg13 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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9k
Максим 44 минуты назад
Это наша месть за весь китайский ширпотреб)
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3k
Слава Андреев 49 минут назад
Жаль парня. Что ещё сказать.
Китайская пытка ))))))) медленно сводят с ума )))))
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578
KevinSmith 50 минут назад
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697343321126209855&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1697343321126209855&wfr=spider&for=pc
Пишут приближается финал, Лилуш на 10-м месте.

А вот это на первом:

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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
88k
5
Андрей 54 минуты назад
блин, ну как можно было не прочесть контракт
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694k
Result Автор поста Андрей 51 минуту назад
Просто он не ожидал, что с его неумением петь и танцевать его кто-то оставит.
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17k
Ego sum qui sum Час назад
смазливость это временно
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9k
Rihovich Час назад
Не, ну а что, нормально устроился! Если азиатки нравятся - так ваще [мат]!
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11k
Graf_Dracula Час назад
Да они просто издеваются над бедным парнем.
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1k
Unknown Час назад
"Случайно" в этом бизнесе не оказываются. Там нужны личные агенты, находится под каким то лейблом, самому приходить туда и т.д. Хреновый глупый пиар ход с типа - "шёл, упал, очнулся - уже звЯзда!" Бред сивой кобылы.
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3k
Слава Андреев Unknown 50 минут назад
Его пригласили как переводчика.
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7k
Акакий Unknown 47 минут назад
ну да ну да)
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1k
Unknown Слава Андреев 46 минут назад
Для кого там его пригласили как переводчика?! Для самого себя?! Он первый русский там и снимается это для кит. тв!
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1k
Unknown Акакий 45 минут назад
Ну да. Я вообще то в Азии жила и работаю с ними по бизнесу долгие годы. Про всю эту "кухню" их айдолов и т.д. знаю не по наслышке.
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476
Сергей Час назад
он не хотел, а его так уговаривали, что подписал контракт на очевидно не желательных для себя условиях.
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2k
Александр Едигаров Час назад
Спасибо улыбнуло)))
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Вот так люди и становятся заложниками хайпа. Вроде и неплохо всё, но теперь ты принадлежишь хайпу и твоя судьба в руках множества левых людей. Ты не управляешь своей жизнью, а плывешь в волнах народного интереса. Долго ли продлится этот интерес и куда тебя принесёт эта бурная река - есть интересный вопрос...
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734
Миша 2 часа назад
Влад уже дошел до финала проекта, как случайно услышал своё пение без фонограммы. Отпустите, не мучайте ребёнка китайскими подделками!
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64k
Максим 2 часа назад
реальный троллинг от зрителей.. В целом вот так и выглядит современная эстрада без обработки, без фанеры)) Только при этом она не хочет уехать домой)
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7k
Акакий Максим 47 минут назад
ну да, у нас бы легко мог заменить киркорова и баскова
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965
Вадим 2 часа назад
Бузяндра наизнанку,
все гонят её а она вопреки всему остаётся
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
738
jug 2 часа назад
Чувак не понимает, какой шанс ему выпал. Он легко может стать мультимиллионером за пару лет.
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1k
Unknown jug Час назад
В Китае- вряд ли. Там рабские условия.
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Вспомнилось:
Времена застоя. В Тбилиси выступают звезды советской эстрады. На
сцену выходит София Ротару. Из зала раздается мужской голос:
- Сафия! У тэбэ груды ест? Ротару (теряясь от неожиданности - она тогда была молодая и худая):
- Есть...
- А попа ест?
- Есть...
- Ну, так с сабой возыт нада, панимаэшь!...
Ротару смущается и убегает. На сцену выходит Людмила Зыкина со своими формами и проникновенно говорит:
- Дорогие мои, извините, я сегодня слегка простужена, поэтому петь не могу...
Тот же голос из зала:
- Луся! Ны нада пет! Просто ходи по сцена - туда ходы, суда ходы...
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