Иванов ничем не напоминает айдолов. Он ужасно поет, ругается и плохо себя ведет на программе. Он практически не улыбается, ни с кем не хочет дружить и общаться. На фоне остальных участников, которые чуть ли не из штанов выпрыгивали, чтобы получить лишнюю секунду экранного времени, Лелуш своим "покер-фейсом" неожиданно выделился из огромной толпы участников (90 человек, на минуточку!).

Несмотря на то, что Влад отвратительно спел песню на русском, рассчитывая, что его выгонят, жюри "певца" поддержало и песня завирусилась в Сети.



И чем сильнее Лелуш хочет уйти с проекта, тем активнее за него голосуют.

В соцсетях даже придумали тэги #свободулелушу #lelush, чтобы освободить "заложника", но, похоже, это только усугубляет ситуацию.