На китайской свадьбе свекровь узнала в невестке давно потерянную дочь

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Все ликуют, все счастливы. Хотя, если вдуматься, каково мужику, у которого мама за полчаса превратилась в тещу... Нет, лучше не вдумываться.
Мелодрамы с потерянными и вновь обретенными детьми, оказывается, случаются не только в Болливуде,но и в реальной жизни. Эта история произошла в Китае, и она лишний раз доказывает, что чудеса происходят не только в сказке.
На свадьбе мать жениха обратила внимание на родимое пятно на руке невестки. Отметина редкой формы была как две капли воды похожа на ту, что когда-то была у потерянной дочери женщины. Взволнованная свекровь подошла к родителям невесты и спросила, родная ли им дочь или ее удочерили. Семья невесты сначала не хотела отвечать на этот вопрос, но потом пара призналась, что 20 лет назад они нашли на обочине дороги девочку и забрали ее к себе домой. Все эти годы малышка воспитывалась как родная дочь, в любви и заботе.
Обе семейные пары не могли скрыть свое волнение, и когда жених с невестой спросили, в чем же дело, родители были вынуждены признаться и рассказали им всю правду. Вскоре после того как улеглись страсти, гости, собравшиеся на свадьбу, заметили, что торжество не сможет состояться, ведь брат и сестра не могут быть мужем и женой. Оказалось, что у этой истории поистине счастливый конец, ведь жених не был родным братом своей невесты. После того, как поиски потерянной дочери не увенчались успехом, ее мать усыновила мальчика, который вырос и потом влюбился в свою названную сестру. В итоге свадьба состоялась, все были счастливы, а неверящие в чудеса в который раз получили шанс понять, что самые интересные истории случаются не в кино, а в жизни.
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ах не, это же не в индии...
вообще, история, конечно, удивительная. правда вот источник настораживает. www.dailystar.co.ukwww.dailystar.co.uk - бульварный листок, жёлтая пресса, они и не такую сказку придумать могут.
одни - ребёнка потеряли (на обочине дороги?), другие нашли - ну а чо ребёнку на обочине валяться, в хозяйстве сгодится.
чудеса...
https://www.163.com/dy/article/G706IFD705520U0Q.htmlhttps://www.163.com/dy/article/G706IFD705520U0Q.html