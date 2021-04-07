На китайской свадьбе свекровь узнала в невестке давно потерянную дочь

На свадьбе мать жениха обратила внимание на родимое пятно на руке невестки. Отметина редкой формы была как две капли воды похожа на ту, что когда-то была у потерянной дочери женщины. Взволнованная свекровь подошла к родителям невесты и спросила, родная ли им дочь или ее удочерили. Семья невесты сначала не хотела отвечать на этот вопрос, но потом пара призналась, что 20 лет назад они нашли на обочине дороги девочку и забрали ее к себе домой. Все эти годы малышка воспитывалась как родная дочь, в любви и заботе.