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На китайской свадьбе свекровь узнала в невестке давно потерянную дочь

На китайской свадьбе свекровь узнала в невестке давно потерянную дочь (3 фото)

Автор:
07 апреля 2021 13:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жизнь   история   китай   мелодрама   потерянные дети   свадьба   
2479
3
Все ликуют, все счастливы. Хотя, если вдуматься, каково мужику, у которого мама за полчаса превратилась в тещу... Нет, лучше не вдумываться.

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Метки: жизнь   история   китай   мелодрама   потерянные дети   свадьба   
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Они хоть танцевали?
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1k
Рукоблуд 12 минут назад
В смысле потеряла дочь? Вывалилась из автомобиля, а другие подобрали на обочине? И никто ничего не рассказывал?
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58k
Опиум для народа Рукоблуд 7 минут назад
Странные вы какие, ни разу дочь что-ли не теряли? Дело-то житейское...
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12k
Сергей 23 минуты назад
Тоже из Маски Шоу!:)
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6k
Александр Полчаса назад
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3k
Ваник Полчаса назад
Зато свекровь точно будет любить невестку.
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639
Злодей Полчаса назад
они же все одинаковые,че там узнавать то.
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
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29
Fisher1979 36 минут назад
То-есть брат чуть не взял сестру в жёны, вот бы они удивились почему их будущие дети дауны.
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2
Vidadi Fisher1979 23 минуты назад
До конца статью читай
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1k
ZillOFF 39 минут назад
Лютый трэш.
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12k
Serg2001 43 минуты назад
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9k
Мафусаил 50 минут назад
Сценаристы "мыла" - О! спасибо за идею)))
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1k
Владимир Мафусаил 13 минут назад
Да в том же сериале Молодежка этот сюжет уже был. Так что, не ново.
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9k
Мафусаил Владимир 12 минут назад
Думаешь китайские сценаристы смотрели Молодёжку?
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63k
Максим 52 минуты назад
Сестра!! Брат!! и Танцы!!
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1k
Конь Юлий 59 минут назад
И по традиции(правда индийской)
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2k
OLDer Конь Юлий 48 минут назад
...а где тогда (по сценарию) хохочущий злодей? )))
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1k
Конь Юлий OLDer 45 минут назад
Всё таки это китайцы,у них нет злодеев)))
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1k
Владимир Конь Юлий 12 минут назад
Так дракон должен по сценарию прилететь.
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9k
Голос Вселенной Час назад
Эта история по всем канонам жанра должна была произойти в Индии ....
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3k
Еркен Час назад
Сюжет не докручен, родители невесты должны были в женихе "разглядеть" давно потерянного сына.
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1k
Владимир Еркен 11 минут назад
Ну нахрена ты 586-ую серию рассказываешь?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
12k
Yasen_Perec Час назад
В миллиардном Китае кого то случайно найти, это действительно все шансы стремятся к нулю.
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112
Племянник Путина Час назад
как она узнало то? они же все на одно лицо
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122
阿鋒 Племянник Путина 43 минуты назад
Самое смешное - мы для них на одно лицо! Хотя среди нас есть и кучерявые, рыжие, конопатые и тд. Вот у кого проблемы со зрением, дак это реально у китайцев. Вполне возможно, на мероприятии, обознались )
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Джими-джими, ача-ача!
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4k
schmubu 2 часа назад
а потом они пели и танцевали?
ах не, это же не в индии...

вообще, история, конечно, удивительная. правда вот источник настораживает. www.dailystar.co.ukwww.dailystar.co.uk - бульварный листок, жёлтая пресса, они и не такую сказку придумать могут.
одни - ребёнка потеряли (на обочине дороги?), другие нашли - ну а чо ребёнку на обочине валяться, в хозяйстве сгодится.
чудеса...
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573
KevinSmith schmubu Час назад
проверил, оказывается да, всё так и было. хотя сам в шоке

https://www.163.com/dy/article/G706IFD705520U0Q.htmlhttps://www.163.com/dy/article/G706IFD705520U0Q.html
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schmubu KevinSmith Час назад
а www.163.comwww.163.com - это 3,14здец какой достоверный источник , ага.
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