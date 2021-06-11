FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 799 постов • 193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
"Принцесса" - самый большой гидросамолет в мире

"Принцесса" - самый большой гидросамолет в мире (12 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Принцесса   Сондерс-Роу   гидроплан   гидросамолет   история   познавательно   самый-самый   техника   
392
12
В августе 1952 года в Великобритании в воздух впервые поднялся гидросамолет "Принцесса" производства компании "Сондерс-Роу". Это был самый большой металлический гидроплан за всю историю авиации. Впрочем, конкурентов у него было немного: мода на гигантские гидропланы прошла очень быстро.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Принцесса   Сондерс-Роу   гидроплан   гидросамолет   история   познавательно   самый-самый   техника   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Тайны сфинкса из Гизы Тайны сфинкса из Гизы Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Учимся распознавать ведьм Учимся распознавать ведьм В Израиле нашли древний амулет от сглаза В Израиле нашли древний амулет от сглаза Как Россия присоединила Среднюю Азию Как Россия присоединила Среднюю Азию
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323787



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
45 любопытных фото нашего удивительного мира
1
122
45 любопытных фото нашего удивительного мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
1
52
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
The Walking Dead: The Game
0
3
The Walking Dead: The Game
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#автомобили#позитив#фотографии#сша#знаменитости#великобритания
#интересно#животные#Россия#прикол#дтп#авто аварии#автомир#истории#Разное#факты
#Юмор#интересное#подборка#аварии#картинки#СССР#фильм#футбол#авария дня#курьезы

На что жалуетесь?

Вернуться