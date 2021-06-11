"Принцесса" - самый большой гидросамолет в мире

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В августе 1952 года в Великобритании в воздух впервые поднялся гидросамолет "Принцесса" производства компании "Сондерс-Роу". Это был самый большой металлический гидроплан за всю историю авиации. Впрочем, конкурентов у него было немного: мода на гигантские гидропланы прошла очень быстро.
Летающая лодка "Принцесса, спущенная на воду с завода Сондерс-Роу в Коусе на острове Уайт, стала самым большим цельнометаллическим гидросамолетом, когда-либо созданным в мире. Но одновременно она стала и последней большой летающей лодкой в истории: эпоха больших гидропланов закончилась еще до того, как самолет вышел в серию.
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Первый прототип "Принцессы" совершил первый полет 22 августа 1952 года. С 1952 по 1954 год он выполнил 47 испытательных полетов и дважды выступил на авиашоу. У летающей лодки было две палубы, способных с комфортом вместить 105 пассажиров и совершить с ними межконтинентальный рейс. Оснащенный уникальной установкой из десяти турбовинтовых двигателей Bristol Proteus, гидроплан "Принцесса" имел дальность полета 9210 километров и крейсерскую скорость 580 км/ч.
Работы над "Принцессой" были прекращены после того, как было выпущено три экземпляра, только один из которых взлетел. К середине 1950-х годов крупные коммерческие летающие лодки все больше уступали место реактивным авиалайнерам наземного базирования. Такие факторы, как улучшение взлетно-посадочной полосы и функциональности аэропорта, повысили жизнеспособность самолетов наземного базирования. Их не требовалось специально приспосабливать, обеспечивая способность нести дополнительный вес и преодолевать сильное сопротивление воздуха, возникавшее из-за массивного корпуса лодки. Кроме того, наземным самолетам не приходилось бороться с коррозией, неизбежно вызывавшейся морской водой. После завершения проекта три планера были сохранены с целью их продажи. Однако после получения многообещающего предложения от потенциального покупателя выяснилось, что во время хранения самолетов их съела коррозия. В результате все три прототипа самолета впоследствии были списаны. Эра летающих лодок закончилась.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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