"Принцесса" - самый большой гидросамолет в мире

Работы над "Принцессой" были прекращены после того, как было выпущено три экземпляра, только один из которых взлетел. К середине 1950-х годов крупные коммерческие летающие лодки все больше уступали место реактивным авиалайнерам наземного базирования. Такие факторы, как улучшение взлетно-посадочной полосы и функциональности аэропорта, повысили жизнеспособность самолетов наземного базирования. Их не требовалось специально приспосабливать, обеспечивая способность нести дополнительный вес и преодолевать сильное сопротивление воздуха, возникавшее из-за массивного корпуса лодки. Кроме того, наземным самолетам не приходилось бороться с коррозией, неизбежно вызывавшейся морской водой. После завершения проекта три планера были сохранены с целью их продажи. Однако после получения многообещающего предложения от потенциального покупателя выяснилось, что во время хранения самолетов их съела коррозия. В результате все три прототипа самолета впоследствии были списаны. Эра летающих лодок закончилась.