"Хватит пиарить подонка": реакция соцсетей на трагедию в Перми

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Как уже сообщалось на Фишках (по ссылке пост с видео ужаса), в ПГНИУ (Пермь) произошла стрельба. В химический корпус университета пришел молодой человек с дробовиком. Много погибших и раненых. В данном посте мы собрали реакцию и мнения пользователей соцсетей, которые расценили эту трагедию, как личную.
11. Интервью младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил стрелка
13. Обсуждается и тема, что подобные учреждения совсем не защищены. Все принимаемые меры - лишь видимость
18. В конце августа Тимур Бекмансуров покупал патроны в пермском магазине "Инструмент-оружие" — этот момент попал на камеры
19. Существует и версия, что сегодняшние события - это спланированная на высшем уровне операция
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Какая ещё тебе нужна инфа, дибил?!
По тебе один ствол палит, а ты в своём возрасте этого понять не можешь?
Ну куда уж, давай, херачь фото жратвы в инсту.
А люди снизу добавляют,- правильно не х@й о нём писать.