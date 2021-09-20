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"Хватит пиарить подонка": реакция соцсетей на трагедию в Перми

"Хватит пиарить подонка": реакция соцсетей на трагедию в Перми (20 фото + 2 видео)

Автор:
20 сентября 2021 15:54
Метки: Россия   новости   пермь   стрелок   студенты   террорист   трагедия   
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Как уже сообщалось на Фишках (по ссылке пост с видео ужаса), в ПГНИУ (Пермь) произошла стрельба. В химический корпус университета пришел молодой человек с дробовиком. Много погибших и раненых. В данном посте мы собрали реакцию и мнения пользователей соцсетей, которые расценили эту трагедию, как личную.

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Метки: Россия   новости   пермь   стрелок   студенты   террорист   трагедия   
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1k
Лёха Час назад
Два вопроса:
1. Как он попал в здание в таком виде.
2. Две "неопознанные девушки" это как?
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4k
Lola Полчаса назад
Спонсоры экипировки мразоты как обычно - соединённые штаты демократов, как понимаю.
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9k
kaboza Полчаса назад
пропиарить его на колу, чтоб "посидел" так посреди Перьми, родителей его жалко..
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1k
No pasaran 38 минут назад
Идиотизм, конечно, алкоголь и табак покупать до полного совершеннолетия нельзя, а огнестрельное оружие можно.
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12k
Великий Кормчий 40 минут назад
Ребят, при всём Уважении, судя по фоткам крепких парней, которые дверку подпёрли партами, вместо того что бы этой партой охреначить дибила.....
Это закат, ребята... поколение егэ, мать его.
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453
Fisher1979 Час назад
Хватит пиарить подонка. Ты вобще подумал что ты выставил свой пиар.

А люди снизу добавляют,- правильно не х@й о нём писать.
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12k
Михалыч Час назад
А ты, ричард, та ещё гнида. Фото ублюдка выставил, говнопосты отморозков, наживающих деньги на хайпе тоже. Лайки тебе нужны? На диз!
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259
阿鋒 Михалыч 56 минут назад
Это гондон из Канады (Стэнка), педераст палится, меняя аватарки из одного и того же мультика. Тот ещё шифровальщик. Раньше выкладывал этот козел аффтаритетные мнения поллюционеров и прочей кодлы касаемо ситуации в России, часто собирает лайки, выкладывая фотки «сельского гламура». У этой гниды вообще нет ничего людского! Этл просто мразина! Вижу твой пост - ставлю минус, убоюдочная тварь!
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10k
myymoo Час назад
Жаль что он сдох, лучше бы гнил в одиночке всю оставшуюся жизнь.
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