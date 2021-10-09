Молодожены оставили фотографа без обеда, а тот их - без фотографий

"Мой друг женился несколько дней назад и, желая сэкономить, спросил, сниму ли я для них свадьбу, - рассказывает фотограф. - Я сказал ему, что не особо умею снимать свадьбу, но он убедил меня, сказав, что ему все равно, будут ли снимки идеальными: у них был ограниченный бюджет, и я согласился снимать его за $250, что для 10-часового мероприятия - гроши. В день свадьбы я катался вслед за невестой, которая встречалась со всей родней и друзьями перед церемонией, фотографируя по пути. Я снимал саму церемонию, а во время приема снимал речи и общение людей. Я начал около 11 утра и должен был закончить около 19:30. Около 17:00 подали еду, но мне сказали, что я не могу остановиться, чтобы поесть, потому что мне нужно снимать. Как оказалось, они не оставили мне места ни за одним столом. Я устал и уже жалел о том, что сделал это почти даром. К тому же там было невероятно жарко: в старом зале не было кондиционера.

Я сказал жениху, что мне нужно уйти на 20 минут, чтобы перекусить и попить. Там не было открытого бара или чего-то подобного, я даже не мог взять воду, а две мои бутылки из-под воды давно были пусты. Но друг заявил мне, что я должен либо снимать, либо уйти без оплаты. Из-за жары, голода и раздражения по поводу обстоятельств я спросил, уверен ли он, и он ответил утвердительно. Поэтому я удалил все фотографии, которые я делал, и ушел. Если бы мне заплатили $250, то, честно говоря, в тот момент я бы отдал их за стакан холодной воды и возможность посидеть 5 минут. После церемонии они отправились на медовый месяц, так что пока не интересовались снимками, но многие гости уже спрашивали меня в соцсетях о фотографиях. Я им не отвечаю. Вы правда думаете, что я повел себя, как засранец?"

А вы как думаете?