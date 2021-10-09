Молодожены оставили фотографа без обеда, а тот их - без фотографий

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Свадебный фотограф, которому за целый день работы молодожены и их родственники не предложили даже воды, вспылил и оставил заказчиков без фотографий. Как вы думаете, он был прав?
Голодный свадебный фотограф удалил все фотографии со своего фотоаппарата после того, как ему отказали в еде. Фотограф согласился снять свадебный день всего за $250 долларов - небольшая сумма для 10-часового мероприятия. Он говорит, что ему все время не предлагали ни еды, ни даже воды.
"Мой друг женился несколько дней назад и, желая сэкономить, спросил, сниму ли я для них свадьбу, - рассказывает фотограф. - Я сказал ему, что не особо умею снимать свадьбу, но он убедил меня, сказав, что ему все равно, будут ли снимки идеальными: у них был ограниченный бюджет, и я согласился снимать его за $250, что для 10-часового мероприятия - гроши. В день свадьбы я катался вслед за невестой, которая встречалась со всей родней и друзьями перед церемонией, фотографируя по пути. Я снимал саму церемонию, а во время приема снимал речи и общение людей. Я начал около 11 утра и должен был закончить около 19:30. Около 17:00 подали еду, но мне сказали, что я не могу остановиться, чтобы поесть, потому что мне нужно снимать. Как оказалось, они не оставили мне места ни за одним столом. Я устал и уже жалел о том, что сделал это почти даром. К тому же там было невероятно жарко: в старом зале не было кондиционера.
Я сказал жениху, что мне нужно уйти на 20 минут, чтобы перекусить и попить. Там не было открытого бара или чего-то подобного, я даже не мог взять воду, а две мои бутылки из-под воды давно были пусты. Но друг заявил мне, что я должен либо снимать, либо уйти без оплаты. Из-за жары, голода и раздражения по поводу обстоятельств я спросил, уверен ли он, и он ответил утвердительно. Поэтому я удалил все фотографии, которые я делал, и ушел. Если бы мне заплатили $250, то, честно говоря, в тот момент я бы отдал их за стакан холодной воды и возможность посидеть 5 минут. После церемонии они отправились на медовый месяц, так что пока не интересовались снимками, но многие гости уже спрашивали меня в соцсетях о фотографиях. Я им не отвечаю. Вы правда думаете, что я повел себя, как засранец?"
А вы как думаете?
Я сказал жениху, что мне нужно уйти на 20 минут, чтобы перекусить и попить. Там не было открытого бара или чего-то подобного, я даже не мог взять воду, а две мои бутылки из-под воды давно были пусты. Но друг заявил мне, что я должен либо снимать, либо уйти без оплаты. Из-за жары, голода и раздражения по поводу обстоятельств я спросил, уверен ли он, и он ответил утвердительно. Поэтому я удалил все фотографии, которые я делал, и ушел. Если бы мне заплатили $250, то, честно говоря, в тот момент я бы отдал их за стакан холодной воды и возможность посидеть 5 минут. После церемонии они отправились на медовый месяц, так что пока не интересовались снимками, но многие гости уже спрашивали меня в соцсетях о фотографиях. Я им не отвечаю. Вы правда думаете, что я повел себя, как засранец?"
А вы как думаете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
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Фотограф немного тупанул, т.к. "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Зачем стирать фото? Скинь на ПК, выложи уменьшенные 5 копий с водяной надписью по диагонали "ОБРАЗЕЦ" и скинь в соц.сети гостям свадьбы. Захотят молодожёны фото, скажи свою цену с учетом неоплаченных перерывов и отсутствие обеда. Пусть ищет деньги.
Друг, если реально друг, сразу бы тебе заплатил, накормил, напоил, ты бы домой уехал на такси на третий вечер свадьбы. А это пользователь, который тебя использовал, ты ему поверил (скорее даже раз 235-й подряд), ему того и надо. Зачем оплачивать услугу, когда можно друга попросить, а потом его же "поставить на место", мол ты сам-то понимаешь, что друзья так не поступают?
Забудь о друге, это пустозвон, он ещё даст знать о себе, но это другая история.
Знавали мы таких "друзей", теперь они просто знакомые.
Его наняли как фотографа, зп оговорили. В чем проблема?
Я же своему работодателю не предъявляю - слышь, давай корми меня в мой 8 часовой рабочий день. У меня есть зп, на которую я покупаю обед в свой обеденный перерыв, или готовлю дома.
А у своего работодателя ты тоже мог-бы как хреначить как электровеник без остановки(ну максимум 15 минут один раз в день для похода в туалет), и тоже считал-бы условия равными с твоими нынешними?
Иногда бывает, что снимаешь по знакомым (или по рекомендации) без договора и там можно всего ожидать.
Некоторые так и думают, что если ты от широты своей души нанимаешь оператора, за такое окуенное бабло, то он тебе на сдачу еще и сплясать должен.
Просто по-человечески, тебе отработали 10-16 часов, ты даже перекусить не предложил. Оператор должен думать о работе, а не где ему пожрать)))
Если в договор вода и обед не входили - гондон фотограф.
Или автор в обязательном порядке кормил обедом проверяющих счетчики, предлагающих альтернативный интернет и остальных свидетелей иеговы?