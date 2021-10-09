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Молодожены оставили фотографа без обеда, а тот их - без фотографий

Молодожены оставили фотографа без обеда, а тот их - без фотографий (3 фото)

Автор:
09 октября 2021 17:52
Сообщество : Истории
Метки: голод и жажда   история   конфликт   неуважение   обраточка   свадебные фото   свадьба   фотограф   
984
3
Свадебный фотограф, которому за целый день работы молодожены и их родственники не предложили даже воды, вспылил и оставил заказчиков без фотографий. Как вы думаете, он был прав?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голод и жажда   история   конфликт   неуважение   обраточка   свадебные фото   свадьба   фотограф   
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19  комментариев
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8k
Alex Djeff Час назад
Я конечно всё понимаю, но если друг женится, а ты фотограф то какие деньги? Можно было сделать всё как подарок на свадьбу. Да и "друг" хорош. Короче мутная история...
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4k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Нужно было не просто удалить фотки,но еще вы@е@бать невесту и насрать на свадебный торт-тогда они были точно квиты
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8k
Андрей А 11 минут назад
Голодный фотограф-плохой (злой) фотограф!
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111
Мы Ул 16 минут назад
.хуету придумали! В одном лице - друг, фотограф, наемный рабочий и голодающий... Джен Пскаи, перелогинься!
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186
Pterocactus 19 минут назад
И правильно сделал. Не дать поесть фотографу? Жмоты поганые.
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14k
SpoiltNail Полчаса назад
Свалил бы, а отснятые фото продал бы подороже
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9
Александр Полчаса назад
История скорее придумана.
Фотограф немного тупанул, т.к. "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Зачем стирать фото? Скинь на ПК, выложи уменьшенные 5 копий с водяной надписью по диагонали "ОБРАЗЕЦ" и скинь в соц.сети гостям свадьбы. Захотят молодожёны фото, скажи свою цену с учетом неоплаченных перерывов и отсутствие обеда. Пусть ищет деньги.
Друг, если реально друг, сразу бы тебе заплатил, накормил, напоил, ты бы домой уехал на такси на третий вечер свадьбы. А это пользователь, который тебя использовал, ты ему поверил (скорее даже раз 235-й подряд), ему того и надо. Зачем оплачивать услугу, когда можно друга попросить, а потом его же "поставить на место", мол ты сам-то понимаешь, что друзья так не поступают?
Забудь о друге, это пустозвон, он ещё даст знать о себе, но это другая история.
Знавали мы таких "друзей", теперь они просто знакомые.
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352
Albe Полчаса назад
Я конечно извиняюсь, но, разве он не должен был сам себя обеспечить едой?
Его наняли как фотографа, зп оговорили. В чем проблема?
Я же своему работодателю не предъявляю - слышь, давай корми меня в мой 8 часовой рабочий день. У меня есть зп, на которую я покупаю обед в свой обеденный перерыв, или готовлю дома.
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10k
K7OO 43 минуты назад
Понятно, что история целиком выковыряна из носа. И рассчитана на аудиторию, которая и дня в жизни профессионально не работала.
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1k
Mowgley 53 минуты назад
Если в договор входили вода и обед - то гондоны молодожены.
Если в договор вода и обед не входили - гондон фотограф.
Или автор в обязательном порядке кормил обедом проверяющих счетчики, предлагающих альтернативный интернет и остальных свидетелей иеговы?
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2k
VikaR Час назад
Поддерживаю фотографа
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7k
Колорад Час назад
Модерация есть на фишках? Постят всякое авно. Глянул "источник", а там совсем ссылок нет. Просто история выдуманная для лайков.
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5k
Ya Час назад
"...Но друг заявил мне, что я должен либо снимать, либо уйти без оплаты..."-ну и какие могут быть вопросы. Заказчик сам всё решил. Другом это говно не стоит даже называть. Фотограф молодец, я бы то же так поступил, ёще и на 3 буквы послал бы. За весь день не дать перерыв и еды-это позор. А учитывая что в современном мире свадьба это всего лишь торжественный пуск .изды в эксплуатацию, то потери нескольких фото никто не заметил бы. Ну а если бюджет ограничен то вообще нехрен идти на поводу у жены и её родственников и устраивать пьянку. Один хрен через полгода разведутся, денег то у жениха нет.
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3k
RomaXz Час назад
Если ему заплатили, то еда и напитки - его проблема. Если нет, то он всё сделал правильно
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522
Ольга Час назад
Как к нему отнеслись так и он. Хотя наверное все нюансы с питанием и отдыхом надо было бы оговорить заранее.
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