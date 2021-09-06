Дореволюционная Россия в цветных автохромах Петра Ивановича Веденисова

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Эти потрясающие снимки дореволюционной России сделал фотограф-любитель Петр Иванович Денисов (1866-1937). Окончив Московскую консерваторию, он уехал жить в Ялту, где работал пианистом. Веденисов был заместителем председателя Ялтинского отделения Русского музыкального общества, основал Ялтинское религиозно-философское общество, увлекался метеорологией – однако главной его страстью была фотография.
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На снимках среди прочих запечатлены жена Веденисова Вера, ее мать, Елена Францевна Базилева, Андрей и Софья Козаковы и их дети Вера, Таня, Наташа, Коля и Лиза.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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