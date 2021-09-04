Ах, эта свадьба! Лучшие свадебные фото - 2021

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У свадебных фотографов тоже есть свои профессиональные соревнования! Представляем вам снимки-победители конкурса FdB Awards, где строгое жюри выбирает лучшие свадебные фотографии из сотен присланных на конкурс. С такими фото свадьба не забудется никогда!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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