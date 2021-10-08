Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт гастарбайтеров

Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин рассказал, что 23 региона уже заинтересовались предложением узбекской стороны.



На арендованной земле собираются работать узбекские специалисты. А выращивать будут пшеницу, масличные культуры, сою. Урожай будет вывозиться из РФ.



Эксперты уже говорят, что в южных регионах России свободной сельскохозяйственной земли практически нет – она обрабатывается отечественными производителями. Но захотят ли теплолюбивые узбеки осваивать Сибирь? Это пока остаётся большим вопросом.



Условия сделки пока не разглашаются.