Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт гастарбайтеров

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Очень мало освещения в официальной прессе получила "сделка века" между Минсельхозами России и Узбекистана. Узбекские коммерсанты собираются постепенно начать освоение земель РФ. А россияне гадают, какому региону предстоит принять у себя южных гостей.
1 октября произошла встреча представителей Министерств сельского хозяйства России и Узбекистана, на которой обсуждалось возможное предоставление российской земли для выращивания сельскохозяйственных растений. Узбекская сторона хочет сначала "прощупать почву" и арендовать 35 тыс гектаров земли, чтобы посмотреть на реализацию этого проекта. А в будущем Узбекистан планирует арендовать намного больше – до 1 млн гектаров. Свой интерес к российской земле они объясняют тем, что в Узбекистане намечается дефицит сельскохозяйственных полей, а также водных ресурсов.
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Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин рассказал, что 23 региона уже заинтересовались предложением узбекской стороны.
На арендованной земле собираются работать узбекские специалисты. А выращивать будут пшеницу, масличные культуры, сою. Урожай будет вывозиться из РФ.
Эксперты уже говорят, что в южных регионах России свободной сельскохозяйственной земли практически нет – она обрабатывается отечественными производителями. Но захотят ли теплолюбивые узбеки осваивать Сибирь? Это пока остаётся большим вопросом.
Условия сделки пока не разглашаются.
На арендованной земле собираются работать узбекские специалисты. А выращивать будут пшеницу, масличные культуры, сою. Урожай будет вывозиться из РФ.
Эксперты уже говорят, что в южных регионах России свободной сельскохозяйственной земли практически нет – она обрабатывается отечественными производителями. Но захотят ли теплолюбивые узбеки осваивать Сибирь? Это пока остаётся большим вопросом.
Условия сделки пока не разглашаются.
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2. Вот вам, друзья, где на самом деле окно Овертона работает (а не при ЛГБТ)
Вставай на смертный бой
вышел с утра на улицу, забрал у узбека метлу и стал мести сам?
вот и не 3.14зди...