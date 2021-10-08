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Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт гастарбайтеров

Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт гастарбайтеров (4 фото)

Автор:
08 октября 2021 09:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аренда   российская земля   сельское хозяйство   узбеки   узбекистан   фермер   
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Очень мало освещения в официальной прессе получила "сделка века" между Минсельхозами России и Узбекистана. Узбекские коммерсанты собираются постепенно начать освоение земель РФ. А россияне гадают, какому региону предстоит принять у себя южных гостей.
1 октября произошла встреча представителей Министерств сельского хозяйства России и Узбекистана, на которой обсуждалось возможное предоставление российской земли для выращивания сельскохозяйственных растений. Узбекская сторона хочет сначала "прощупать почву" и арендовать 35 тыс гектаров земли, чтобы посмотреть на реализацию этого проекта. А в будущем Узбекистан планирует арендовать намного больше – до 1 млн гектаров. Свой интерес к российской земле они объясняют тем, что в Узбекистане намечается дефицит сельскохозяйственных полей, а также водных ресурсов.
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Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин рассказал, что 23 региона уже заинтересовались предложением узбекской стороны.

На арендованной земле собираются работать узбекские специалисты. А выращивать будут пшеницу, масличные культуры, сою. Урожай будет вывозиться из РФ.

Эксперты уже говорят, что в южных регионах России свободной сельскохозяйственной земли практически нет – она обрабатывается отечественными производителями. Но захотят ли теплолюбивые узбеки осваивать Сибирь? Это пока остаётся большим вопросом.

Условия сделки пока не разглашаются.

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Метки: аренда   российская земля   сельское хозяйство   узбеки   узбекистан   фермер   
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42  комментария
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18k
sanchesS80 Час назад
Кто-то в Минсельхозе походу хорошо так на карман получит.
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6k
Николай 11 минут назад
выращивать на дачах нельзя, зато узбекам в аренду это норм... появляется желание не жить в РФ, уж ты прости родина, но похоже уже не наша...
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2k
Точка 12 минут назад
Забором до неба пусть не забудут огородить эту землю!!!
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4k
RRK 20 минут назад
Это хорошо, будет много разных, интересных мигрантов которые не дадут заскучать россиянам. Спасибо Путину что заботится о народе))
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8k
Ден Полчаса назад
Не надо войны, что бы разрушить страну. Просто поставить пида. Ров у власти
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9k
Andrei Полчаса назад
Проблема России в том, что все лучшие специалисты во всех отраслях постоянно заняты написанием комментариев в интернете.
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1k
fraxinus Полчаса назад
1. Узбекистан на самом деле Китай.

2. Вот вам, друзья, где на самом деле окно Овертона работает (а не при ЛГБТ)
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803
poбт Полчаса назад
забавно
помнится нас китайцами стращали, так никто их и не увидел, теперь узбеками
кстати а байкал они собираются выпивать или росой с листьев обойдутся?
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2k
Сергей Полчаса назад
Выборы прошли!теперь можно ещё пяток лет ,,,,,,,,,
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Полчаса назад
https://mir24-tv.turbopages.org/mir24.tv/s/news/16468432/vakansii-v-polyah-pochemu-derevenskie-zhiteli-ne-hotyat-rabotat-v-selskom-hozyaistvehttps://mir24-tv.turbopages.org/mir24.tv/s/news/16468432/vakansii-v-polyah-pochemu-derevenskie-zhiteli-ne-hotyat-rabotat-v-selskom-hozyaistve



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34k
Гёз Уленшпигель 36 минут назад
Насколько я успел ознакомиться (сегодня с утра)с этой темой. Вопрос ТОЛЬКО ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ. И будет ли он в реальности непонятно.
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1k
MC 44 минуты назад
Может ВВ ислам принял?
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−28
ванюша 45 минут назад
таки план путена работает
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2k
Sergiy Rambus 47 минут назад
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28k
LEPA 53 минуты назад
Это называется экспансия.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
А в чем проблема , они же за это заплатят , да плюс землю облагородят .
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4k
tamin Час назад
Пруф пожалуйста. И не с панорамы
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10k
Мафусаил Час назад
По ходу уже всё растащили, осталась земля...
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25k
Батончик с маком Час назад
Кстати население узбекистана 33,5 млн. Получается 33 с половиной узбека на гектар. Так они к нам все переедут.
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21k
Inter Час назад
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Отдать(подарить)кусочек страны, на современном сленге называется, "дать в аренду". Вот лично я, сомневаюсь в их платёжеспособности.
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