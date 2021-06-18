Адский аттракцион: качели с детьми вышли из строя

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В одном из узбекских парков сломался аттракцион, и подростков раскрутило как на центрифуге.
Вряд ли родители детей предвидели такой исход, когда повели любимых чад в парк и купили билеты на карусель.
На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как качели начинают раскручиваться. Подростки смеются и визжат от восторга, но вскоре аттракцион набирает обороты, и начинают кричать уже взрослые.
Камера захватывает испуганного оператора аттракциона, который явно не знает, что делать и просит кого-то о помощи.
Камера захватывает испуганного оператора аттракциона, который явно не знает, что делать и просит кого-то о помощи.
На записи видно, как на помощь бегут люди и на этом она обрывается.
К сожалению, неизвестно, чем закончился этот инцидент.
К сожалению, неизвестно, чем закончился этот инцидент.
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Метки: аттракцион дети качели парк поломка узбекистан
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Скорее всего кнопка (возле которой должен стоять оператор) обесточивает всё и дальше только инерция .
Думаю что всё закончилось просто плохим состоянием этих несчастных , может слегка мордобоем .
б) обычно там есть большая красная кнопка обесточивания двигателей
Очередь сразу поредела, но и нам как-то расхотелось кататься ...
Поражает насколько некоторые безмозглые и безглазые
Ты не откажешься от списанного ламборджини от полиции Эмиратов потому, что он списан? Да мало ли по какой причине списали установку ( цвет не понравился ).
Я вот металл плавлю не из руды, а из списанного металлолома.....
ПС. Замени в своём вышеописанном комментарии фразу "списанные" на "новое изделие", и смысл не поменяется!
Можно изделие "с нуля", так за..серт, аттест, что потом...