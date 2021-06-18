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Адский аттракцион: качели с детьми вышли из строя

Адский аттракцион: качели с детьми вышли из строя (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 21:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аттракцион   дети   качели   парк   поломка   узбекистан   
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В одном из узбекских парков сломался аттракцион, и подростков раскрутило как на центрифуге.

Источник:

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Метки: аттракцион   дети   качели   парк   поломка   узбекистан   
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20k
pssst 12 часов назад
С Байконура списали? Но вообще радует, что качель стояла, как гранитная глыба. Обычно они и в штатном режиме рассыпаться готовы.
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Просто обесточить не вариант. Наверняка у этих качелей в состоянии покоя стоят тормоза, которые снимаются при запуске. И в случае обесточивания они встанут на место. И после этого кресла вырвет и ухерачит в далёко.
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Я конечно понимаю что тупой оператор просто забыл о кнопке. Но стоящие рядом родители да и посторонние люди не могли подумать что эта хренотень от электричества работает? Банально провод оторвать от качели ума не хватило?
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Да видно же, что видео ускорено
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56
IntuitCrypto 2 часа назад
a) видео явно ускорено
б) обычно там есть большая красная кнопка обесточивания двигателей
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1k
smokes 2 часа назад
Кнопка аварийной остановки.. не не слышал..
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3k
Михалыч 3 часа назад
Все там нормально, скорость воспроизведения увеличили в видео редакторе.
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33k
Лесли 🥰 3 часа назад
Земля всеми способами пытается избавиться от людей!))))) То батут, то качели, то канатка.
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2k
Роман 4 часа назад
Оператор забыл на какую кнопку нажимать?
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59
kukaracha21 5 часов назад
Пeрвыe узбeкскиe космонавты.
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443
Миша 5 часов назад
Я в своё время провисел на этой гадской центрифуге минут 40, там крякнуло чего то, и она так и остановилась плавненько, а самим вылезать не давали. Весело было.
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6
Старый Dead Миша Час назад
Провисеть - это ещё ладно. А вот, если б этот "Сюрприз" 40 минут остановить не могли - вот это был бы сюрприз!
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443
Миша Старый Dead 50 минут назад
И так неплохо развлекся. ))
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4k
livaneth 6 часов назад
Всегда на самом видном месте. Потому, что мало ли, что.
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106
Nane First NameLast 7 часов назад
Если дети не поседели, то можно брать в космонавты.
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8k
ScorpionDS 10 часов назад
Это какие-то кустарные аттракционы, лет 7 назад у нас подобный был, только немного выше, на него еще очередь стояла и мы с друзьями с полупьяну, решили попробовать. Стоим в очереди, минут 20 наверно, между сессиями "оператор" полез подкрутить там что-то в районе оси, запускают свою центрифугу и слышно что-то тарахтит вроде, а потом буквально под ноги людей прилетает такой приличный гаечный ключ, который "оператор" видимо забыл в районе оси, не то что бы скорость была сильной, но учитывая что пролетел он порядка 6-7 метров и с высоты метра 3, если бы попал в голову было больно ...

Очередь сразу поредела, но и нам как-то расхотелось кататься ...
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−63
vova old 11 часов назад
Да уж конечно Впечатление у детей надолго. Я вот только не пойму почему нельзя где-то было провод выдрать и обесточить. ещё бы хотелось чтобы автор перевёл что там Люди кричат, но в любом случае я теперь в такую не сяду
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1
Илья Моторный 11 часов назад
Ну да, самая элементарная функция любого видеоредактора - изменить скорость ролика. Это элементарно видно и по движениям людей, и по развиванию веток на ветру. Но, зато автор видео за высер, как минимум лайков , а может и бабла себе срубил. Для этого и делалось
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392
Graf Otodrakula Илья Моторный Час назад
Умник,открой глаза.И это не ветер,а качели на каждом витке по веткам бьют и люди в норм режиме двигаются
Поражает насколько некоторые безмозглые и безглазые
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19k
Ватаку Накомоде 12 часов назад
Надо еще было ту музыку из Интерстеллара наложить
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486
Гасан Ватаку Накомоде 12 часов назад
и что бы ты под эту музыку крутился
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636
X Æ A-12 12 часов назад
Обесточить не пробывал.
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293
Сигизмунд Лазаревич 13 часов назад
я думаю, что они накатались на всю жизнь. Если выжили конечно.
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30k
Михаил 13 часов назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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1k
vitstd 13 часов назад
покупаются списанные "качельки" на западных свалках , за бабулеты проходят сертификацию, аттестацию механизмов - и все. А потом происходят "несчастные случаи"и И никаких выводов не делается. ( ... чтоб на законодательном уровне ЗАПРЕТИТЬ приобретение техники,предназначенной для подобного рода "эксплуатации" - так никто из "государственных мужей" и не заикается..)
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