Зачем Украина купила у Британии ледокол, если Арктика далеко, а Чёрное море не замерзает?

Корабль BAS RRS «Джеймс Кларк Росс» © CC BY-SA 3.0, User Tom L-C

Хотя, по поводу «новенького» – это я прям приукрасил. Ледоколу свыше 30 лет. Он на 1 год старше самой Украины в нынешней её модификации.

Изначально корабль принадлежал британцам, но те решили обзавестись новым судном, а этот раритет уникальный образец они передали украинцам.

$5,5 млн – дорого или нет?

Так уж совпало, что масса судна – около 5,5 тысяч тонн. Таким образом, за каждый килограмм корабля украинцы заплатили по 1 доллару, или 70 с лишним рублей.

Т.к. сделка происходила летом, когда чермет был ого-го какой дорогой, то можно сказать, что ледокол был куплен примерно по цене металлолома.

Не исключено, что британцы изначально его в металло-кассу и хотели отогнать, но тут их перехватили ушлые киевляне, с криками:

– Та ви що?! Чому добру пропадати??? Мы його купимо!

Ну, и купили… На днях вот в Одессу он прибыл. Ледокол. В курортную Одессу. Там сейчас море +23*С. Хорошие фоточки у туристов на пляже будут.

Зачем оно им надо?

«Подводная лодка заблудилась в степях Украины» – теперь эта шутка заиграла новыми красками.

Согласитесь, на первый взгляд новость о покупке ледокола для Украины вызывает легкий смешок. Ведь где Украина, а где льды? Арктики у них нет. Черное море не замерзает (ну, разве что слегка и очень редко).

Где они его использовать собрались? На рейсах Одесса-Бердянск? Или… Может, Украина решила вторгнуться в традиционную вотчину России – Северный Ледовитый океан? Напасть, так сказать, с черного хода?

Нет, все гораздо проще. Украинцы на этом ледоколе собрались ходить… в Антарктиду. А это, на минуточку, 14-15 тысяч километров от Одессы!