Зачем Украина купила у Британии ледокол, если Арктика далеко, а Чёрное море не замерзает?

5,5 миллионов долларов или 400 миллионов рублей – такова сумма сделки, благодаря которой Украина стала счастливой обладательницей новенького ледокола.
Корабль BAS RRS «Джеймс Кларк Росс» © CC BY-SA 3.0, User Tom L-C
Хотя, по поводу «новенького» – это я прям приукрасил. Ледоколу свыше 30 лет. Он на 1 год старше самой Украины в нынешней её модификации.
Изначально корабль принадлежал британцам, но те решили обзавестись новым судном, а этот
раритет уникальный образец они передали украинцам.
$5,5 млн – дорого или нет?
Так уж совпало, что масса судна – около 5,5 тысяч тонн. Таким образом, за каждый килограмм корабля украинцы заплатили по 1 доллару, или 70 с лишним рублей.
Т.к. сделка происходила летом, когда чермет был ого-го какой дорогой, то можно сказать, что ледокол был куплен примерно по цене металлолома.
Не исключено, что британцы изначально его в металло-кассу и хотели отогнать, но тут их перехватили ушлые киевляне, с криками:
– Та ви що?! Чому добру пропадати??? Мы його купимо!
Ну, и купили… На днях вот в Одессу он прибыл. Ледокол. В курортную Одессу. Там сейчас море +23*С. Хорошие фоточки у туристов на пляже будут.
Зачем оно им надо?
«Подводная лодка заблудилась в степях Украины» – теперь эта шутка заиграла новыми красками.
Согласитесь, на первый взгляд новость о покупке ледокола для Украины вызывает легкий смешок. Ведь где Украина, а где льды? Арктики у них нет. Черное море не замерзает (ну, разве что слегка и очень редко).
Где они его использовать собрались? На рейсах Одесса-Бердянск? Или… Может, Украина решила вторгнуться в традиционную вотчину России – Северный Ледовитый океан? Напасть, так сказать, с черного хода?
Нет, все гораздо проще. Украинцы на этом ледоколе собрались ходить… в Антарктиду. А это, на минуточку, 14-15 тысяч километров от Одессы!
Ох. Обещал проще объяснить, а тут – чем дальше, тем запутаннее получается. Ну, и интереснее, согласитесь?!
В общем – Антарктида. Не многие знают, но Украина владеет там полярной станцией – «Академик Вернадский«.
Станция расположена, конечно, не там, где наша «Восток», т.е. не в самой ж… в общем, не в самой холодной части материка, а так – с краешка. Даже не на самом теле Антарктиды, а на острове у Большого Антарктического полуострова. Вот тут:
Географически это примерно «напротив» Южной Америки. До этой точки от Одессы и вовсе – около 17 000 километров!
Тут, наверное, многие прониклись и восхитились – ого! Украинцы аж станцию в Антарктиде построили. И пусть не в самой ж.., но все-таки пингвины там из окна видны – а это уже достижение.
Да, полярная станция вещь хорошая, эксклюзивная. По пальцам пересчитать те страны, у которых такая есть. Только вот своего «Вернадского» украинцы не строили. Они его купили в 1996 году у все тех же британцев.
Хотя… Как купили?.. Сумма сделки составляла 1 фунт стерлингов. То есть, станцию Украине просто отдали. Видимо, судьба у нее такая –
донашивать использовать всё за старшим братом товарищем.
Для обеспечения деятельности станции и нужен ледокол. Ну, там – еду, топливо, оборудование, тризубы завозить. Людей менять и т.д. Может, и туристиков каких на попутке добросят – гроши лишними не бывают.
Выгодна ли эта сделка для Украины?
Не смотря на ироничный настрой моего письма, доподлинно неизвестно, вредна эта сделка Украине или нет.
С одной стороны, конечно, ледокол (пусть и 30-летний) им реально достался даром. К тому же, раз есть полярная станция – то добираться до нее тоже как-то надо. Раньше для этого Украина чужие ледоколы фрахтовала, а это немалые деньги. Ледоколов в мире не так много, да и то почти все – российские.
С другой стороны, ледокол старый, поношенный. Ему требуется капремонт и, как говорят, 6 миллионов долларов в год на содержание. Также, не совсем понятно, зачем Украине полярная станция, от которой даже Британия отказалась (с ее то экономической мощью 90-х годов).
В общем, все очень неоднозначно. И все-таки, там наверное тоже не дураки сидят. И если эта сделка – не часть какого-то бюджетного распила (что тоже может быть), то значит там все посчитали и ледокол приобрели не за зря. По крайней мере, в это хочется верить.
Источник:
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А россиянину (или украинцу) на участок парочку сложить БЕСПЛАТНО - он их не торопясь распилит на кровельные "черепицы", или дом обошьёт. Не промокает, не гниёт, красить не надо. Поверхность гладкая - снег будет скатываться легко.
Есть ещё потребность в заборах, стеновых панелях для ферм, домик-прянииик тоже из чего-то построить надо...