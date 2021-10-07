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Зачем Украина купила у Британии ледокол, если Арктика далеко, а Чёрное море не замерзает?

Зачем Украина купила у Британии ледокол, если Арктика далеко, а Чёрное море не замерзает? (4 фото)

Автор:
07 октября 2021 17:28
Метки: ледокол   новости   украинцы   
1628
4

5,5 миллионов долларов или 400 миллионов рублей – такова сумма сделки, благодаря которой Украина стала счастливой обладательницей новенького ледокола.

Корабль BAS RRS «Джеймс Кларк Росс» © CC BY-SA 3.0, User Tom L-C

Хотя, по поводу «новенького» – это я прям приукрасил. Ледоколу свыше 30 лет. Он на 1 год старше самой Украины в нынешней её модификации.

Изначально корабль принадлежал британцам, но те решили обзавестись новым судном, а этот раритет уникальный образец они передали украинцам.

$5,5 млн – дорого или нет?

Так уж совпало, что масса судна – около 5,5 тысяч тонн. Таким образом, за каждый килограмм корабля украинцы заплатили по 1 доллару, или 70 с лишним рублей.

Т.к. сделка происходила летом, когда чермет был ого-го какой дорогой, то можно сказать, что ледокол был куплен примерно по цене металлолома.

Не исключено, что британцы изначально его в металло-кассу и хотели отогнать, но тут их перехватили ушлые киевляне, с криками:

– Та ви що?! Чому добру пропадати??? Мы його купимо!

Ну, и купили… На днях вот в Одессу он прибыл. Ледокол. В курортную Одессу. Там сейчас море +23*С. Хорошие фоточки у туристов на пляже будут.

Зачем оно им надо?

«Подводная лодка заблудилась в степях Украины» – теперь эта шутка заиграла новыми красками.

Согласитесь, на первый взгляд новость о покупке ледокола для Украины вызывает легкий смешок. Ведь где Украина, а где льды? Арктики у них нет. Черное море не замерзает (ну, разве что слегка и очень редко).

Где они его использовать собрались? На рейсах Одесса-Бердянск? Или… Может, Украина решила вторгнуться в традиционную вотчину России – Северный Ледовитый океан? Напасть, так сказать, с черного хода?

Нет, все гораздо проще. Украинцы на этом ледоколе собрались ходить… в Антарктиду. А это, на минуточку, 14-15 тысяч километров от Одессы!

×

Ох. Обещал проще объяснить, а тут – чем дальше, тем запутаннее получается. Ну, и интереснее, согласитесь?!

В общем – Антарктида. Не многие знают, но Украина владеет там полярной станцией – «Академик Вернадский«.

Станция расположена, конечно, не там, где наша «Восток», т.е. не в самой ж… в общем, не в самой холодной части материка, а так – с краешка. Даже не на самом теле Антарктиды, а на острове у Большого Антарктического полуострова. Вот тут:

Географически это примерно «напротив» Южной Америки. До этой точки от Одессы и вовсе – около 17 000 километров!

Тут, наверное, многие прониклись и восхитились – ого! Украинцы аж станцию в Антарктиде построили. И пусть не в самой ж.., но все-таки пингвины там из окна видны – а это уже достижение.

Да, полярная станция вещь хорошая, эксклюзивная. По пальцам пересчитать те страны, у которых такая есть. Только вот своего «Вернадского» украинцы не строили. Они его купили в 1996 году у все тех же британцев.

Хотя… Как купили?.. Сумма сделки составляла 1 фунт стерлингов. То есть, станцию Украине просто отдали. Видимо, судьба у нее такая – донашивать использовать всё за старшим братом товарищем.

Для обеспечения деятельности станции и нужен ледокол. Ну, там – еду, топливо, оборудование, тризубы завозить. Людей менять и т.д. Может, и туристиков каких на попутке добросят – гроши лишними не бывают.

Выгодна ли эта сделка для Украины?

Не смотря на ироничный настрой моего письма, доподлинно неизвестно, вредна эта сделка Украине или нет.

С одной стороны, конечно, ледокол (пусть и 30-летний) им реально достался даром. К тому же, раз есть полярная станция – то добираться до нее тоже как-то надо. Раньше для этого Украина чужие ледоколы фрахтовала, а это немалые деньги. Ледоколов в мире не так много, да и то почти все – российские.

С другой стороны, ледокол старый, поношенный. Ему требуется капремонт и, как говорят, 6 миллионов долларов в год на содержание. Также, не совсем понятно, зачем Украине полярная станция, от которой даже Британия отказалась (с ее то экономической мощью 90-х годов).

В общем, все очень неоднозначно. И все-таки, там наверное тоже не дураки сидят. И если эта сделка – не часть какого-то бюджетного распила (что тоже может быть), то значит там все посчитали и ледокол приобрели не за зря. По крайней мере, в это хочется верить.

Источник:

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Метки: ледокол   новости   украинцы   
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27k
lem02 3 часа назад
Ни как не пойму. Чего это Настя Кузнецова озаботилась покупкой Украиной ледокола? Вот какое Насте Кузнецовой дело до украинского ледокола?
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30k
Растрелли В.В. 15 минут назад
Только рад за братьев наших меньших. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Донбасс не обстреливало.
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13k
Владислав Грецов 48 минут назад
кому то нехило откатили...
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Так ведь зима скоро, газа мало - будут лёд на Крещатике проламывать для президентского кортежа...
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Их куратори придумали какуюто гадост для осуществления котороы неопходим ледокол .Вот и как каждий добропорядочний подхвостник Украина приобрела всё необходимое для осуществления етой гадости.Ещё не мношко и все ми узнаём что за гадост .
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−45
Юра 2 часа назад
Недолго ему плавать с дюймовой левой резьбой. Кто его обслуживать будет и чем?
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10k
K7OO 2 часа назад
Если прежние власти в случае чего могли хотя бы в Ростове затихариться, то нынешним и это не светит. Остается только один вариант - Антарктида. Потому и купили.)
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3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Насчет того что ЧМ не замерзает.Скорее утечка из минобороны РФ ибо как раз на зиму 21-22 года должны быть проведены испытания климатического комплекса Арфа 1 в результате на западе ЧМ в январе -феврале 2022 года должны установиться температуры от минус 20 до минус 35 градусов Цельсия .
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54k
parallax 2 часа назад
Намедни узнал из немецкогоТВ, что Украина покупает в Европе бэушные лопасти от ветрогенераторов. Если американцы вынуждены такие лопасти захоранивать, то ушлые европейцы решили проблему неперерабатываемых отходов, гораздо эффективней. Ещё и прибыль получают
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68k
Пётровыч 2 часа назад
А что если они его отправят наверх и подниму флаг "весёлый роджер"?
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857
Алексей Попов 2 часа назад
По ходу стоит он лям, а кому то надо было пять, вот и купили хоть что нибудь...
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71
Brodyaga 3 часа назад
а зачем России ледоколы в Астрахани? https://www.rosmorport.ru/filials/asf_serv_ice/https://www.rosmorport.ru/filials/asf_serv_ice/
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597k
Alexey Berestenko 3 часа назад
Как говорит мой друг с самостийной - А шоб було!
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32k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
"James Clark Ross" - не ледокол, а исследовательское судно с усиленным корпусом, предназначенное для работы в Антарктике. Усиленный корпус позволяет судну колоть молодой лед, идти через разбитый лед толщиной до 1,5 м или через плавучие льды толщиной свыше 3 м.
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5k
Ruk 4 часа назад
5 лямов за ледокол - копейки. отобьют проводками в Антарктике
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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