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В Дубае прикрыли Давида, чтобы не обижал мусульман

В Дубае прикрыли Давида, чтобы не обижал мусульман (7 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Dubai Expo   ynews   давид   дубай   новости   скромность   целомудренность   чувства мусульман   
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Организаторы выставки Dubai Expo прикрыли причинные места 5-метроой копии знаменитой статуи Давида, установленной в итальянском павильоне. Как утверждается, это было сделано, чтобы не задеть чувства мусульман.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Dubai Expo   ynews   давид   дубай   новости   скромность   целомудренность   чувства мусульман   
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6  комментариев
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15k
homerchik 23 минуты назад
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-(0)_(0)- 3 минуты назад
А итальянцам в голову не пришло что Давид кроме того что он голый он ещё и еврей?
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1k
-(0)_(0)- 4 минуты назад
Мне вот интересно, а наличие половых огранов у самих мусульман, их не оскорбляет? Ну и делали бы отрезание вместо обрезания, и размножались бы через пробирку, святоши блин!
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57k
pynh 5 минут назад
длбоебы. лучше бы ослое#ов прикрыли.
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9k
☾ Атеист ☽ 17 минут назад
какие обидчивые они... поди маленький очень?)
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7k
Alexandr Barhudarov 19 минут назад
Как может такой скромный размер кого то обидеть?
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