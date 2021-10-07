В Дубае прикрыли Давида, чтобы не обижал мусульман

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Организаторы выставки Dubai Expo прикрыли причинные места 5-метроой копии знаменитой статуи Давида, установленной в итальянском павильоне. Как утверждается, это было сделано, чтобы не задеть чувства мусульман.
Гигантская 3D-копия знаменитой статуи Давида Микеланджело, представленная на выставке Dubai Expo, вызвала споры после того, как организаторы решили скрыть мужественность статуи, чтобы не оскорбить консервативных мусульман.
5-метрова, возможно, самой узнаваемой обнаженной натуры в мире была предоставлена на выставку Италией для демонстрации в итальянском павильоне мероприятия, но после долгих размышлений организаторы мероприятия решили разместить статую внутри колонны, прикрыв ее мужское естество каменными плитами.
5-метрова, возможно, самой узнаваемой обнаженной натуры в мире была предоставлена на выставку Италией для демонстрации в итальянском павильоне мероприятия, но после долгих размышлений организаторы мероприятия решили разместить статую внутри колонны, прикрыв ее мужское естество каменными плитами.
Выставка Dubai Expo 2020, которая должна была состояться в прошлом году, но была отложена из-за пандемии, направлена на демонстрацию примеров инноваций и культуры из стран всего мира. Власти ОАЭ надеются, что она привлечет больше инвестиций и туризма в регион.
Но публичная нагота не разрешена в Объединенных Арабских Эмиратах, и, как сообщает итальянская газета La Repubblica, открытие статуи с участием высокопоставленных лиц Эмиратов вызвало «огромные затруднения».
Но публичная нагота не разрешена в Объединенных Арабских Эмиратах, и, как сообщает итальянская газета La Repubblica, открытие статуи с участием высокопоставленных лиц Эмиратов вызвало «огромные затруднения».
Итальянские художники и искусствоведы выступили против решения закрыть большую часть копии Давида каменными щитами.
Оригинальная статуя Давида была вылеплена Микеланджело в 1504 году и первоначально была установлена на площади Синьории во Флоренции, а в 1873 году была перенесена во Флорентийскую академию изящных искусств. Это одно из самых узнаваемых произведений искусства в мире и по сей день является одной из самых больших туристических достопримечательностей Италии.
Версия Дэвида, которая стоит на выставке Dubai Expo, является точной 5-метровой копией оригинала, выполненной с помощью лазерного сканирования и технологии 3D-печати. Реплика из смолы была обработана мраморной пылью, чтобы передать эстетику оригинальной скульптуры.
Однако в то время как оригинальный Дэвид выставлен на всеобщее обозрение, Давид в Дубае был помещен в цилиндрическую камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что не позволяет зрителям увидеть большую часть реплики.
Версия Дэвида, которая стоит на выставке Dubai Expo, является точной 5-метровой копией оригинала, выполненной с помощью лазерного сканирования и технологии 3D-печати. Реплика из смолы была обработана мраморной пылью, чтобы передать эстетику оригинальной скульптуры.
Однако в то время как оригинальный Дэвид выставлен на всеобщее обозрение, Давид в Дубае был помещен в цилиндрическую камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что не позволяет зрителям увидеть большую часть реплики.
Итальянский искусствовед Витторио Сгарби назвал сокрытие Давида организаторами мероприятия «гротескным и нелепым», заявив, что «отмена части Давида Микеланджело - это просто низкопоклонство перед религией и культурой Эмиратов». А вот Давиде Рампелло, директор итальянского павильона на выставке Dubai Expo, защищал это решение как «уникальный подход» и отрицал, что это вопрос государственной цензуры. «Это другая перспектива, новая, интроспективная и эмоциональная, - сказал Рампелло. Он также указал, что посетители, входящие с уровня первого этажа, по-прежнему смогут увидеть статую целиком, хотя организаторы мероприятия заявили, что нижний уровень будет доступен только для VIP-персон.
Другой итальянец, работавший над проектом, сказал в интервью: «Мы даже думали надеть нижнее белье на статую, но уже не успевали. Мы слишком поздно поняли, что привезти статую обнаженного мужчины в Эмираты - это ошибка».
Dubai Expo 2020 - это настоящий плавильный котел культуры, технологий и инноваций. Первая всемирная выставка на Ближнем Востоке может похвастаться более чем 190 странами-участницами. Дубай вложил миллиарды долларов в то, чтобы сделать деревню Экспо настояще достопримечательностью и соблазном для международных инвесторов - другими словами, символом самих Объединенных Арабских Эмиратов.
Страны, представленные в Европейском парламенте, открыли огромные павильоны на выставке Expo, при этом многие из них обвиняют друг друга в использовании своих павильонов в качестве политической рекламы.
Страны, представленные в Европейском парламенте, открыли огромные павильоны на выставке Expo, при этом многие из них обвиняют друг друга в использовании своих павильонов в качестве политической рекламы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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