В Дубае прикрыли Давида, чтобы не обижал мусульман

Оригинальная статуя Давида была вылеплена Микеланджело в 1504 году и первоначально была установлена на площади Синьории во Флоренции, а в 1873 году была перенесена во Флорентийскую академию изящных искусств. Это одно из самых узнаваемых произведений искусства в мире и по сей день является одной из самых больших туристических достопримечательностей Италии.

Версия Дэвида, которая стоит на выставке Dubai Expo, является точной 5-метровой копией оригинала, выполненной с помощью лазерного сканирования и технологии 3D-печати. Реплика из смолы была обработана мраморной пылью, чтобы передать эстетику оригинальной скульптуры.

Однако в то время как оригинальный Дэвид выставлен на всеобщее обозрение, Давид в Дубае был помещен в цилиндрическую камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что не позволяет зрителям увидеть большую часть реплики.