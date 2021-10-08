Пост для тех, кто не читает лицензионные соглашения





В серии "Южного парка" под названием "Человекайпадоножка" Кайл становится подопытным в нечеловеческом эксперименте Стива Джобса. Злобный глава Apple заманил Кайла хитро составленным лицензионным соглашением. Оказалось, что только лишь Кайл не читал длинное соглашение, написанное мелким шрифтом, и поэтому попался в ловушку Джобса. А вы тоже не читаете лицензионные соглашение, когда устанавливаете популярные приложения? Давайте узнаем, на что же мы соглашаемся, тыкнув "Подтверждаю своё согласие", и что эти приложения могут делать после нашего согласия.



