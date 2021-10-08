Пост для тех, кто не читает лицензионные соглашения

Лицензионное соглашение - это как женская логика, ничего не понятно, но вынужден соглашаться.
В серии "Южного парка" под названием "Человекайпадоножка" Кайл становится подопытным в нечеловеческом эксперименте Стива Джобса. Злобный глава Apple заманил Кайла хитро составленным лицензионным соглашением. Оказалось, что только лишь Кайл не читал длинное соглашение, написанное мелким шрифтом, и поэтому попался в ловушку Джобса. А вы тоже не читаете лицензионные соглашение, когда устанавливаете популярные приложения? Давайте узнаем, на что же мы соглашаемся, тыкнув "Подтверждаю своё согласие", и что эти приложения могут делать после нашего согласия.
- Сохраняет информацию о пользователе, даже если он не зарегистрирован в соцсети, а просто зашёл посмотреть чей-то твит.
- Просматривает личные сообщения на наличие в них спама, запрещённого контента и сохраняет информацию о том, кому, откуда и во сколько вы писали.
- Собирает и хранит информацию о местоположении пользователя.
- Может удалить или ограничить распространение любого контента.
- Собирает историю браузера.
- Может удалить любой аккаунт без объяснения причины.
- Сохраняет удалённый контент
- Пользователь отказывается в полной мере, разрешенной законом, от любых претензий к сайту, связанных с моральными правами на контент. (То есть иск о защите чести и достоинства подать против сайта не получится, если вы оказались на одном из представленных на нём видео).
- Сайт по собственному усмотрению и без объяснения причин может удалить любой контент, не являющимся контентом для взрослых (как и любой другой контент).
- Сайт просматривает, отслеживает, принимает или отклоняет всё, что публикуется на сайте, включая комментарии и личные сообщения.
- "Время от времени" может ограничивать пользование сайтом или разделами сайта любым пользователям, включая зарегистрированных.
- Удалённый контент сохраняется.
YouTube
- Просматривает историю браузера.
- Сохраняет копии удалённых видео.
- Использует различные технологии для сбора и хранения информации о пользователе, включая файлы cookie, пиксельные теги, локальное хранилище.
- Может раскрывать информацию о пользователе, не уведомляя об этом пользователя.
- Не гарантирует, что загруженный вами контент будет доступен в любое время. То есть сервис не дает никаких гарантий относительно бесперебойного обслуживания.
Wikipedia
- Может удалить ваш аккаунт без причины и без предупреждения.
- Будет сопротивляться законным запросам о предоставлении информации о пользователе насколько это возможно.
- Пользователь несет юридическую ответственность за свой вклад в "Википедию", поэтому для собственной защиты вам следует проявлять осторожность и избегать размещения любого контента, который может привести к уголовной или гражданской ответственности.
- Разрешает использовать псевдонимы.
- Сохраняет информацию о пользователе, даже если он не зарегистрирован в соцсети, а просто зашёл посмотреть фотки.
- Имеет право использовать ваше имя пользователя, изображение профиля и информацию о ваших действиях (например, лайки) в рекламе, которая показывается другим пользователям, без какой-либо компенсации вам.
- Читает ваши личные сообщения.
- Facebook получает информацию о вашем устройстве через приложение Instagram.
- Отслеживает вашу активность в других приложениях и на других сайтах.
- Даже после удаления профиля Instagram сохраняет некоторые личные данные пользователя.
- Сохраняет информацию о пользователе, даже если он не зарегистрирован в соцсети, а просто зашёл посмотреть чей-то пост.
- Имеет право использовать ваше имя пользователя, изображение профиля и информацию о ваших действиях (например, лайки) в рекламе, которая показывается другим пользователям без какой-либо компенсации вам.
- Читает ваши личные сообщения.
- Использует информацию о пользователе, в том числе информацию о его интересах, действиях и друзьях, для выбора и персонализации рекламы.
- Собирает биометрические данные при помощи технологии распознавания лиц.
- Запрещает использование псевдонимов.
- Может менять или удалять ваше имя.
Источник:
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Пользователь отказывается в полной мере, разрешенной законом, от любых претензий к сайту, связанных с моральными правами на контент. (То есть иск о защите чести и достоинства подать против сайта не получится, если вы оказались на одном из представленных на нём видео).
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Сначала много думал, потом долго ржал...
Это же надо такую бредятину написать...