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Пост для тех, кто не читает лицензионные соглашения

Пост для тех, кто не читает лицензионные соглашения (7 фото)

Автор:
08 октября 2021 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интернет   подпись   соглашение   
735
7

Лицензионное соглашение - это как женская логика, ничего не понятно, но вынужден соглашаться.


В серии "Южного парка" под названием "Человекайпадоножка" Кайл становится подопытным в нечеловеческом эксперименте Стива Джобса. Злобный глава Apple заманил Кайла хитро составленным лицензионным соглашением. Оказалось, что только лишь Кайл не читал длинное соглашение, написанное мелким шрифтом, и поэтому попался в ловушку Джобса. А вы тоже не читаете лицензионные соглашение, когда устанавливаете популярные приложения? Давайте узнаем, на что же мы соглашаемся, тыкнув "Подтверждаю своё согласие", и что эти приложения могут делать после нашего согласия.


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Метки: интернет   подпись   соглашение   
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RomaXz Полчаса назад
Мне нравится это страшное " сохраняет информацию о пользователе". Хорошая пугалка :)
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10k
Majul Полминуты назад
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28k
Игорь Полчаса назад
Pornhub
Пользователь отказывается в полной мере, разрешенной законом, от любых претензий к сайту, связанных с моральными правами на контент. (То есть иск о защите чести и достоинства подать против сайта не получится, если вы оказались на одном из представленных на нём видео).
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Сначала много думал, потом долго ржал...

Это же надо такую бредятину написать...
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