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Гарри Гардинер: "человек-муха", который не боялся высоты

Гарри Гардинер: "человек-муха", который не боялся высоты (13 фото)

Автор:
07 октября 2021 15:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь замечательных людей   Исторические факты   Удивительные судьбы   без страховки   верхолаз   вот это да!   гарри гардинер   человек-муха   
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В начале 20 века в США начали появляться первые небоскребы, а с ними - и первые авантюристы-верхолазы, ради денег и славы готовые на всё. Этих отважных смельчаков прозвали "людьми-мухами", ведь они умудрялись вскарабкаться по стене многоэтажного здания, цепляясь за нее пальцами и упираясь ногами. Без какой-либо страховки, без специального снаряжения, в той же одежде, в какой ходили по улице.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь замечательных людей   Исторические факты   Удивительные судьбы   без страховки   верхолаз   вот это да!   гарри гардинер   человек-муха   
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Опиум для народа Полчаса назад
Смелый человек-это тот,кто преодолевает свой страх и делает дело. Потому что надо. А вот такие вот гардинеры,зацеперы и другие "бучие сруферы просто адреналинозависимые долбо"бы. И ладно бы сами убивались,не жаль,говна полно. Плохо что они подают плохой пример другим долбо"бам. А ХЗ,может и этих тоже нех"й жалеть...
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