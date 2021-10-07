Гарри Гардинер: "человек-муха", который не боялся высоты

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В начале 20 века в США начали появляться первые небоскребы, а с ними - и первые авантюристы-верхолазы, ради денег и славы готовые на всё. Этих отважных смельчаков прозвали "людьми-мухами", ведь они умудрялись вскарабкаться по стене многоэтажного здания, цепляясь за нее пальцами и упираясь ногами. Без какой-либо страховки, без специального снаряжения, в той же одежде, в какой ходили по улице.
Одним из самых известных "людей-мух" был Гарри Гардинер. Первый небоскреб он одолел в 1905 году, а к концу своей необычной карьеры в середине 20-х годов забрался уже на 700 высоток. Эти восхождения Гардинер поставил на поток: ему охотно платили за рекламу компаний и товаров, ведь посмотреть на "человека-муху" собирались тысячные толпы. В разгар славы Гарри Гардинер рекламировал даже военные облигации!
Его выступления действительно привлекали огромное количество людей. В декабре 1916 года более 30 000 человек собрались, чтобы посмотреть, как Гарри поднимается на здание Omaha World Herald. Еще 30 000 человек пришли в восторг от его восхождения на небоскреб Terre Haute Indiana, и 22 000 человек наблюдали, как он взбирается на вершину здания в Денвере. Однако пик карьеры Гардинера пришелся на Детройт в сентябре 1916 года, когда за его успешным восхождением на 14-этажное здание Majestic Building наблюдали более 150 000 человек.
А в 1926 году Гарри Гардинер неожиданно для всех исчез. Пропал без вести. Ходили слухи, что в Париже у подножия Эйфелевой башни в 1933 году было найдено тело человека, крайне похожего на Гарри по описанию. Бедняга не с высоты упал - его кто-то избил до смерти. Однако был ли это на самом деле Гардинер, так и осталось загадкой.
Его выступления действительно привлекали огромное количество людей. В декабре 1916 года более 30 000 человек собрались, чтобы посмотреть, как Гарри поднимается на здание Omaha World Herald. Еще 30 000 человек пришли в восторг от его восхождения на небоскреб Terre Haute Indiana, и 22 000 человек наблюдали, как он взбирается на вершину здания в Денвере. Однако пик карьеры Гардинера пришелся на Детройт в сентябре 1916 года, когда за его успешным восхождением на 14-этажное здание Majestic Building наблюдали более 150 000 человек.
А в 1926 году Гарри Гардинер неожиданно для всех исчез. Пропал без вести. Ходили слухи, что в Париже у подножия Эйфелевой башни в 1933 году было найдено тело человека, крайне похожего на Гарри по описанию. Бедняга не с высоты упал - его кто-то избил до смерти. Однако был ли это на самом деле Гардинер, так и осталось загадкой.
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"Человек-муха" взбирается по стенам здания суда Камдена, штат Нью-Джерси, 10 февраля 1915 года.
9 июня 1916 года Гарри Гардинер забрался на здание Omaha World-Herald на пересечении 15-й улицы и Фарнам-стрит. Толпа из 30-35 тысяч человек, собравшаяся внизу, ахала и дрожала от страха. Гардинер был невозмутим.
Гарри Гарднер поднимается на здание Лоуренса в Бостоне, 1918 год. Целью был сбор средств для Фонда Красного Креста.
Гарри Гардинер взбирается на 17-этажное здание Ванкувер Уорлд Билдинг (позже известное как Башня Солнца) на углу улиц Пендер и Камби.
"Человек-муха" поднимается на Мировую башню на углу Битти и Вест-Пендер в Ванкувере, 1918 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь замечательных людей Исторические факты Удивительные судьбы без страховки верхолаз вот это да! гарри гардинер человек-муха
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