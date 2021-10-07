Гарри Гардинер: "человек-муха", который не боялся высоты

Одним из самых известных "людей-мух" был Гарри Гардинер. Первый небоскреб он одолел в 1905 году, а к концу своей необычной карьеры в середине 20-х годов забрался уже на 700 высоток. Эти восхождения Гардинер поставил на поток: ему охотно платили за рекламу компаний и товаров, ведь посмотреть на "человека-муху" собирались тысячные толпы. В разгар славы Гарри Гардинер рекламировал даже военные облигации!



Его выступления действительно привлекали огромное количество людей. В декабре 1916 года более 30 000 человек собрались, чтобы посмотреть, как Гарри поднимается на здание Omaha World Herald. Еще 30 000 человек пришли в восторг от его восхождения на небоскреб Terre Haute Indiana, и 22 000 человек наблюдали, как он взбирается на вершину здания в Денвере. Однако пик карьеры Гардинера пришелся на Детройт в сентябре 1916 года, когда за его успешным восхождением на 14-этажное здание Majestic Building наблюдали более 150 000 человек.



А в 1926 году Гарри Гардинер неожиданно для всех исчез. Пропал без вести. Ходили слухи, что в Париже у подножия Эйфелевой башни в 1933 году было найдено тело человека, крайне похожего на Гарри по описанию. Бедняга не с высоты упал - его кто-то избил до смерти. Однако был ли это на самом деле Гардинер, так и осталось загадкой.