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Химия и жизнь: в формулу напитка 7UP изначально входило лекарство от депрессии

Химия и жизнь: в формулу напитка 7UP изначально входило лекарство от депрессии (4 фото)

Автор:
06 октября 2021 14:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   антидепрессанты   газированные напитки   как это было   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   
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О том, что в оригинальный состав Coca-Cola входили листья коки, знают все. Но, оказывается, это был не единственный безалкогольный напиток с необычными ингредиентами. Его собрат, газированный напиток с лимонно-лаймовым вкусом 7UP изначально содержал известный антидепрессант.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   антидепрессанты   газированные напитки   как это было   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   
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18k
Сергей Костюнин Час назад
И чё делать теперь ?
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19k
kamanch 8 минут назад
Антидепрессанты не лечат от депрессии, они просто подавляют эмоции, любые, вообще все.
Челу становиться ни плохо, ни хорошо, челу пох на все.
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7k
sivanov1079 23 минуты назад
7up так назывался, и включал антидепрессант потому, что это был напиток для подъема с похмела. Встал и пошел. Работать.
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Млять, а мы им когда-то водку запивали)))
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11k
Проктолог-иллюзионист 48 минут назад
А что не так со вкусом Dr.Pepper? Мне он даже больше нравится чем все другие.
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