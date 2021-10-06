Химия и жизнь: в формулу напитка 7UP изначально входило лекарство от депрессии

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О том, что в оригинальный состав Coca-Cola входили листья коки, знают все. Но, оказывается, это был не единственный безалкогольный напиток с необычными ингредиентами. Его собрат, газированный напиток с лимонно-лаймовым вкусом 7UP изначально содержал известный антидепрессант.
Напиток 7UP был изобретен в 1929 году Чарльзом Лейпером Григгом из компании The Howdy Corporation. Он появился на рынке в том же году под названием Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda, всего за две недели до краха на Уолл-стрит 1929 года, который спровоцировал Великую депрессию. Безалкогольный напиток был назван так из-за одного из семи его ингредиентов: цитрата лития.
Литий - это стабилизирующее настроение лекарство, когда-то использовавшееся для лечения депрессии и биполярного расстройства. Его включение в формулу 7UP произошло в то время, когда это химическое вещество добавлялось практически ко всем продуктам, которые рекламировались как лекарственные по своей природе. Литиевые источники и омолаживающие ванны были популярны на протяжении десятилетий, и, в частности, цитрат лития считался весьма полезным для здоровья.
Однако врачи в то время не знали о влиянии лития при приеме внутрь в больших дозах. Фактически, его пагубные последствия не могли быть изучены до середины века, и компания 7UP - в то время известная как 7 Up Lithiated Lemon Soda - удалила его из своей формулы лишь в 1948 году.
Формула безалкогольного напитка менялась много раз на протяжении многих лет. Название 7UP он получил в 1936 году.
Однако врачи в то время не знали о влиянии лития при приеме внутрь в больших дозах. Фактически, его пагубные последствия не могли быть изучены до середины века, и компания 7UP - в то время известная как 7 Up Lithiated Lemon Soda - удалила его из своей формулы лишь в 1948 году.
Формула безалкогольного напитка менялась много раз на протяжении многих лет. Название 7UP он получил в 1936 году.
Включение лития в исходную формулу ведет к предположению, что именно поэтому в названии напитка есть цифра «7», так как этот элемент имеет атомную массу примерно равную семи. Есть и другие мнения - что цифра «7» происходит от исходного количества ингредиентов в формуле или потому, что напиток продавался в бутылках по 7 унций, а не в бутылках по 6 унций, которые использовали другие компании.
Когда-то существовала также теория, что цифра «7» связана с pH соды. Однако с тех пор было установлено, что 7UP имеет pH около 3,79, как и у других безалкогольных напитков.
Когда-то существовала также теория, что цифра «7» связана с pH соды. Однако с тех пор было установлено, что 7UP имеет pH около 3,79, как и у других безалкогольных напитков.
Как уже было сказано выше, 7UP был не единственным напитком, который содержал лекарственные вещества или рекламировался как укрепляющий здоровье. ригинальная формула Coca-Cola известна тем, что содержит листья коки, поэтому в ней содержится небольшое количество кокаина. Его также рекламировали как лекарство от всех болезней, способное вылечить в числе прочего головные боли, импотенцию и морфиновую зависимость.
Кроме того, напиток Dr. Pepper, выпускаемый с 1885 года, хотя и не содержал запрещенных веществ, рекламировался как восстанавливающий силы… Что неудивительно, учитывая его "лечебный" вкус. Реклама подавала его как напиток, который помогает пищеварению и восстанавливает жизненные силы, бодрость и энергию.
Кроме того, напиток Dr. Pepper, выпускаемый с 1885 года, хотя и не содержал запрещенных веществ, рекламировался как восстанавливающий силы… Что неудивительно, учитывая его "лечебный" вкус. Реклама подавала его как напиток, который помогает пищеварению и восстанавливает жизненные силы, бодрость и энергию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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