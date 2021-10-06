Химия и жизнь: в формулу напитка 7UP изначально входило лекарство от депрессии

Литий - это стабилизирующее настроение лекарство, когда-то использовавшееся для лечения депрессии и биполярного расстройства. Его включение в формулу 7UP произошло в то время, когда это химическое вещество добавлялось практически ко всем продуктам, которые рекламировались как лекарственные по своей природе. Литиевые источники и омолаживающие ванны были популярны на протяжении десятилетий, и, в частности, цитрат лития считался весьма полезным для здоровья.



Однако врачи в то время не знали о влиянии лития при приеме внутрь в больших дозах. Фактически, его пагубные последствия не могли быть изучены до середины века, и компания 7UP - в то время известная как 7 Up Lithiated Lemon Soda - удалила его из своей формулы лишь в 1948 году.



Формула безалкогольного напитка менялась много раз на протяжении многих лет. Название 7UP он получил в 1936 году.