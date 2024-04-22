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Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье

Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье

Автор:
22 апреля 2024 17:43
Сообщество : Истории
Метки: Европа   забавно   истории   истории от уехавших   переехали   съемное жилье   фото   
2371
14

В каждой стране есть свои особенности. Сегодня узнаем истории от русскоговорящих пользователей, которые переехали в Европу, но до сих пор не могут смириться со многими вещами, касающимися быта.

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Метки: Европа   забавно   истории   истории от уехавших   переехали   съемное жилье   фото   
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13  комментариев
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Я конечно извиняюсь, не поняла возмущения стиркой. а сколько должна стирать стиралка? Моя на хлопке стирает часа полтора. 28 минут это так - трусишки сполоснуть
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531
Шэльмавье фон Шольценко Минуту назад
На датчиках задымления когда они начинают без причины пищать,есть смысл заменить батарейку. Про плесень, проветривать надо помещения. Регулярно.
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39k
russger 4 минуты назад
Когда так часто сигналит, это значит, что батарейки нужно заменить. Идиоты лять -_-

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1k
Sumrak58100 22 минуты назад
По поводу отсутствия смесителей. Неужели непонятно, деревня. Заткнул пробочку, налил водички из двух кранов, помыл хлебало, выткнул пробочку. И точно также посуду помыть.
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20k
speaktr-st 23 минуты назад
Комментарий к фото
Дэбилы, они орут когда батарейка садиться начинает.
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145k
parallax Полчаса назад
Ну негатива и в России хватает. Это смотря кто откуда приехал.
Про стиралку - у нас в доме тоже есть общая, но я ей не пользуюсь, поставил свою. Плесень - да если квартиру не проветривать, то она обязательно появится. Здесь нет такой системы вентиляции , как это было в России. Ибо с вентиляцией теряется тепло, которое стоит дорого. Надо хотя бы раз в лень на пять минут открывать балконную дверь и плесени не будет.
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11k
Zhora 42 минуты назад
Ну а они думали в сказку попали, что ли? Как говорится, не надо путать туризм с эмиграцией. В реальности - многое из того, что мы считаем нормой у себя в России, в западной Европе и США является роскошью. Например, круглосуточное централизованное отопление и горячая вода. Стиральные машины в квартире. Да и вообще - иметь в собственности квартиру или дом. Ведь у нас процентов 90 живут в собственном жилье, а "там" имеют недвигу в собственности хорошо, если каждый третий. Да и снимают зачастую в складчину, т.к. одному - тупо дорого.
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17k
Марина 50 минут назад
Скажу одну очевидную для всех вещь - всё упирается в деньги. Чем дороже жильё - тем комфортнее.
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671
Sadik-mardik Час назад
Отсутствие вентиляции- полная жесть. Сырость постоянная.
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27k
сеньор Леонсио Час назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1630 постов (1582 в горячем)

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