Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье

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В каждой стране есть свои особенности. Сегодня узнаем истории от русскоговорящих пользователей, которые переехали в Европу, но до сих пор не могут смириться со многими вещами, касающимися быта.
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Про стиралку - у нас в доме тоже есть общая, но я ей не пользуюсь, поставил свою. Плесень - да если квартиру не проветривать, то она обязательно появится. Здесь нет такой системы вентиляции , как это было в России. Ибо с вентиляцией теряется тепло, которое стоит дорого. Надо хотя бы раз в лень на пять минут открывать балконную дверь и плесени не будет.