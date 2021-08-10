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История человека, который провел 18 лет в аэропорту

История человека, который провел 18 лет в аэропорту (6 фото)

Автор:
10 августа 2021 23:02
Сообщество : Истории
Метки: Терминал   кино   основано на реальных событиях   сэр альфред   фильм   
2095
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А вы знали, что фильм «Терминал» с Томом Хэнксом основан на реальных событиях? Иранец Мехран Карими Нассери, также известный как сэр Альфред, почти двадцать лет прожил в аэропорту Шарля де Голля – с1988 по 2006 год его домом был Терминал №1.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Терминал   кино   основано на реальных событиях   сэр альфред   фильм   
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5  комментариев
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2k
PLT LDR Час назад
- Вот ваши новые документы.
- Нихрена я подписывать не буду! Это фальшивка!
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7k
amrita 8 минут назад
это бесчеловечно.
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28k
ACU900 56 минут назад
Идея в кинематографе обыграть ситуацию когда человек застрял на границе из за отсуствие документов не нова.Еще до "терминала" где создатели фильма вдохновились историей описанного в посте был еще и советский фильм,вернее советско -итальянский фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" Правда там героя, у которого украли и выкинули паспорт вообще не выпускают из самолета,а сам самолет бесконечно выполняет рейсы между СССР и Италией (тут правда есть кое-какое отсуствие логики, самолет не может бесконечно летать, он должен иногда проходить техобслуживание, а следовательно герой не может находиться все время в самолете,ну ладно,пусть это упущение создателей фильма оставим на их совести. Тем более в комедиях допускается некоторые фантастические вещи как отсуствие логики, даже в названии фильма есть слово "невероятные") .
А еще есть старинная французкая комедия снятая в далеком 1959 году "закон есть закон". Там главный герой так же оказывается на границе между Францией и Италией, где ни одна из этих стран не пускают героя ни туда ни сюда из за бюрократических проволочек которых этот герой создал себе сам. Так что теоретически такая ситуация могла иметь место еще до сэра Альфреда...
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30
Старый Dead ACU900 Полчаса назад
Как бы, нигде не говорилось, что героя вообще из самолёта не выпускают (это я про "Итальянцев в России"). Он говорил, чт его не пускают ни в Россию, ни в Италию без документов. Вполне себе - так: Прилетел, пошёл на погранконтроль, развернули, посадили в самолёт (вовсе необязательно - в тот же самый), отправили обратно. Там та же история, и так по кругу
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
У Тома Хенкса усов нет, а так одно лицо.
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