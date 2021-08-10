История человека, который провел 18 лет в аэропорту

А вы знали, что фильм «Терминал» с Томом Хэнксом основан на реальных событиях? Иранец Мехран Карими Нассери, также известный как сэр Альфред, почти двадцать лет прожил в аэропорту Шарля де Голля – с1988 по 2006 год его домом был Терминал №1.
Ответить на этот вопрос сложно. Историю сэра Альфреда не знает никто, даже он сам. Он родился в поселении Англо-персидской нефтяной компании, расположенном в иранском городе Месджеде-Солеймане, в 1945, 1947 или 1953 году. Сэр Альфред утверждал, что он иранец, британец или швед. Его отец был иранским врачом, работавшим в нефтяной компании. После его смерти в 1972 году сэру Альфреду рассказали, что он был рожден вне брака, а его мать была шотландской медсестрой, работавшей в Англо-иранской нефтяной компании. После этого семья отреклась от него. Альфред ушел из дома и отправился в северную Англию изучать югославскую экономику. В 1974 году он вернулся в Иран, где оказался вовлечен в акции протеста против шаха, что, по словам сэра Альфреда, привело к его аресту и пыткам. Из-за участия в протестах и его убеждений его лишили иранского гражданства и выслали из страны.
Как сэр Альфред оказался в Терминале №1?
Сэру Альфреду нужно было найти страну, которая предоставила бы ему статус беженца, поскольку у него больше не было гражданства. Он собирался поехать в Глазго в надежде найти свою биологическую мать, хотя имел слабое представление о том, под каким именем она жила. Первый самолет, на который он сел, вылетел из Тегерана в Лондон. В течение следующих нескольких лет Нассери просил как минимум семь стран предоставить ему убежище, и только в октябре 1981 года на его просьбу откликнулась Бельгия. На тот момент у него не было страны, которую он мог бы назвать своей, около четырех лет. Следующие шесть лет Нассери провел в Бельгии, где работал в библиотеке, учился, получал социальную помощь и думал о том, где хотел бы жить. В конце концов он решил, что хочет поселиться в Соединенном Королевстве, и отправился в Англию через Париж.
С этого момента история становится немного запутанной. По одно из версий, портфель Нассери, в котором хранились документы, подтверждающие его статус беженца, был украден в поезде по дороге в Париж. По другим данным, Нассери отправил свои документы обратно в Брюссель по дороге в Англию и солгал о том, что их украли. В любом случае, Нассери решил сесть на самолет в Лондон без каких-либо документов. Как вы, наверное, догадались, с властями этот фокус не сработал, и его отправили обратно во Францию из Англии.
Так началась транснациональная игра в «картошку», в которой Нассери выступал в роли мяча, которым перекидывались разные страны. Его перекидывали взад и вперед между Англией, Бельгией и Францией, но никто не хотел иметь с ним дела. В конце концов, Нассери снова отправили обратно во Францию из Англии. На тот момент у него не осталось ни денег, ни других вариантов. Так началась его жизнь в Терминале №1 аэропорта Шарль де Голль.
Новый дом сэра Альфреда
Пребывание сэра Альфреда в Терминале №1 началось 26 августа 1988 года. Он обосновался на красной скамейке на этаже с ресторанным двориком, вокруг которой расставил коробки, чемоданы и полиэтиленовые пакеты со всеми его вещами. У Альфреда также была подушка, одеяла и простыни, и каждый вечер он тщательно заправлял свою скамейку-кровать. Он коротал время, выполняя небольшую работу за деньги, питаясь в разных ресторанах, в основном в Макдоналдсе, и наблюдая за людьми.
В 1992 году, после четырех лет его проживания в Терминале №1, дело сэра Альфреда взял на себя французский юрист по правам человека по имени Кристиан Бурже. В том же году французский суд постановил, что сэр Альфред въехал во Францию на законных основаниях, поэтому его нельзя выселить из аэропорта, но он также не может законно покинуть аэропорт. Из-за этого решения сэр Альфреда застрял в состоянии в вечной неопределенности.
В 1999 году Кристиан Бурже наконец убедил Бельгию прислать сэру Альфреду документы на замену пропавшим, что позволило бы ему получить разрешение на пребывание во Франции. Но когда сэр Альфред получил документы, он отказался подписывать их, посчитав их за подделку. Этим отказом он вынес себе приговор еще на семь лет жизни в аэропорту, до 2006 года. Тогда ему пришлось впервые с 1988 года покинуть аэропорт, поскольку ему нужно было лечь в больницу.
В 2004 году Стивен Спилберг снял фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. Том Хэнкс играет человека, который застрял в аэропорту JFK в Нью-Йорке на девять месяцев из-за того, что его паспорт оказался недействителен. Сэр Альфред не смог посмотреть фильм, когда он вышел в прокат, поскольку в аэропорту не было кинотеатра, но ему заплатили от 200 000 до 300 000 долларов за права на историю.
Сэр Альфред больше не живет в Терминале №1 аэропорта Шарль де Голль. После госпитализации он какое-то время жил в парижском приюте, и ходят слухи, что в итоге он все-таки получил британское гражданство. Если история сэра Альфреда и учит нас чему-то, так это тому, что во время поездок ни в коем случае нельзя выпускать документы из виду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А еще есть старинная французкая комедия снятая в далеком 1959 году "закон есть закон". Там главный герой так же оказывается на границе между Францией и Италией, где ни одна из этих стран не пускают героя ни туда ни сюда из за бюрократических проволочек которых этот герой создал себе сам. Так что теоретически такая ситуация могла иметь место еще до сэра Альфреда...