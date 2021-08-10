История человека, который провел 18 лет в аэропорту

Ответить на этот вопрос сложно. Историю сэра Альфреда не знает никто, даже он сам. Он родился в поселении Англо-персидской нефтяной компании, расположенном в иранском городе Месджеде-Солеймане, в 1945, 1947 или 1953 году. Сэр Альфред утверждал, что он иранец, британец или швед. Его отец был иранским врачом, работавшим в нефтяной компании. После его смерти в 1972 году сэру Альфреду рассказали, что он был рожден вне брака, а его мать была шотландской медсестрой, работавшей в Англо-иранской нефтяной компании. После этого семья отреклась от него. Альфред ушел из дома и отправился в северную Англию изучать югославскую экономику. В 1974 году он вернулся в Иран, где оказался вовлечен в акции протеста против шаха, что, по словам сэра Альфреда, привело к его аресту и пыткам. Из-за участия в протестах и его убеждений его лишили иранского гражданства и выслали из страны.

Как сэр Альфред оказался в Терминале №1?

Сэру Альфреду нужно было найти страну, которая предоставила бы ему статус беженца, поскольку у него больше не было гражданства. Он собирался поехать в Глазго в надежде найти свою биологическую мать, хотя имел слабое представление о том, под каким именем она жила. Первый самолет, на который он сел, вылетел из Тегерана в Лондон. В течение следующих нескольких лет Нассери просил как минимум семь стран предоставить ему убежище, и только в октябре 1981 года на его просьбу откликнулась Бельгия. На тот момент у него не было страны, которую он мог бы назвать своей, около четырех лет. Следующие шесть лет Нассери провел в Бельгии, где работал в библиотеке, учился, получал социальную помощь и думал о том, где хотел бы жить. В конце концов он решил, что хочет поселиться в Соединенном Королевстве, и отправился в Англию через Париж.