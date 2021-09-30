Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании

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Осталась неделя до дедлайна? Нет ничего проще... чем открыть этот пост и отложить дела. А если серьёзно, то программисты уже живут в каком-то своём альтернативном мире.
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Вот так и программисты...
"Индийский код" - имя нарицательное в программерской среде.
Те индийские ОйТи-шники, с кем приходилось работать тоже не блещут. Если они из техподдержки, то замумукают вас до состояния "да пошел ты, закрывай заявление об ошибке, я обойдусь 10-ти шаговым обходным путем, который сама же и нашла после месяцев бессмысленной переписки".
Если они работают с вами, то на словах "все поняли, со всем согласны", а на деле не понимают ни шиша, или еще хуже интерпретируют задание так, что мать родная не узнает.