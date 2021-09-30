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Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании

Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании (17 фото)

Автор:
30 сентября 2021 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: it-юмор   Юмор   подборка   прикол   программирование   программисты   
2466
17

Осталась неделя до дедлайна? Нет ничего проще... чем открыть этот пост и отложить дела. А если серьёзно, то программисты уже живут в каком-то своём альтернативном мире.

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Метки: it-юмор   Юмор   подборка   прикол   программирование   программисты   
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9k
Lilian 53 минуты назад
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Nefrion Полчаса назад
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Nefrion Полчаса назад
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Nefrion Полчаса назад
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doker Полчаса назад
Когда вы занимаетесь сексом - вы думаете о ребёнке, который может получиться?

Вот так и программисты...
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32k
Nefrion Полчаса назад
Чё-то не могу согласиться что индусы такие крутые программисты.
"Индийский код" - имя нарицательное в программерской среде.
Те индийские ОйТи-шники, с кем приходилось работать тоже не блещут. Если они из техподдержки, то замумукают вас до состояния "да пошел ты, закрывай заявление об ошибке, я обойдусь 10-ти шаговым обходным путем, который сама же и нашла после месяцев бессмысленной переписки".
Если они работают с вами, то на словах "все поняли, со всем согласны", а на деле не понимают ни шиша, или еще хуже интерпретируют задание так, что мать родная не узнает.
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1k
Mowgley 39 минут назад
Если бы индусы были хорошими программистами, то Сапер или Косынка не весили бы сейчас больше, чем вся Win95 или Win98
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