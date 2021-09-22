15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире

Поступки детей не всегда основаны на логике и взрослым постоянно нужно быть готовым к сюрпризам.
Как только в вашем доме появляется ребёнок, вы получаете шанс погрузиться в необычную атмосферу детской фантазии и самых внезапных поступков и решений. У детей всегда есть особый взгляд на все окружающие вещи — на настоящую и игрушечную еду, на одежду и даже на то, как правильно использовать бинокль. Взрослым же остаётся только подстраиваться под детскую реальность и быть готовыми к любым ситуациям. Например, к вот таким!
Мои дети умело пользуются биноклем
Сын был очень расстроен, что не может вытащить семечки из арбуза
Приглядитесь и поймёте, что вот так он от меня прячется
Дети люто ненавидят овсянку. Другое дело — «суп из печенья»!
У него десятки игрушек по всему дому
И что же он выбрал для игры? Луковицу.
Не знаю, хотела ли она спрятаться или напугать нас до смерти
Моя племянница съела всё, кроме блинной корочки
Чтобы лучше видеть экран, возьми стул
Неповторимый стиль моей дочери…
Наша двухлетка взяла банан, укусила, положила обратно к остальным
Мне кажется, она просто захотела пометить территорию.
Когда когда тебе не разрешили есть грязь
Это чтобы лучше видеть тебя
«Съешь хотя бы половину» по мнению моего ребёнка
Кажется, грядёт новый план по захвату мира
Дочка спросила, можно ли ей пойти на улицу и поскакать по лужам. Вот, что в итоге я увидела
Как видите, дети частенько смотрят на мир с удивительной фантазией и непредсказуемостью!
Источник:
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