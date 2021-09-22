15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире

Как только в вашем доме появляется ребёнок, вы получаете шанс погрузиться в необычную атмосферу детской фантазии и самых внезапных поступков и решений. У детей всегда есть особый взгляд на все окружающие вещи — на настоящую и игрушечную еду, на одежду и даже на то, как правильно использовать бинокль. Взрослым же остаётся только подстраиваться под детскую реальность и быть готовыми к любым ситуациям. Например, к вот таким!

Мои дети умело пользуются биноклем