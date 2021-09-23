15 домашних животных, выбравших необычные места для отдыха

Домашние питомцы довольно часто выбирают для отдыха необычные и не самые удобные места. Переубедить животных покинуть их бывает совсем непросто.
Первое, о чём обычно задумывается человек, в чьём доме вот-вот появится котик или собака — это организация удобного места для своего домашнего питомца. Может, купить специальную лежанку или целый домик? Но, как показывают многочисленные примеры, порой домашние любимцы выбирают для отдыха крайне неочевидные, а часто и не самые удобные места — неважно даже, дома или на улице. Смотрите сами!
А что, разве эта штука не для меня?
Оставляя холодильник открытым, будь готов к неожиданностям
Мой пёс знает, как надо наслаждаться жизнью
Это удобно, вы просто не пробовали
В нашем доме все тянутся к книгам, даже собака
Друг поставил попкорн в микроволновку и заранее достал миску
Когда через минуту он вернулся на кухню, то увидел это.
Когда забыл, что ты собака, и решил побыть котом
Не зря ведь сюда повесили сразу две корзиночки?
Не очень удобно, зато всем виден твой взгляд
Как убедить кошку, что сюда нельзя, если она так идеально помещается?
Кажется, чем грязнее собака, тем она счастливее
Так-так, куда бы мне присесть?
Точно! Идеальное место!
Новый и дорогой кошачий домик? Картонная коробка всегда круче
И ещё одно место, где кот совсем не помешает
Иногда я понимаю, почему вторая собака от него сбегает
Да, логику питомцев не всегда легко понять. Но за эти милые странности мы их и любим!
Источник:
- Они были против "этих дурацких животных в доме"
- Один питомец хорошо, а два — еще лучше
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