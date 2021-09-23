15 домашних животных, выбравших необычные места для отдыха

Первое, о чём обычно задумывается человек, в чьём доме вот-вот появится котик или собака — это организация удобного места для своего домашнего питомца. Может, купить специальную лежанку или целый домик? Но, как показывают многочисленные примеры, порой домашние любимцы выбирают для отдыха крайне неочевидные, а часто и не самые удобные места — неважно даже, дома или на улице. Смотрите сами!

А что, разве эта штука не для меня?