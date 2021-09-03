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Древние люди поразили археологов своими умениями

Древние люди поразили археологов своими умениями (9 фото)

Автор:
03 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   археология   гоминиды   история   необычная находка   новости   орудия труда   талантливые предки   
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Исследователи, анализировавшие останки древних орудий труда гоминидов, созданных 400 000 лет назад, с изумление обнаружили, что они сделаны с использованием передовых для той эпохи технологий, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время. Откуда среди древних предков человека взялись такие таланты, ученые сейчас выясняют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   археология   гоминиды   история   необычная находка   новости   орудия труда   талантливые предки   
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4  комментария
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Hallo FreeSpace 57 минут назад
ну жить захочешь и не то придумаешь
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sanchesS80 4 минуты назад
По Италии слоны в те времена во всю бегали получается.
Интересно, людишки их выжрали в итоге или сами вымерли?
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Mowgley 43 минуты назад
Да они вообще много чего умели

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vitenok 2 часа назад
Крамолу пишут, демоны. Так ещё договорятся до того, что всякие гоминиды ничем от нас не отличались.
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