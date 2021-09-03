Древние люди поразили археологов своими умениями

Неизвестная группа гоминидов, живших около 400 000 лет назад, неожиданным образом изготовила инструменты из слоновьих костей, значительно опередивших свое время.

Коллекция древних изделий из слоновой кости была раскопана между 1979 и 1991 годами на месте в Италии, известном как Кастель ди Гвидо, недалеко от Рима. Недавно их анализом занялась команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты поразили ученых: как оказалось, некоторые инструменты были созданы с помощью сложных методов, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время. В частности, орудие для обработки кожи соответствует технологиям, которые, как полагают ученые, появились не ранее, чем 300 000 лет назад - то есть, позже на сто тысячелетий.

«Нам известны другие костяные инструменты того времени, - говорит ведущая участница исследования Паола Вилья, - но в них нет того разнообразия четко определенных форм, которое мы видим этой коллекции».