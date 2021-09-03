Древние люди поразили археологов своими умениями

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Исследователи, анализировавшие останки древних орудий труда гоминидов, созданных 400 000 лет назад, с изумление обнаружили, что они сделаны с использованием передовых для той эпохи технологий, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время. Откуда среди древних предков человека взялись такие таланты, ученые сейчас выясняют.
Неизвестная группа гоминидов, живших около 400 000 лет назад, неожиданным образом изготовила инструменты из слоновьих костей, значительно опередивших свое время.
Коллекция древних изделий из слоновой кости была раскопана между 1979 и 1991 годами на месте в Италии, известном как Кастель ди Гвидо, недалеко от Рима. Недавно их анализом занялась команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты поразили ученых: как оказалось, некоторые инструменты были созданы с помощью сложных методов, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время. В частности, орудие для обработки кожи соответствует технологиям, которые, как полагают ученые, появились не ранее, чем 300 000 лет назад - то есть, позже на сто тысячелетий.
«Нам известны другие костяные инструменты того времени, - говорит ведущая участница исследования Паола Вилья, - но в них нет того разнообразия четко определенных форм, которое мы видим этой коллекции».
Коллекция древних изделий из слоновой кости была раскопана между 1979 и 1991 годами на месте в Италии, известном как Кастель ди Гвидо, недалеко от Рима. Недавно их анализом занялась команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты поразили ученых: как оказалось, некоторые инструменты были созданы с помощью сложных методов, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время. В частности, орудие для обработки кожи соответствует технологиям, которые, как полагают ученые, появились не ранее, чем 300 000 лет назад - то есть, позже на сто тысячелетий.
«Нам известны другие костяные инструменты того времени, - говорит ведущая участница исследования Паола Вилья, - но в них нет того разнообразия четко определенных форм, которое мы видим этой коллекции».
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Кастель-ди-Гвидо - пригород современного Рим. 400000 лет назад, как определили ученые, здесь был овраг, по дну которого протекал ручей. На берегах ручья бродили гигантские древние слоны с прямыми клыками: они приходили сюда, чтобы утолить жажду. Иногда здесь же их настигала смерть. Жители каменного века производили инструменты из слоновьих останков, используя систематический стандартизированный подход, похожий на работу современного человека на сборочной линии.
«Люди ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов», - пояснила Вилья.
Это открытие было неожиданным для команды Калифорнийского университета в Боулдере, поскольку такая способность к работе с инструментами стала обычным явлением в истории человечества гораздо позже. Подвиг изобретательности пришелся на важный момент для гоминидов, так как он совпал с началом появления неандертальцев в Европе.
«Люди ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов», - пояснила Вилья.
Это открытие было неожиданным для команды Калифорнийского университета в Боулдере, поскольку такая способность к работе с инструментами стала обычным явлением в истории человечества гораздо позже. Подвиг изобретательности пришелся на важный момент для гоминидов, так как он совпал с началом появления неандертальцев в Европе.
Хотя неясно, какой вид гоминидов создал костяные орудия, Вилья и ее коллеги подозревают, что жители Кастель-ди-Гвидо были неандертальцами. «Около 400 000 лет назад среди предков человека началось привычное использование огня, это связано именно с началом линии неандертальцев», - пояснила исследовательница.
Среди костей, проанализированных учеными, было 98 инструментов, созданных сообществом, жившим в то время в поселении. На сегодняшний день это самая большая коллекция орудий из расщепленной кости, сделанных предками человека и обнаруженных современными учеными.
Среди костей, проанализированных учеными, было 98 инструментов, созданных сообществом, жившим в то время в поселении. На сегодняшний день это самая большая коллекция орудий из расщепленной кости, сделанных предками человека и обнаруженных современными учеными.
Некоторые инструменты были заостренными и могли использоваться для резки мяса, тогда как другие были клиновидными и, по-видимому, использовались для раскалывания тяжелых и длинных слоновьих костей. «Сначала в кости делалась канавка, в которую можно вставить тяжелый инструмент с режущей кромкой, - рссказала Вилья. - Затем он забивался в расщелину молотком, и в какой-то момент кость ломалась, обретая нужный для изготовления орудий рзмер».
Один инструмент отличался от остальных: команда обнаружила единственный артефакт, вырезанный из кости дикого рогатого скота, который был длинным и гладким с одного конца. Он напоминает то, что археологи называют лиссуаром - гладким инструментом для обработки кожи. Этот инструмент вызвал особое любопытство, поскольку, как считалось, люди начали изготавливать подобные орудия лишь на 100 000 лет позднее.
Один инструмент отличался от остальных: команда обнаружила единственный артефакт, вырезанный из кости дикого рогатого скота, который был длинным и гладким с одного конца. Он напоминает то, что археологи называют лиссуаром - гладким инструментом для обработки кожи. Этот инструмент вызвал особое любопытство, поскольку, как считалось, люди начали изготавливать подобные орудия лишь на 100 000 лет позднее.
«В других местах 400 000 лет назад люди, в основном, не изготавливали орудия, а использовали те обломки, которые им попадались», - утверждает Вилья.
По мнению ученых, в том районе не много натуральных каменных обломков, из которых древние гоминиды чаще делали орудия, зато, судя по останкам, здесь было немало слонов - поэтому они приспособили кости павших животных для изготовления орудий.
В эпоху мастеров из Кастель-ди-Гвидо слоны, возможно, стекались сюда к водопоям, иногда умирая от естественных причин. Затем древние предки человека нашли останки и разделали их на длинные кости. «Гоминиды Кастель-ди-Гвидо обладали когнитивным интеллектом, который позволял им создавать сложные изделия из кости», - сказал Вилья.
«В других найденных коллекциях было достаточно костей, разделенных на несколько частей, но лишь здесь мы видим, по сути, стандартизированное и систематическое производство костных инструментов», - говорит исследовательница. Таким образом, считают ученые, изобилие длинных костей в этой местности привело к более раннему внедрению новой технологии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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