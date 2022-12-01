В Техасе нашли новый вид рогатого динозавра

Новый вид был обнаружен в Монтане и рассматривается как «точка на полпути» или «недостающее звено» между старыми и молодыми видами тираннозавров. Он сочетает в себе черты, обнаруженные у более примитивных тираннозавров более старых видов, такие как выступающий набор рогов вокруг глаза, а также черты, известные у более поздних представителей этой группы (включая тираннозавра), такие как высокая глазница и расширенные воздушные карманы в черепе.