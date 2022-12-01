В Техасе нашли новый вид рогатого динозавра

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Новый вид динозавра был обнаружен палеонтологами в Монтане. Daspletosaurus wilsoni, тираннозавр с рогами вокруг глаз бродил по Северной Америке 76 миллионов лет назад и был, как подозревают ученые, древним предком тираннозавра.
Грозного тираннозавра рекс часто называют «королем динозавров». Но что было до него, и как он эволюционировал, чтобы стать настоящим древним ужасом? Палеонтологи, похоже, приблизились к ответу на этот вопрос после обнаружения останков «ужасного» нового вида тираннозавра с рогами вокруг глаз.
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По мнению ученых, Daspletosaurus wilsoni, который был идентифицирован по окаменевшему черепу и фрагментам скелета, датируемым примерно 76,5 миллионами лет назад, мог быть прямым предком Ти-рекса.
Новый вид был обнаружен в Монтане и рассматривается как «точка на полпути» или «недостающее звено» между старыми и молодыми видами тираннозавров. Он сочетает в себе черты, обнаруженные у более примитивных тираннозавров более старых видов, такие как выступающий набор рогов вокруг глаза, а также черты, известные у более поздних представителей этой группы (включая тираннозавра), такие как высокая глазница и расширенные воздушные карманы в черепе.
Род Daspletosaurus в переводе с греческого означает «страшный ящер». Палеонтологи из Музея динозавров Бэдлендс в Северной Дакоте обнаружили связанные с новым видом окаменелости, в том числе кости ребер и пальцев ног, в формации Джудит-Ривер на северо-востоке Монтаны в период с 2017 по 2021 год.
Первоначальное открытие было сделано палеонтологом Джеком Уилсоном, который заметил небольшой плоский кусок кости, торчащий из-под высокой скалы.
Эта отличительная плоская кость была средней частью ноздри тираннозавра. Тщательные раскопки вокруг кости помогли найти полную предчелюстную кость — кость на кончике морды.
Несколько сломанных позвонков, найденных на участке, показали, что это был большой тираннозавр, но поверх костей лежал 8-метровый камень. В 2020 и 2021 годах палеонтологи использовали отбойный молоток, чтобы докопаться до слоя костей, после чего они обнаружили частичный череп и скелет. Образец получил прозвище «Сизиф» в знак признания огромных усилий, потребовавшихся для удаления скальных пород.
Исследователи считают, что D. wilsoni был потомком Daspletosaurus torosus и предшественником Daspletosaurus horneri, который, вероятно, появился 77-75 миллионов лет назад.
По словам ученых, анатомия их нового открытия подтверждает теорию о том, что дасплетозавр является предком тираннозавра.
Все три вида дасплетозавров принадлежат к семейству Tyrannosauridae, которое включает девять родов, включая Tyrannosaurus. «Многие исследователи расходятся во мнениях относительно того, представляют ли тираннозавриды единую линию, развивающуюся на месте, или несколько близкородственных видов, которые не происходят друг от друга», — говорят соавторы исследования Элиас Уоршоу и Денвер Фаулер. По их словам, окончательному определению препятствует отсутствие высококачественных образцов для изучения.
Открытие Daspletosaurus wilsoni предполагает, что три вида дасплетозавров появились один за другим, как «последовательные ступеньки в единой эволюционной линии», писали исследователи, а не ответвлялись друг от друга, как «эволюционные кузены». Полученные данные свидетельствуют о том, что предыдущие исследования правильно определили несколько видов дасплетозавров как единую эволюционирующую линию, и подтверждают происхождение T. rex от этой группы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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