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В Техасе нашли новый вид рогатого динозавра

В Техасе нашли новый вид рогатого динозавра

Автор:
01 декабря 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Daspletosaurus wilsoni   Ynews   динозавры   монтана   находка   новости   палеонтология   раскопки   
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Новый вид динозавра был обнаружен палеонтологами в Монтане. Daspletosaurus wilsoni, тираннозавр с рогами вокруг глаз бродил по Северной Америке 76 миллионов лет назад и был, как подозревают ученые, древним предком тираннозавра.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Daspletosaurus wilsoni   Ynews   динозавры   монтана   находка   новости   палеонтология   раскопки   
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