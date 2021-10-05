Тайра: «Котопёс» в реальности. Лает, но не собака. Лазает по деревьям, но не кошка. Приручается, но не домашнее животное

Про то, откуда берутся котопсы, увы, ни мультик, ни учёные ответ дать не могут. Зато известно, что новорожденные тайры голые, слепые и маринуются в мамке примерно 70 дней. Через несколько недель малыши открывают глаза, а ещё через месяц становятся заядлыми мясоедами. Продавать пивко молодом тайрам можно через полгода, но с мамой и папой они живут до тех пор, пока те их не прогонят.