Тайра: «Котопёс» в реальности. Лает, но не собака. Лазает по деревьям, но не кошка. Приручается, но не домашнее животное

Отгадайте загадку: лает, но не собака. Лазает по деревьям, но не кошка. Приручается, но не домашнее животное. Особо одарённым дам пару минут на размышление. А самые умные уже прочитали ответ в заголовке. Поприветствуйте тайру — реальный котопёс из джунглей.
Наш малыш явился на свет в дебрях Центральной и Южной Америки. В отличие от мультяшной помеси кошки и собаки тайра выглядит очень изящно: гибкое тело, длинный пушистый хвост, глазки пуговки — загляденье, а не животина. Характер у тайры тоже далёк от мультяшного. Если котопёс из сериала был откровенным терпилой, то его реальная южноамериканская версия себя в обиду не даст. Тайра — представитель семейства куньих. А эти ребята — олицетворение безбашенной ярости.
Так что за няшной внешностью скрывается истинно хищная сущность. Кровавые расправы животина устраивает под покровом ночи. В деле смертоубийства они проявляют потрясающую многофункциональность: в погоне за добычей тайры и речку переплывут, и на дерево заберутся, и в нору залезут. Под раздачу попадает всё соразмерное и мясное: зайцы, грызуны и — внезапно — олени. Но не простые, а южноамериканские, карликовые.
Вообще, все куницы — дальние родственники собак и медведей. Но тайра — тому железное доказательство, она умеет лаять. Причём настолько убедительно, что отличить их на слух от простого Шарика довольно непросто. Впрочем, в вокабуляр тайр входит не только лай, но и множество других звуков. А всё потому, что живут котопсы небольшими семейными группами — вместе удобнее кошмарить округу.
Про то, откуда берутся котопсы, увы, ни мультик, ни учёные ответ дать не могут. Зато известно, что новорожденные тайры голые, слепые и маринуются в мамке примерно 70 дней. Через несколько недель малыши открывают глаза, а ещё через месяц становятся заядлыми мясоедами. Продавать пивко молодом тайрам можно через полгода, но с мамой и папой они живут до тех пор, пока те их не прогонят.
С людьми у тайры удивительно хорошие отношения. В отличие от завозных куниц, на домашнюю птицу они не зарятся. Зато для вредоносных мышей и крыс котопсы — настоящий грызуногеддон: зазевавшихся любителей семок и крупы ждёт быстрая смерть. Увы, не со всеми двуногими удалось заключить перемирие. Тайре не повезло стать обладательницей шикарной шубки, которую люди так и норовят снять.
Но закончим на позитивной ноте — котопса можно приручить! У местных индейцев тайры заменяют кошек. Эти зверьки добродушные, обожают активности и отлично геноцидят мышей. Но некоторая осторожность при общении с ними, разумеется, нужна: когти и зубы у них — что надо. Радовать своих хозяев тайры могут до 19 лет, что в два раза больше, чем на природе.
Источник:
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Как не зайдешь, так обочечник кавказец гей из единной россии, который пистит свою бабу в перерывах между педофилией.