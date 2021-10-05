FISHKINET
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче... Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя... 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом... Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Курьезное падение спортсменки во время тренировки Курьезное падение спортсменки во время тренировки "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили Ретро фотографии Ретро фотографии Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко Редкие фотографии политиков Редкие фотографии политиков Автолюбитель наказал уличных грабителей Автолюбитель наказал уличных грабителей Бездомная кошка поставила пса на место Бездомная кошка поставила пса на место Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных...
Евгений Моргунов. 4 факта об актере, которые не принято афишировать

Евгений Моргунов. 4 факта об актере, которые не принято афишировать (4 фото)

Автор:
05 октября 2021 17:24
Метки: Моргунов   актер   факты   
1965
4

Большой и добродушный Моргунов как бутылка «Нарзана» стал незаменимым элементом советской жизни.


Он похож на огромного олимпийского мишку, который неуклюжестью и милотой вызывал лишь веселый смех. Но в жизни актер Евгений Моргунов был совершенно не такой. Вот главные факты, которые Вы не найдете в учебниках.

Стать актером Моргунову помог Иосиф Сталин

Родился Евгений Александрович в 1927 году в рабочей семье и с детства работал на заводе фрезеровщиком. Семья голодала, война с немцами в разгаре, но Моргунов мечтал о карьере артиста, что никак не светила ему с его рабочих низов.

Но смелый парень в 16 лет написал письмо вождю народов о мечте, и попросил Сталина помочь ему. Каково же было удивление родных, когда вождь прислал ему направление в один из московских театров на должность статиста. Очень скоро Евгений Моргунов перевелся во престижный вуз киноактеров ВГИК, так началась его карьера.

×

Моргунов бесконечно играл один образ. Но именно этого мы и ждали в кино

Заложник одного образа

Моргунова не брали на другие роли после комедий Гайдая. Ничто не могло поломать его веселый образ, даже если бы Моргунов сыграл Отелло, зрители в СССР весело бы хохотали когда он душил Дездемону. А ведь у Моргунова было 112 ролей и только несколько в комедиях Леонида Гайдая. А свой первый фильм, «Молодая Гвардия» в 1949 году, Моргунов прошел вообще в драматичном образе предателя и изменника Родины. Но как говорится, не сложилось и мы помним только яркого хохотуна.

Женщины и Моргунов

Считалось что Евгений став советской кинозвездой, волочился за каждой юбкой. Но то ли Моргунов так таился или слухи ложь, никто так и не опубликовал перечень его мужских побед. Достоверно известно только об одной любовнице — монтажере Свердловской киностудии Татьяне Бурмистровой. Ее актер Моргунов встретил в конце 1950-х годов и добивался долго и безуспешно.

Лишь совместная поездка в Ростовскую область, где Моргунов снимал фильм в качестве режиссера в 1961 году, позволила завершить начатое — созревший плод пал к его ногам. От этой связи родилась дочь, потом уехала из СССР в США вместе с молодым мужем. Мать враждовала с Моргуновым и дочь с ним не общалась.

Евгений Моргунов со 2-й женой и сыновьями. Один трагически погибнет и трагедия тяжело дастся актеру

Также у актера было две законных жены — сначала пожилая, потом молодая и какое-то время они были одновременно. Первая — балерина, не смогла дать ему детей, и после 13 лет брака Моргунов женился второй раз на молоденькой студентке, что подарила ему двух сыновей и была до конца жизни.

Моргунов поругался с Никулиным и Вициным

Знаменитая тройка комедий Гайдая в жизни совершенно не ладила. А Моргунов ругался со всеми — с начальством, с режиссером Гайдаем и со своими партнерами, от которых зависела его карьера, деньги и вся жизнь. Возможно это связано с диабетом, от болезни Евгений Александрович очень страдал с самой молодости.А с Вициным и Никулиным видимо развела несправедливость, его жена рассказывала что к концу жизни они разругались совершенно.

В жизни знаменитая тройка актеров плохо ладила. к концу жизни разругалась

По одной из версий потому что Моргунов публично заявил в интервью: «Работали втроем, а Госпремию получил Никулин!» По другой версии, Моргунов, завидующий успеху Никулина и его дружбе с мэром Москвы Лужковым, благодаря которому тот получил Цирк на Цветном бульваре, вставал у входа в цирк и предлагал москвичам пройти в кабинет Никулина, чтобы улучшить жилищные условия.

Но это видимо сплетни. Мы точно знаем как в конце своей жизни Евгений Моргунов держался под риском лишиться ног и-за прогрессирующего диабета. И несмотря на трагичную потерю сына, которую Евгений Александрович переживал очень тяжело, актер находил в себе силы шутить в больничной палате. «Вы меня отсюда не вынесите! — говорил он врачам. — Я же просто невыносимый!»

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Моргунов   актер   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Hunde Beißer2 5 часов назад
завидующий успеху Никулина и его дружбе с мэром Москвы Лужковым, благодаря которому тот получил Цирк на Цветном бульваре,

Какой идиот это придумал?
Когда Никулин был уже руководителем цирка,Лужков в Мосгорисполкоме кофе разносил по кабинетам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
778
zenon 3 часа назад
Ему всегда было плохо, если кому-то было хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Nikita 5 часов назад
В смысле "мало известно о победах"? А то, что он припёрся "на веселе" с деваха и на просмотр материала. Разругался с Гайдаем вдрызг... После чего в нескольких эпизодах со спины снимали дублера.
Да и в ресторанах частенько питался, а когда приносили счёт, то показывал "красную корочку" быстренько... и счёт уносили...
Да и шутки у него были жестокие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Я не один раз читала, что характер у него был просто невыносимым, скандальным до ужаса... Но что теперь говорить. Он сделал свое дело, украсив советский кинематограф, за что ему низкий поклон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино 8 интересных фактов о фильме «Папа» 8 интересных фактов о фильме «Папа» "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма "Кикбоксёр": интересные факты и фото со съёмок фильма "В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР "В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
28026



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы
1
224
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на...
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
1
77
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Набирающие популярность
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
26
Россия или США: кому принадлежит Луна
Бабье лето
0
10
Бабье лето
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#аварии#автомир#новости#Россия#ynews#СССР#смешные
#фото#прикол#автомобили#картинки#история#сша#приколы#подборка#прикольные#на различный вкус
#факты#Разное#дтп#люди#авто аварии#кино#фотографии#полиция#позитив#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться