Евгений Моргунов. 4 факта об актере, которые не принято афишировать

Большой и добродушный Моргунов как бутылка «Нарзана» стал незаменимым элементом советской жизни.
Он похож на огромного олимпийского мишку, который неуклюжестью и милотой вызывал лишь веселый смех. Но в жизни актер Евгений Моргунов был совершенно не такой. Вот главные факты, которые Вы не найдете в учебниках.
Стать актером Моргунову помог Иосиф Сталин
Родился Евгений Александрович в 1927 году в рабочей семье и с детства работал на заводе фрезеровщиком. Семья голодала, война с немцами в разгаре, но Моргунов мечтал о карьере артиста, что никак не светила ему с его рабочих низов.
Но смелый парень в 16 лет написал письмо вождю народов о мечте, и попросил Сталина помочь ему. Каково же было удивление родных, когда вождь прислал ему направление в один из московских театров на должность статиста. Очень скоро Евгений Моргунов перевелся во престижный вуз киноактеров ВГИК, так началась его карьера.
Моргунов бесконечно играл один образ. Но именно этого мы и ждали в кино
Заложник одного образа
Моргунова не брали на другие роли после комедий Гайдая. Ничто не могло поломать его веселый образ, даже если бы Моргунов сыграл Отелло, зрители в СССР весело бы хохотали когда он душил Дездемону. А ведь у Моргунова было 112 ролей и только несколько в комедиях Леонида Гайдая. А свой первый фильм, «Молодая Гвардия» в 1949 году, Моргунов прошел вообще в драматичном образе предателя и изменника Родины. Но как говорится, не сложилось и мы помним только яркого хохотуна.
Женщины и Моргунов
Считалось что Евгений став советской кинозвездой, волочился за каждой юбкой. Но то ли Моргунов так таился или слухи ложь, никто так и не опубликовал перечень его мужских побед. Достоверно известно только об одной любовнице — монтажере Свердловской киностудии Татьяне Бурмистровой. Ее актер Моргунов встретил в конце 1950-х годов и добивался долго и безуспешно.
Лишь совместная поездка в Ростовскую область, где Моргунов снимал фильм в качестве режиссера в 1961 году, позволила завершить начатое — созревший плод пал к его ногам. От этой связи родилась дочь, потом уехала из СССР в США вместе с молодым мужем. Мать враждовала с Моргуновым и дочь с ним не общалась.
Евгений Моргунов со 2-й женой и сыновьями. Один трагически погибнет и трагедия тяжело дастся актеру
Также у актера было две законных жены — сначала пожилая, потом молодая и какое-то время они были одновременно. Первая — балерина, не смогла дать ему детей, и после 13 лет брака Моргунов женился второй раз на молоденькой студентке, что подарила ему двух сыновей и была до конца жизни.
Моргунов поругался с Никулиным и Вициным
Знаменитая тройка комедий Гайдая в жизни совершенно не ладила. А Моргунов ругался со всеми — с начальством, с режиссером Гайдаем и со своими партнерами, от которых зависела его карьера, деньги и вся жизнь. Возможно это связано с диабетом, от болезни Евгений Александрович очень страдал с самой молодости.А с Вициным и Никулиным видимо развела несправедливость, его жена рассказывала что к концу жизни они разругались совершенно.
В жизни знаменитая тройка актеров плохо ладила. к концу жизни разругалась
По одной из версий потому что Моргунов публично заявил в интервью: «Работали втроем, а Госпремию получил Никулин!» По другой версии, Моргунов, завидующий успеху Никулина и его дружбе с мэром Москвы Лужковым, благодаря которому тот получил Цирк на Цветном бульваре, вставал у входа в цирк и предлагал москвичам пройти в кабинет Никулина, чтобы улучшить жилищные условия.
Но это видимо сплетни. Мы точно знаем как в конце своей жизни Евгений Моргунов держался под риском лишиться ног и-за прогрессирующего диабета. И несмотря на трагичную потерю сына, которую Евгений Александрович переживал очень тяжело, актер находил в себе силы шутить в больничной палате. «Вы меня отсюда не вынесите! — говорил он врачам. — Я же просто невыносимый!»
Источник:
- "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем
- 10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
- "Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок
- "В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
- Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий Смиранин
Понравилось44
Какой идиот это придумал?
Когда Никулин был уже руководителем цирка,Лужков в Мосгорисполкоме кофе разносил по кабинетам!
Да и в ресторанах частенько питался, а когда приносили счёт, то показывал "красную корочку" быстренько... и счёт уносили...
Да и шутки у него были жестокие...