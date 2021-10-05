Евгений Моргунов. 4 факта об актере, которые не принято афишировать

Он похож на огромного олимпийского мишку, который неуклюжестью и милотой вызывал лишь веселый смех. Но в жизни актер Евгений Моргунов был совершенно не такой. Вот главные факты, которые Вы не найдете в учебниках.

Стать актером Моргунову помог Иосиф Сталин

Родился Евгений Александрович в 1927 году в рабочей семье и с детства работал на заводе фрезеровщиком. Семья голодала, война с немцами в разгаре, но Моргунов мечтал о карьере артиста, что никак не светила ему с его рабочих низов.

Но смелый парень в 16 лет написал письмо вождю народов о мечте, и попросил Сталина помочь ему. Каково же было удивление родных, когда вождь прислал ему направление в один из московских театров на должность статиста. Очень скоро Евгений Моргунов перевелся во престижный вуз киноактеров ВГИК, так началась его карьера.