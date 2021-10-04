Позитивные новости о России 04.10.2021

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
Это второй тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».
В Саратове на Театральной площади вручили врачам 17 новых автомобилей «скорой помощи»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с подводной лодки
Ранее были успешно завершены ЛКИ «Циркона» с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».
Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» запустило новый стан холодной прокатки
Это третий стан холодной прокатки в цехе.
Сумма инвестиций составила 287 миллионов рублей.
Стройка началась! Россия возвращает себе переработку ванадия
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Российские математики разработали алгоритм, определяющий акционеров сложно устроенных корпораций
Импортозамещение. Сентябрь 2021 года
В Иркутской области открылся мост через реку Ия
Открыто крупное месторождение золота в Кабардино-Балкарии
«Решением Государственной комиссии по запасам утверждены и поставлены на государственный баланс запасы рудного золота категорий С1+С2 в объеме 87 719 кг месторождения „Имени Б.К. Михайлова“ (бывшее Гитче-Тырныауз), относящегося к федеральному фонду недр», — говорится в сообщении на сайте «Росгеологии».
Ход строительства новой спортивной арены в Омске
В Калининградской области запущен завод по выпуску замороженных полуфабрикатов из птицы
Новое производство открыто в посёлке Совхозное Багратионовского района. В год здесь пока планируют выпускать 21 тысячу тонн продукции. В проект уже инвестировано более 2 млрд рублей, создано свыше 200 рабочих мест и еще около 300 планируется организовать.
С 2014 года группа компаний «Атлантис» построила пять производственных комплексов. Занимаются они выпуском свыше 300 видов продукции. Это полуфабрикаты из рыбы, морепродуктов, курицы, сыр, мука, панировочные сухари и смеси.
Картофелехранилище на 11 тыс. тонн семенного картофеля в подмосковном Талдоме принимает новый урожай
«Предприятие «Агрофирма «Бунятино» завершило реализацию проекта по реконструкции картофелехранилища на территории Талдомского округа. Сегодня объект площадью 3,2 тыс. м2 начал принимать на длительное хранение картофель нового урожая. Мощность нового хранилища составляет порядка 11 тыс. тонн семенного картофеля», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объём инвестиций, вложенных в реконструкцию и модернизацию нового картофелехранилища, составляет 227 млн рублей. Проект позволил обеспечить работой около 20 жителей Талдомского и соседних районов.
Российская компания выпустила новую модель полуприцеп-контейнеровоза для европейского рынка
Первые 15 полуприцепов отправлены заказчику в Германию.
Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в 3 квартале 2021 года
Согласно публикациям сайта «Сделано у нас» в 3 квартале 2021 года в России открыто 31 новое или модернизированное предприятие АПК и пищевой промышленности с вложениями в каждое более 100 млн рублей.
В том числе 17 крупных объектов с инвестициями более 1 млрд рублей каждый.
Общий объём вложенных средств в проекты составил около 122 млрд рублей.
Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)
Республика Саха-Якутия г.Якутск
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Кемеровская область г.Кемерово
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Приморский край г.Владивосток
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Калининградская область г.Калининград
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В Ставропольском крае открыт третий ветропарк Росатома мощностью 120 мегаватт
Новые ветроустановки на 68 процентов состоят из комплектующих российского производства, для контроля работы электроустановок используется собственное програмное обеспечение.
В Татарстане открыто рабочее движение по новому мосту через реку Свиягу
Специалисты за два года построили соответствующий всем нормативным требованиям мост протяженностью 392 м и около семи км автоподходов к нему. Искусственное сооружение выполнено из современных материалов и рассчитано на нагрузку — более 100 тонн. Для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения на мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.
АК «Россия» получила очередной Суперджет 100
Дизели Пежо российского производства начали поставлять на экспорт
В Калининградской области заработал терминально-логистический центр «Восток — Запад»
Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом шелковом пути.
Завершены испытания нового лёгкого самолёта Сигма-7 со складным крылом
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Подробная информация о новом российском лёгком самолёте Сигма-7 в 120 выпуске FlightTV
«Адмиралтейские верфи» заложили шестой рыболовный траулер
Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.
Компания Герофарм выпустила первую партию вакцины Эпиваккорона
Как сообщили 30 сентября в компании, после проверки регуляторными органами первая партия препарата поступила в гражданский оборот.
Планируется, что на заводе будет производиться 1 миллион доз вакцины в месяц.
Белоруссия получила первую партию российских БТР-82А
Бронетранспортеры поступят в одно из механизированных соединений сухопутных войск. Также несколько машин направят в 72-й учебный центр и Военную академию Республики Беларусь.
Минобороны получило партию новейших вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник»
В Челябинской области запущен новый цех горячештамповочного оборудования
Цех расположен на территории индустриального парка «Станкомаш».
Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко обозначил, что общий объем инвестиций для строительства цеха составил 890 млн рублей, а объем налоговых отчислений — до 200 млн рублей в год. Запуск производства также обеспечил создание 50 новых рабочих мест.
Окская судоверфь спустила на воду сухогруз проекта RSD59 «Астрол 8»
Это уже восьмой в этом году сухогруз проекта RSD59 для ГК «Государственная транспортная лизинговая компания». Однопалубное грузовое судно класса «река-море», предназначенное для длительных, в том числе международных, рейсов, будет базироваться в Санкт-Петербурге. Проект уже хорошо зарекомендовал себя, на его основе строят суда на заводе «Красное Сормово» и на «Окской судоверфи».
Нижегородские аграрии в 2021 году вернули в производство более 20 тыс. га сельхозземель
Сельхозугодия, которые аграрии возвращают в производство, используются для выращивания зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.
На поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено более 4,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Из этих средств более 3 млрд рублей субсидий уже доведены до сельхозпроизводителей.
Производство полиуретановых материалов открыли на территории ОЭЗ «Кулибин»
Открытие участка полиуретановых материалов — один из этапов реализации комплексного инвестиционного проекта строительства и запуска нового химического производства компании, предназначенного для выпуска импортозамещающих продуктов: стирол-акриловых, полиуретановых, винил-ацетатных дисперсий и клеев.
Открывшийся участок — часть масштабного проекта стоимостью около 318 млн рублей, который способствует развитию отрасли промышленных клеев. Это также 160 новых рабочих мест для Нижегородской области. В участок полиуретановых материалов вложен 41 млн рублей. Количество новых рабочих мест на данном участке — 25 человек.
Компания Estima провела модернизацию завода по производству керамогранита в Самаре
На сегодняшний день компания Estima провела модернизацию производства на заводе в Самаре (ООО «Самарское Объединение Керамики»). Инвестиции в проект составили 280 млн рублей.
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опоры моста - железобетонные. Деревянное лишь верхнее покрытие проезжей части.
Мост построен за 2 года.
2. Новость в СССР была бы на строчке рядом с рекламой, так как таких обновлений автопарка были сотни.
3. Испытывают уже 5 лет без изменений.
4. Производство сырья за рубеж.
5. Новость из раздела "когда-нибудь будет"
6. Непонятная херня для бюрократии
7. Неподтверждённая чушь про импортозамещение, которое идёт уже 6 лет без результатов.
8. Новость из раздела рядовых
9. Ничего полезного для рядовых граждан, всё уйдёт в карман олигархату.
10. Рядовая новость, не несущая ничего полезного для страны.
11. Сырьё из стран юго-восточной Азии и Южной Америки, ничего для поддержки собственного производителя (если он ещё остался). По сути, те же "ножки буша", но уже в красивой упаковке.
12. Ещё одна рядовая новость - новый склад, по сути.
13. Ключевое слово "для европейцев". Россияне обойдутся, а валюта уйдёт владельцу предприятия.
14. Непроверенная информация, ибо статистика в СНГ та ещё проститутка.
15. Культура, это хорошо. Но не известно, сколько отмоют на строительстве.
16. Ветроэнергетика в Европе и США уже замещается. Утилизация отработанных лопастей не разработана, их тупо захоранивают.
17. Рядовая новость.
18. Штучные самолёты из иностранных комплектующих, которых можно пересчитать по пальцам.
19. Русское сырьё, западная лицензия и опять всё за рубеж. Страна-колония.
20. Центр логистики для улучшения вывоза сырья. Было бы чем гордиться.
21. Напишите, когда станут выпускать десятками в месяц.
22. Вроде неплохая новость, но, зная, что вся океаническая продукция уходит за рубеж, ничего радостного.
23. Вообще гуано, а не новость
24. За Белоруссию рад, интересно, куда пошли заработанные деньги.
25. Неплохо, но катастрофически мало.
26. Опять производство сырья за рубеж.
27. Неплохо. Только интересно, сколько потеряли.
28. Непонятно, но интересно. Так же интересно, куда всё пойдёт. Почему-то уверен, что за рубеж.
29. Смотреть 28.
Плохо, хочу видеть выпуск станков, открытие фабрик, ферм (особенно мясомолочной и птицы), массовый выпуск продукции из российских комплектующих для российских потребителей и ближнего зарубежья.
Пс сейчас немного загрузки есть пока ещё работаю, но помоему эта загрузка ремонт а не производство, с 14 года ждём двигателя)))