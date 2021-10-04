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Позитивные новости о России 04.10.2021

Позитивные новости о России 04.10.2021 (27 фото + 6 видео)

Автор:
04 октября 2021 19:57
Метки: Россия   новости   факты   
595
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Некоторые новости о России за последние дни.

Ход строительства культурно-образовательных центров в регионах ( 2021 г.)

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Метки: Россия   новости   факты   
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18  комментариев
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1k
Lana Krasnovska 2 часа назад
Всегда очень приятно посмотреть успехи наших кровных братьев и сестёр в России. С уважением из Латвии!
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71
Михаил Андреев 45 минут назад
хорошей новостью могло бы быть удвоение ВВП. Тогда можно было бы простить все грехи питерским гопникам... Но, увы на то они гопники...
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🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 57 минут назад
Ссылка youtu.be


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🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
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28k
Антон 2 часа назад
1. Один новый военный транспортный самолёт за 30 лет.
2. Новость в СССР была бы на строчке рядом с рекламой, так как таких обновлений автопарка были сотни.
3. Испытывают уже 5 лет без изменений.
4. Производство сырья за рубеж.
5. Новость из раздела "когда-нибудь будет"
6. Непонятная херня для бюрократии
7. Неподтверждённая чушь про импортозамещение, которое идёт уже 6 лет без результатов.
8. Новость из раздела рядовых
9. Ничего полезного для рядовых граждан, всё уйдёт в карман олигархату.
10. Рядовая новость, не несущая ничего полезного для страны.
11. Сырьё из стран юго-восточной Азии и Южной Америки, ничего для поддержки собственного производителя (если он ещё остался). По сути, те же "ножки буша", но уже в красивой упаковке.
12. Ещё одна рядовая новость - новый склад, по сути.
13. Ключевое слово "для европейцев". Россияне обойдутся, а валюта уйдёт владельцу предприятия.
14. Непроверенная информация, ибо статистика в СНГ та ещё проститутка.
15. Культура, это хорошо. Но не известно, сколько отмоют на строительстве.
16. Ветроэнергетика в Европе и США уже замещается. Утилизация отработанных лопастей не разработана, их тупо захоранивают.
17. Рядовая новость.
18. Штучные самолёты из иностранных комплектующих, которых можно пересчитать по пальцам.
19. Русское сырьё, западная лицензия и опять всё за рубеж. Страна-колония.
20. Центр логистики для улучшения вывоза сырья. Было бы чем гордиться.
21. Напишите, когда станут выпускать десятками в месяц.
22. Вроде неплохая новость, но, зная, что вся океаническая продукция уходит за рубеж, ничего радостного.
23. Вообще гуано, а не новость
24. За Белоруссию рад, интересно, куда пошли заработанные деньги.
25. Неплохо, но катастрофически мало.
26. Опять производство сырья за рубеж.
27. Неплохо. Только интересно, сколько потеряли.
28. Непонятно, но интересно. Так же интересно, куда всё пойдёт. Почему-то уверен, что за рубеж.
29. Смотреть 28.

Плохо, хочу видеть выпуск станков, открытие фабрик, ферм (особенно мясомолочной и птицы), массовый выпуск продукции из российских комплектующих для российских потребителей и ближнего зарубежья.
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30k
Растрелли В.В. Автор поста 2 часа назад
Либеродриллы и хохлы, не проходим мимо, записываемся в журнал! :
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−4
nickolay 2 часа назад
Прекрасные новости показывающие развитие страны! Не развиваются только люди где видят вокруг себя одно гуано, может быть просто у них проблемы, а не в России ?)
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286
Михаил Болгов nickolay 2 часа назад
Ну иногда сотрудники предприятий тоже видят гуано, вот например как бы не хвалили бе200 и не кричали о сверх заказах, многие ушли с завода потому что нет этих заказов, был на авистаре в командировке в принципе не далеко ушли от нас)))
Пс сейчас немного загрузки есть пока ещё работаю, но помоему эта загрузка ремонт а не производство, с 14 года ждём двигателя)))
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