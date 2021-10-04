Позитивные новости о России 04.10.2021

Сухогруз проекта RSD59 «Астрол 8» спущен на воду на «Окской судоверфи» в Навашине Нижегородской области. Предприятие увеличивает скорость и качество производства сухогрузов с помощью бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».



Это уже восьмой в этом году сухогруз проекта RSD59 для ГК «Государственная транспортная лизинговая компания». Однопалубное грузовое судно класса «река-море», предназначенное для длительных, в том числе международных, рейсов, будет базироваться в Санкт-Петербурге. Проект уже хорошо зарекомендовал себя, на его основе строят суда на заводе «Красное Сормово» и на «Окской судоверфи».