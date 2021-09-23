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ГИБДД решили отказаться от наказания водителей, если парные камеры зафиксируют нарушение.
"Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", - рассказали МВД.
Но при этом нет уточнений, как давно водителей прекратили штрафовать за это и по какой причине. Есть данные, что в Москве такие штрафы не выписываются уже с августа, а в Подмосковье - с мая.
Технология измерения средней скорости в России применяется с 2013 года. Используются парные камеры: сперва время проезда фиксируется в начале участка, а потом второй камерой - фиксируется снова через несколько километров. Иногда ставят систему из трех камер и более. Потом вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.
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Метки: Россия автомобили дороги жить в россии новости штрафы
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