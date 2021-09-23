Со средней скоростью поторопились. ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в...